Писаренко Алексей
|13.02.2025
|В российском менеджере паролей Passwork исправлены уязвимости, выявленные экспертами Positive Technologies 1
|26.07.2021
|Ставропольский «Краевой центр информационных технологий» заключил соглашение с разработчиком «Р7-Офис» 1
Писаренко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|НКТ - Р7-Офис 381 1
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