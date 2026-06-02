PT NGFW защищает распределенную инфраструктуру Synergetic

Компания Synergetic внедрила межсетевой экран нового поколения PT NGFW для защиты корпоративной сети. Разработку Positive Technologies выбрали благодаря надежности, производительности и скорости развития продукта по итогам пилотирования и сравнения с другим российским NGFW. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Synergetic — российский производитель экологичных и гипоаллергенных товаров для чистоты дома, личной гигиены и косметики. Компания поставляет продукцию в более чем 19 стран мира.

В инфраструктуре Synergetic три ключевых точки присутствия: производственная площадка в Дзержинске, офисы в Москве и Нижнем Новгороде. Защита периметра с помощью NGFW выстраивалась с нуля, без миграции правил с зарубежного решения. Межсетевые экраны иностранных производителей для внедрения принципиально не рассматривались, команда Synergetic сравнивала решения только отечественных вендоров.

На пилоте специалисты Synergetic оценивали удобство интерфейса, гибкость настройки политик, стабильность работы заявленных функциональностей и перспективы развития продукта. Лучшим по итогам тестирования стал PT NGFW. Дополнительным аргументом в пользу решения стала открытость технической команды Positive Technologies: возможность напрямую обсуждать с инженерами функциональность и планы развития продукта.

«К выбору NGFW мы подошли максимально прагматично: у нас не было задачи переносить правила с предыдущего решения, мы строили защиту периметра с нуля и могли непредвзято сравнить доступные на рынке продукты. В PT NGFW нас подкупили удобство интерфейса и настройки новых правил, скорость и качество работы технической поддержки и понятная дорожная карта развития продукта. Не менее важно, что с технической командой Positive Technologies можно было общаться напрямую на отраслевых мероприятиях и получать ответы на вопросы по существу, а не в маркетинговых формулировках. На пилоте мы увидели у продукта серьезные перспективы и не ошиблись в выборе», — отметил руководитель департамента ИТ инфраструктуры Synergetic Виталий Тепляков.

Модель PT NGFW 2010 в кластерной конфигурации обеспечивает защиту центрального офиса в Нижнем Новгороде, PT NGFW 1050 установлены на производственной площадке в Дзержинске и в московском офисе. Такая архитектура обрабатывает весь корпоративный трафик с запасом по производительности и оставляет ресурс для роста нагрузки. Настроены правила межсетевого экранирования, политики контроля приложений, система предотвращения вторжений (IPS) и антивирусная защита.

«Synergetic выбрали PT NGFW по критериям, которые сложно показать в презентации: удобство работы и настройки, надёжность и стабильность под реальной нагрузкой, скорость поддержки, прозрачность дорожной карты. Для нас это ценная обратная связь, потому что она про реальную эксплуатацию, а не про «бумажные» обещания в спецификациях», — сказал руководитель группы технической поддержки продаж Positive Technologies Виталий Савченко.