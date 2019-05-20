Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108786
ИКТ 8856
Организации 6880
Ведомства 1344
Ассоциации 710
Технологии 3048
Системы 19067
Персоны 43079
География 1721
Статьи 1292
Пресса 915
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1740
Мероприятия 823

Бухгалтерия Консолидированная финансовая отчётность Consolidated Financial Statements Консолидированный доход Consolidated Income Сводная отчётность



20.05.2019 Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд
21.10.2010 Консолидированный доход EMC в третьем квартале вырос на 20%
09.11.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» за первое полугодие 2009 г. выросли на 4,4%
18.06.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» в 2008 г. выросли на 3,1%
08.08.2008 Консолидированные доходы «ВолгаТелекома» выросли в 2007 г. на 19,1%
02.07.2007 Консолидированные доходы «ТрансТелеКома» в I квартале выросли на 27%
14.06.2006 Oracle представил систему для бюджетной отчетности
13.02.2001 "Голден Телеком" объявила о положительных результатах четвертого квартала и 2000 года в целом

Публикаций - 175, упоминаний - 184

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 17
Dell EMC 4908 17
VMware 2131 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 14
6986 12
1С-ИжТиСи 6303 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 8
Pivotal Software 74 6
Microsoft Corporation 23470 6
Прогноз 1651 6
Oracle Corporation 6297 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2412 5
Парус Корпорация 530 5
1С-Рарус 802 4
Sabre Corporation 155 4
АФК Система ПАО 1694 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 4
Dell EMC - Greenplum 50 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 4
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 3
Yandex - Яндекс 5646 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 3
SAP SE 4873 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 253 3
Корус Консалтинг ГК 1068 3
Информ 287 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 118 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
АйТи 1281 2
СофтЭксперт 45 2
Казахтелеком 333 2
Rambler Group - Рамблер ГК 854 2
Ситроникс - Sitronics 1051 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 542 2
Samsung Electronics 9715 2
Intel Corporation 11657 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6252 2
Цифра ГК 2142 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 20
Россети Ленэнерго 2341 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 2
РЖД - Российские железные дороги 1617 2
eBay Inc 1596 2
Альфа-Групп 663 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Baker Tilly - Бейкер Тилли Русаудит 6 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 1
Пепеляев Групп 27 1
Татнефть 206 1
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 1
СДС Холдинг - Уголь ХК 3 1
МКЗ - Мазуровский кирпичный завод 1 1
КонсультантПлюс 106 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 38 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 1
МДМ Банк 259 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
LATAM Airlines Group 10 1
SAPFI Kapital Management 1 1
Greylock Partners 38 1
Kairos Partners 1 1
Naspers 79 1
Точка 3794 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 7 1
Альфа-Банк 1594 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1175 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 1
Алроса АК 134 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 187 1
Газпром ПАО 1150 1
IKEA - ИКЕА 145 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 6
Федеральное казначейство России 1548 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 392 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 3
Правительство Тульской области - органы государственной власти 67 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 54 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 10 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 21 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
Правительство Красноярского края 62 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 35 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 28 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
МФЦ Мои документы региональные и городские 123 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 48 1
Правительство Калининградской области 60 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 137 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 77 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 1
Правительство Москвы 1987 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 1
Администрация Президента РФ 977 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
8K Association - Ассоциация 8K 159 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25887 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 39
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17069 21
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25599 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 21
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1379 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10768 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3654 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15991 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12939 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8001 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5082 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2336 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9470 9
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 425 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8078 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7754 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5424 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3394 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6318 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3109 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7935 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9759 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7346 7
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 510 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3847 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5182 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 6
Microsoft Windows 2000 12660 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 13
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 39 6
Dell EMC Symmetrix 71 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 4
Microsoft Office 3431 4
Dell EMC Atmos 15 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 3
Microsoft Windows BitLocker 1275 3
Dell EMC VNX 42 3
Age of Kings 3444 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 399 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 141 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 240 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3161 2
Microsoft Dynamics 1170 2
Microsoft Azure 1320 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Форсайт Prognoz Platform 82 2
Ростелеком БФТ - АЦК-Финансы 63 2
Microsoft Office Excel 940 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 2
Microsoft Dynamics CRM 531 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 2
Форсайт Бюджетирование 14 2
Microsoft SharePoint Server 686 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1237 2
Apache Hadoop 372 1
Rakuten Viber 527 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 1
Intel x86 - архитектура процессора 1593 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 343 1
Samsung FlexWash 2 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 104 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 209 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 607 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 402 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 3
Виноградов Александр 51 2
Комов Владимир 10 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Лагутин Владимир 39 2
Рабовский Семен 32 2
Иванова Елена 78 2
Теплов Павел 16 1
Ерохин Дмитрий 20 1
Рейман Леонид 1031 1
Мякишева Марина 84 1
Ткаченко Валерий 9 1
Каплан Дмитрий 6 1
Лаврентьев Дмитрий 11 1
Дуюнов Андрей 3 1
Соловьева Юлия 13 1
Милюков Денис 12 1
Подольский Виталий 15 1
Возняк Андрей 8 1
Горбатов Игорь 25 1
Стригин Алексей 1 1
Буленков Дмитрий 28 1
Кудрявцева Юлия 15 1
Поликовский Дмитрий 2 1
Кучин Алексей 6 1
Самофалов Евгений 1 1
Бахвалова Александра 1 1
Winters Phil - Винтерс Фил 1 1
Волков Евгений 3 1
Царьков Юрий 2 1
Чамкина Надежда 1 1
Наумов Игорь 2 1
Мухаярова Оксана 2 1
Thornton John - Торнтон Джон 2 1
Клоков Евгений 1 1
Слобцов Александр 4 1
Коваль Дмитрий 3 1
Чернович Михаил 3 1
Вишняков Владимир 2 1
Дронов Дмитрий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 122460 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 28
Европа 21290 19
Америка Латинская 1682 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 13
Ближний Восток 2644 11
Африка - Африканский регион 3266 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1743 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 10
Япония 12871 10
Украина - Киев 941 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6273 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 695 4
Франция - Французская Республика 7081 4
Китай - Тайвань 3682 4
Канада 4708 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 4
Казахстан - Республика 4831 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2483 3
Германия - Федеративная Республика 12003 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 3
Америка Северная 2832 3
Азия - Азиатский регион 4652 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1059 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1137 2
Украина 7258 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1131 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 966 2
Швеция - Стокгольм 377 2
США - Колорадо 380 2
Мировой океан - World Ocean 485 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1294 2
Нидерланды - Амстердам 524 2
США - Колорадо - Боулдер 92 2
Норвегия - Королевство 1766 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 2
Швеция - Королевство 3456 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 75
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6848 67
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 21
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5112 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 16
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 429 14
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 320 12
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1287 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4246 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2595 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6474 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 8
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1067 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4516 7
Абонентская база - Абонентская плата 5292 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5151 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10643 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6012 6
Аренда 2126 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3646 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2091 6
Финансовые показатели 2069 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4176 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6209 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1113 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3938 4
Управленческий консалтинг - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 1887 4
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 944 4
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1144 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4545 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3718 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2713 4
91Mobiles 1694 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 4
Thomson Reuters - Рейтер 5771 3
New Scientist 1447 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
Telecom.paper 167 1
cw360 84 1
500 Startups 14300 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 4
Gartner - Гартнер 3473 3
IDC - International Data Corporation 4847 2
Forrester Research 812 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 1
TrendForce 76 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
CNews Мишень 159 1
Gartner - Dataquest 348 1
IHS Infonetics Research 90 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 289 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 1
ИИИ - Институт исследований интернета 44 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11604 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2064 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215579, в очереди разбора - 887084.
Создано именных указателей - 108786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще