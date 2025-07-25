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Близнюк Сергей


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Эксперт Positive Technologies помог закрыть опасную уязвимость в Windows 1
06.12.2023 Positive Technologies помогла исправить критическую уязвимость в продуктах «1С-Битрикс» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Близнюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 600 1
8603 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1350 1
Оповещение и уведомление - Notification 5029 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10727 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4252 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 302 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2638 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6558 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 786 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29775 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7228 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 545 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12549 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2472 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 148 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 150 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 389 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 549 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 616 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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