Sitronics Group внедряет системы ЭДО и формирования консолидированной отчетности Sitronics Group внедрила систему электронного документооборота и формирования консолидированной отчетности для одного из крупных клиентов. Решение автоматически собирает документы с дочерних обществ заказчика, на основании этих документов и заданного алгоритма создает ед

Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд Sabre Corporation, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, объявил финансовые результаты за I квартал, завершившийся 31 марта 2019 г. Консолидированный доход Sabre в I квартале вырос на 6,2% до $1,0494 млрд по сравнению с $988,4 млн за аналогичный период годом ранее. Доход от операционной деятельности в I квартале составил $1

Консолидированный доход EMC в третьем квартале вырос на 20% Корпорация EMC представила отчет о результатах третьего финансового квартала 2010 г. В отчетном квартале консолидированный доход составил $4,21 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль EMC по GAAP увеличилась относительно предыдущего года на 58% и достигла $472,5 млн. Разводненная

Консолидированные доходы «Ростелекома» за первое полугодие 2009 г. выросли на 4,4% ьный оператор связи «Ростелеком» объявил неаудированные консолидированные результаты деятельности за первое полугодие 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированные доходы оператора за отчетный период увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,4% до 32,774 млрд руб. Доход от услуг передачи данных и услуг интелле

Консолидированные доходы «Ростелекома» в 2008 г. выросли на 3,1% отчетности (МСФО). В целом в 2008 г. группа компаний «Ростелеком» продемонстрировала положительные финансовые результаты, реализуя инновационные сервисы в продолжение процесса диверсификации бизнеса. Консолидированные доходы компании за отчетный период увеличились на 3,1% до 66 629,0 млн руб. Консолидированная чистая прибыль «Ростелекома» по итогам 2008 г. увеличилась до 12 182,0 млн руб.,

Консолидированные доходы «ВолгаТелекома» выросли в 2007 г. на 19,1% ародными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудиторская проверка финансовой отчетности проведена независимой аудиторской компанией OOO «Эрнст энд Янг». Согласно данным аудированной отчетности, консолидированные доходы компании составили 30 036 млн. рублей, что на 19,1% выше аналогичного показателя 2006 г. Прибыль от основной деятельности по сравнению с 2006 г. выросла на 25,8% и сост

Oracle представил систему для бюджетной отчетности джетополучателей по всем регионам Российской Федерации, высокой трудоемкостью процесса формирования консолидированной отчетности по десяткам тысяч показателей, сложностью как бюджетной отчетнос