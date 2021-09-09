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Агафонова Наталия


09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
27.07.2021 Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций 1
26.07.2021 Ставропольский «Краевой центр информационных технологий» заключил соглашение с разработчиком «Р7-Офис» 1
23.07.2021 Платформа «Р7-Офис» интегрирована с СЭД Tessa 1
02.07.2021 Интеграция российского ПО «Р7-Офис» и СЭД TESSA 1
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис» 1
10.06.2021 «Р7-офис» обеспечит онлайн-редактирование документов в СЭД «Тезис» 1
25.05.2021 Р7-Офис запустил электронный офис для малого бизнеса 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
18.03.2021 Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
20.01.2021 На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
30.11.2020 Федеральное казначейство переходит на «Р7-Офис» 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 3
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 3
16.11.2020 «Р7-Офис» признан лучшим офисным ПО по версии CNews 1
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
15.09.2020 Фирма «1С» стала официальным дистрибьютором разработчика пакета офисных решений «Р7-Офис» 1
20.08.2020 Подтверждена совместимость «Р7-Офис» и «Ред ОС» 1
02.07.2020 Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs 1

Публикаций - 35, упоминаний - 39

Агафонова Наталия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 13
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 12
Dynatrace 46 11
NtechLab - НтехЛаб 78 11
Naumen - Наумен 344 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Veeam Software 250 11
Ланит ГК 1164 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Yandex - Яндекс 4106 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Nvidia Corp 2047 2
3799 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Huawei 2736 2
Microsoft Corporation 11226 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 2
Xilinx 31 1
Biocad - Биокад 38 1
Онланта 75 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
РДТЕХ 159 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
Pegasystems 29 1
IVA Technologies 33 1
Trend Micro 349 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Denodo Technologies 2 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
Google LLC 7198 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 1
Ingenix Group 2 1
АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 8 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 13
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
Альфа-Банк 1128 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Уралсиб Банк 390 2
Интер РАО ПАО 159 2
Газпром нефть 382 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Lego 84 1
Траско - Trasko 27 1
Деловые Линии ГК 36 1
Capital One 15 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Pony Express 55 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Открытие ФК 538 1
Росгосстрах 182 1
Почта Банк 289 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Правительство РФ 2209 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Счётная палата РФ 462 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
Call back - Обратный звонок 15 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
НКТ - Р7-Офис 73 11
Microsoft Office 1954 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Ред ОС 239 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Microsoft Office 365 769 2
Oracle Active Data Guard 16 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Xelent MultiCloud 8 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Ланит LanDocs 42 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Microsoft Excel 440 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Linux OS 4288 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Путятинский Сергей 53 11
Шершнев Георгий 13 11
Теленков Андрей 21 11
Хомков Игорь 40 11
Кириченко Игорь 41 11
Валчев Стоян 44 11
Савцов Игорь 27 11
Антонов Александр 73 11
Прохоров Фёдор 78 11
Педоренко Андрей 41 11
Клявин Владимир 26 11
Абакумов Евгений 103 11
Поляков Сергей 60 11
Чаркин Евгений 182 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Васильев Григорий 35 11
Дощенко Сергей 11 1
Кузин Вадим 34 1
Кузьминов Илья 8 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Демидов Василий 1 1
Мищенко Евгений 14 1
Варнавский Андрей 9 1
Гордиенко Ростислав 17 1
Казарин Станислав 100 1
Христенко Павел 11 1
Мадани Фарид 11 1
Перминов Леонид 7 1
Албычев Кирилл 7 1
Савченко Виталий 7 1
Ежов Василий 14 1
Борис Альберт 6 1
Чернов Георгий 4 1
Колбин Евгений 43 1
Креховецкий Александр 1 1
Писаренко Алексей 1 1
Лекомцев Алексей 2 1
Ременникова Елена 8 1
Чернякова Ирина 1 1
Варнавский Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 16
Казахстан - Республика 2661 13
Беларусь - Белоруссия 2104 13
Украина 3417 13
Грузия 694 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - Республика Ингушетия 189 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - Республика Алтай 690 3
Россия - Смоленская область 232 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Россия - Иркутская область 551 2
Латинская Америка 727 2
Россия - Костромская область 230 2
Ближний Восток 1486 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Молдавия - Республика Молдова 436 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Европа 3798 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Кувейт 51 1
Новая Зеландия 294 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Таджикистан - Республика 441 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Узбекистан - Республика 828 1
Испания - Королевство 1262 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Турция - Турецкая республика 957 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 85 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
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CNews Analytics 1992 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews AWARDS 292 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770872, в очереди разбора - 674554.
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