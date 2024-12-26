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Positive Technologies PT NGFW PT Next-Generation Firewall



26.12.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в инструменте для анализа мобильных приложений MobSF 1
17.12.2024 iTProtect протестировал NGFW от Positive Technologies 1
16.12.2024 Госструктуры России под хакерской атакой 1
12.12.2024 АРТ-группировка Cloud Atlas атакует госсектор России и Белоруссии, используя обновленный инструментарий 1
10.12.2024 Скорость работы песочницы PT Sandbox выросла в девять раз 1
09.12.2024 Исследование Positive Technologies: число DDoS-атак на инфраструктуру Индии с начала 2024 года выросло на 50% 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
28.11.2024 Positive Technologies: новая группировка TaxOff использует сложный бэкдор в атаках на российский госсектор 1
20.11.2024 Positive Technologies представила PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак 1
18.11.2024 Positive Technologies помогла устранить уязвимости нулевого дня в российской ВКС-системе Vinteo 1
11.11.2024 Состоялась первая отгрузка PT NGFW в партнерском канале 1
07.11.2024 Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей 1
06.11.2024 Результаты расследований Positive Technologies: каждая вторая атака привела к нарушению бизнес-процессов 1
02.11.2024 Positive Technologies и TetraSoft раскрывают подробности целевой атаки на добычу углеводородного сырья 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
09.09.2024 Программно-аппаратный комплекс PT NGFW включен в реестр Минцифры России 2
26.08.2024 Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI) 1
22.07.2024 Объем отгрузок Positive Technologies в I полугодии составил 4,9 млрд руб. Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 г. в диапазоне от 40 до 50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса 1
03.06.2024 Positive Technologies представила аппаратную платформу PT NGFW 2
21.05.2024 «K2 Кибербезопасность» протестировала NGFW от Positive Technologies 1
13.05.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал 1
27.04.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал 1
27.04.2024 Positive Technologies в I квартале 2024 года увеличила объем отгрузок на 49% и продолжила инвестировать в рост бизнеса 1
10.04.2024 Positive Technologies по итогам 2023 г. увеличила отгрузки на 76% 1
22.02.2024 Исследование ключевого сегмента рынка ИБ: «Инфосистемы Джет» выпустила первые результаты тестирования NGFW 1
12.02.2024 PT NGFW внесен в единый реестр российского программного обеспечения 1
30.01.2024 Экспобанк использует MaxPatrol SIEM 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
29.01.2024 Отгрузки Positive Technologies в 2023 году выросли на 75% 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
19.12.2023 Positive Technologies ожидает увеличения объема отгрузок в 2023 г. на 70% 1
14.12.2023 Positive Technologies назвала технологические тренды на 2024 г. 1
28.11.2023 Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка 1
07.11.2023 Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies 2
10.10.2023 Positive Technologies: треть российских специалистов по ИТ и ИБ недовольны производительностью NGFW, доступных на рынке 1
18.09.2023 Продукты и решения для результативной кибербезопасности — как пройдет Positive Security Day 1
18.08.2023 Positive Technologies и «Ростех» будут развивать отечественные технологии кибербезопасности 1
25.07.2023 Positive Technologies увеличила объем отгрузок на 71% — до 3,3 млрд рублей 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 38
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
R-Vision - Р-Вижн 153 3
InnoSTage - Инностейдж 140 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Check Point Software Technologies 760 3
Google LLC 11775 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Цифра ГК 2426 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Код Безопасности 616 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
Intel Corporation 12197 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Fortinet 387 2
Palo Alto Networks 146 2
Cisco Systems 5114 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Фактор-ТС 21 2
Telegram Group 1983 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
Крок - Croc 1777 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
GitHub 814 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
МегаФон 8805 1
Норси-Транс - НТ 108 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
ИКС 318 1
Ideco - Айдеко 71 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Кофемания 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Альфа-Банк 1769 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Unsplash 763 1
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ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 25
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 13
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 9
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
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Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 17
Positive Technologies - PT Sandbox 71 11
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Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 7
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 6
Google Sheets - Google Таблицы 51 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Positive Technologies - PT Knockin 10 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 2
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Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 2
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Linux - Debian GNU 463 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 17 2
Positive Technologies - PT Container Security 9 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Microsoft Equation Editor 11 2
Positive Technologies - XSpider 33 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 13 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Apple iOS 7809 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Кораблев Денис 18 5
Бастанжиева Елена 6 4
Кузин Андрей 8 3
Баранов Денис 17 2
Назаров Александр 65 1
Филиппов Максим 48 1
Хныков Олег 4 1
Матвеев Лев 64 1
Бакшинский Олег 13 1
Милованов Андрей 31 1
Пустарнаков Роман 45 1
Бочаров Святослав 1 1
Головлев Максим 8 1
Кузьмин Вячеслав 1 1
Джаганян Александр 4 1
Мурзин Александр 2 1
Сухоруков Сергей 24 1
Лукацкий Алексей 119 1
Заикин Андрей 30 1
Попов Александр 47 1
Андреев Алексей 21 1
Романченко Дмитрий 14 1
Прокопов Максим 8 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Калемберг Денис 30 1
Мариничев Юрий 10 1
Абрамчук Игорь 1 1
Клявин Владимир 47 1
Назаров Кирилл 5 1
Томилов Алексей 12 1
Нуйкин Андрей 47 1
Новиков Алексей 59 1
Авезова Яна 16 1
Иванов Владислав 18 1
Чегодаев Станислав 13 1
Гойденко Денис 4 1
Мякишев Кирилл 9 1
Федулаев Алексей 5 1
Старостин Георгий 23 1
Шлегель Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 28
Ближний Восток 2943 4
Америка Латинская 1812 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
Индия - Bharat 5433 4
Азия - Азиатский регион 5528 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Африка - Африканский регион 3478 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Индонезия - Республика 957 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Индийский океан - Персидский залив 204 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Африка Северная 232 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 5
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 379 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Аудит - аудиторский услуги 2659 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 71 1
HRM - HR брендинг 85 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
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Gartner - Гартнер 3556 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 4
GITEX Technology - международная выставка 38 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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