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Близнюк Сергей
УПОМИНАНИЯ
|25.07.2025
|Эксперт Positive Technologies помог закрыть опасную уязвимость в Windows 1
|06.12.2023
|Positive Technologies помогла исправить критическую уязвимость в продуктах «1С-Битрикс» 2
Близнюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|1С-Битрикс - Bitrix 600 1
|1С 8603 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1350 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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