Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Агафонова Наталия
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Публикаций - 35, упоминаний - 39
Агафонова Наталия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Путятинский Сергей 53 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Теленков Андрей 21 11
|Хомков Игорь 40 11
|Кириченко Игорь 41 11
|Валчев Стоян 44 11
|Савцов Игорь 27 11
|Антонов Александр 73 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Педоренко Андрей 41 11
|Клявин Владимир 26 11
|Абакумов Евгений 103 11
|Поляков Сергей 60 11
|Чаркин Евгений 182 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Васильев Григорий 35 11
|Дощенко Сергей 11 1
|Кузин Вадим 34 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Демидов Василий 1 1
|Мищенко Евгений 14 1
|Варнавский Андрей 9 1
|Гордиенко Ростислав 17 1
|Казарин Станислав 100 1
|Христенко Павел 11 1
|Мадани Фарид 11 1
|Перминов Леонид 7 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Савченко Виталий 7 1
|Ежов Василий 14 1
|Борис Альберт 6 1
|Чернов Георгий 4 1
|Колбин Евгений 43 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Писаренко Алексей 1 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Ременникова Елена 8 1
|Чернякова Ирина 1 1
|Варнавский Дмитрий 1 1
|Gartner 2200 3
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|CNews Analytics 1992 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770872, в очереди разбора - 674554.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770872, в очереди разбора - 674554.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru