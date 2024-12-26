Positive Technologies PT NGFW PT Next-Generation Firewall
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Кораблев Денис 18 5
|Бастанжиева Елена 6 4
|Кузин Андрей 8 3
|Баранов Денис 17 2
|Назаров Александр 65 1
|Филиппов Максим 48 1
|Хныков Олег 4 1
|Матвеев Лев 64 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Милованов Андрей 31 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Бочаров Святослав 1 1
|Головлев Максим 8 1
|Кузьмин Вячеслав 1 1
|Джаганян Александр 4 1
|Мурзин Александр 2 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Заикин Андрей 30 1
|Попов Александр 47 1
|Андреев Алексей 21 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Прокопов Максим 8 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Калемберг Денис 30 1
|Мариничев Юрий 10 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Клявин Владимир 47 1
|Назаров Кирилл 5 1
|Томилов Алексей 12 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Новиков Алексей 59 1
|Авезова Яна 16 1
|Иванов Владислав 18 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Гойденко Денис 4 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Федулаев Алексей 5 1
|Старостин Георгий 23 1
|Шлегель Андрей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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