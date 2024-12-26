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Positive Technologies PT SWARM



26.12.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в инструменте для анализа мобильных приложений MobSF 1
25.12.2024 Эксперты Positive Technologies определили главные тренды 2025 года в сфере уязвимостей 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
26.11.2024 Платформа Standoff Bug Bounty внесена в Единый реестр российского ПО 1
20.11.2024 Positive Technologies представила PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак 1
11.10.2024 Контролируемый автоматический пентест с PT Dephaze: Positive Technologies выходит на рынок продуктов для симуляции атак 1
01.08.2024 Positive Technologies: у специалистов по кибербезопасности есть в среднем 6 дней на установку обновлений 1
02.07.2024 Итоги пентестов от Positive Technologies: 96% организаций уязвимы перед кибермошенниками 1
09.02.2024 Positive Technologies: только 14% вендоров оперативно исправляют уязвимости, найденные исследователями безопасности 1
31.01.2024 Positive Technologies помогла исправить опасную уязвимость в популярной системе видеоконференций Yealink 1
24.08.2023 Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital 1
23.08.2022 Positive Technologies представила первый в России on-premise-сканер для динамического анализа приложений — PT BlackBox 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
Microsoft Corporation 24625 2
8213 2
Telegram Group 1983 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Fortinet 387 1
Yealink Network Technology 66 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Цифра ГК 2426 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Ростелеком 9700 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
К2Тех 130 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
SAP SE 5277 1
Google LLC 11775 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Кофемания 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Альфа-Банк 1769 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 2
DevOps - Development и Operations 865 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 85 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 17 2
Swarm 28 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Google Sheets - Google Таблицы 51 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Western Digital - WD MyCloud 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Linux OS 9936 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 1
Linux Cloud OS 20 1
Yealink Meeting Server - Yealink Pentagon Meeting Room 4 1
Positive Technologies - PT Dephaze 1 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ESET NOD32 Internet Security 11 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
IBM FileNet 121 1
Чунижеков Федор 8 2
Кораблев Денис 18 1
Халаджиев Олег 1 1
Абрамов Никита 13 1
Прохоров Григорий 3 1
Суровец Дмитрий 76 1
Кибалко Кирилл 34 1
Глазков Александр 137 1
Шадаев Максут 1008 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Никитчук Сергей 6 1
Урусов Виктор 127 1
Борняков Илья 8 1
Геллерман Михаил 34 1
Анпилов Антон 17 1
Юринская Ольга 3 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Ермаков Валерий 124 1
Кирьянова Александра 135 1
Глухов Иван 27 1
Молин Руслан 2 1
Давиденко Алексей 15 1
Усанов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Индонезия - Республика 956 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Индия - Bharat 5432 2
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Китай - Тайвань 3984 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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