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Бухгалтерия Консолидированная финансовая отчётность Consolidated Financial Statements Консолидированный доход Consolidated Income Сводная отчётность

СОБЫТИЯ


03.02.2023 Sitronics Group внедряет системы ЭДО и формирования консолидированной отчетности

Sitronics Group внедрила систему электронного документооборота и формирования консолидированной отчетности для одного из крупных клиентов. Решение автоматически собирает документы с дочерних обществ заказчика, на основании этих документов и заданного алгоритма создает ед
20.05.2019 Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд

Sabre Corporation, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, объявил финансовые результаты за I квартал, завершившийся 31 марта 2019 г. Консолидированный доход Sabre в I квартале вырос на 6,2% до $1,0494 млрд по сравнению с $988,4 млн за аналогичный период годом ранее. Доход от операционной деятельности в I квартале составил $1
21.10.2010 Консолидированный доход EMC в третьем квартале вырос на 20%

Корпорация EMC представила отчет о результатах третьего финансового квартала 2010 г. В отчетном квартале консолидированный доход составил $4,21 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль EMC по GAAP увеличилась относительно предыдущего года на 58% и достигла $472,5 млн. Разводненная

09.11.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» за первое полугодие 2009 г. выросли на 4,4%

ьный оператор связи «Ростелеком» объявил неаудированные консолидированные результаты деятельности за первое полугодие 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированные доходы оператора за отчетный период увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,4% до 32,774 млрд руб. Доход от услуг передачи данных и услуг интелле
18.06.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» в 2008 г. выросли на 3,1%

отчетности (МСФО). В целом в 2008 г. группа компаний «Ростелеком» продемонстрировала положительные финансовые результаты, реализуя инновационные сервисы в продолжение процесса диверсификации бизнеса. Консолидированные доходы компании за отчетный период увеличились на 3,1% до 66 629,0 млн руб. Консолидированная чистая прибыль «Ростелекома» по итогам 2008 г. увеличилась до 12 182,0 млн руб.,

08.08.2008 Консолидированные доходы «ВолгаТелекома» выросли в 2007 г. на 19,1%

ародными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудиторская проверка финансовой отчетности проведена независимой аудиторской компанией OOO «Эрнст энд Янг». Согласно данным аудированной отчетности, консолидированные доходы компании составили 30 036 млн. рублей, что на 19,1% выше аналогичного показателя 2006 г. Прибыль от основной деятельности по сравнению с 2006 г. выросла на 25,8% и сост
02.07.2007 Консолидированные доходы «ТрансТелеКома» в I квартале выросли на 27%
14.06.2006 Oracle представил систему для бюджетной отчетности

джетополучателей по всем регионам Российской Федерации, высокой трудоемкостью процесса формирования консолидированной отчетности по десяткам тысяч показателей, сложностью как бюджетной отчетнос
13.02.2001 "Голден Телеком" объявила о положительных результатах четвертого квартала и 2000 года в целом

ания "Голден Телеком" объявила о положительных результатах четвертого квартала и 2000 года в целом. Консолидированные доходы составили $32,5 млн., что на 28% выше аналогичного показателя за чет

Публикаций - 295, упоминаний - 307

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

9594 46
Ростелеком 10948 32
Dell EMC 5180 17
Broadcom - VMware 2610 14
Oracle Corporation 7074 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 14
SAP SE 5601 13
Microsoft Corporation 25774 11
1С-Рарус 982 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Directum - Директум 1268 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 6
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 6
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн - Cityline 37 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Softline - Софтлайн 3743 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
МТ-Интеграция - GMCS 374 4
Парус Корпорация 206 4
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 4
Системы документооборота 522 3
Samsung Electronics 11064 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Почта России ПАО 2370 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
EY - Эрнст энд Янг 81 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Альфа-Банк 1979 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Россети Ленэнерго 1699 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
eBay Inc 1640 2
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 2
Газпром ПАО 1493 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Русагро Группа Компаний 379 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Татнефть 243 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Альфа-Групп 745 2
Ак Барс Банк 283 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Центр-инвест КБ 65 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
МАИР - промышленная группа 9 1
Федеральное казначейство России 1949 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 3
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 101
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 77
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 24
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 19
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 11
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 11
Microsoft Office 4170 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 8
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 8
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 6
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
1С:ERP Управление предприятием 841 5
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 5
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 4
Microsoft Dynamics 1197 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Dell EMC Atmos 16 4
Парус Бюджет 71 3
Linux OS 11533 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Осеевский Михаил 350 8
Goulden David - Гульден Дэвид 15 6
Tucci Joe - Туччи Джо 26 5
Анохин Сергей 121 5
Кириенко Владимир 148 4
Menke Shawn - Менке Шон 16 3
Аксянов Никита 9 2
Stewart David - Стюарт Дэвид 7 2
Reich Stewart - Райш Стюарт 9 2
Sweet Tom - Свит Том 4 2
Hansen James - Хансен Джеймс 9 2
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 2
Baker Lanny - Бэйкер Лэнни 3 2
Комов Владимир 21 2
Иванова Елена 83 2
Виноградов Александр 65 2
Баранов Денис 24 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Лагутин Владимир 39 2
Рабовский Семен 33 2
Чамкина Надежда 1 1
Winters Phil - Винтерс Фил 1 1
Мухаярова Оксана 2 1
Наумов Игорь 2 1
Царьков Юрий 2 1
Губанов Юрий 6 1
Thornton John - Торнтон Джон 2 1
Волков Евгений 5 1
Самофалов Евгений 1 1
Клоков Евгений 2 1
Соломатина Елена 3 1
Бахвалова Александра 1 1
Тобурдановский Михаил 3 1
Дерябина Роза 1 1
Галимов Вадим 6 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Шалахметова Асель 2 1
Высоков Василий 2 1
Слободюк Максим 1 1
Кривоносов Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 144
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 33
Европа 24962 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Ближний Восток 3154 14
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 14
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 12
Африка - Африканский регион 3640 12
Япония 13807 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Казахстан - Республика 6047 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Германия - Федеративная Республика 13220 7
Франция - Французская Республика 8176 7
Украина - Киев 1151 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Канада 5081 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Южная Корея - Республика 7051 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Норвегия - Королевство 1857 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Китай - Тайвань 4245 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Швеция - Королевство 3781 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 142
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 95
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 52
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 35
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 30
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 30
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 20
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 18
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 16
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 10
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
New Scientist 1448 2
Telecom.paper 194 2
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
cw360 84 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Research 834 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
TrendForce 187 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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