Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций

«Гринатом», ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», расширяет использование ПО Mind для организации видеоконференцсвязи в рамках проекта по созданию и развитию собственной платформы унифицированных коммуникаций Atom Space. Компания закупила более 350 лицензий для организации виртуальных конференц-комнат, что более, чем вдвое превышает количество лицензий, использовавшихся ранее. Контракт предусматривает дальнейшее масштабирование системы по заказам при росте использования.

Решение Mind – разработка компании «ИнтерМайнд» - внесено в Реестр отечественного программного обеспечения. Программное обеспечение соответствует требованиям атомной отрасли по функциональности и уровню информационной безопасности. Дополнительно оно предоставляет возможности для кастомизации под особенности ИТ-архитектуры заказчика, а также дальнейшего расширения функциональности за счет роботизации и интеграции с другими ИТ-решениями. К примеру, ближайшим шагом в развитии платформы Atom Space станет создание чат-бота в корпоративном мессенджере, который будет помогать пользователям планировать конференции и вебинары.

Внедрение платформы унифицированных коммуникаций атомной отрасли Atom Space на базе мессенджера eXpress и ВКС Mind, состоялось в конце 2020 года. Помимо широкого функционала для общения решение предоставляет возможности для дифференцированной работы с данными и их защиты. Важной особенностью данной платформы является возможность ее использования как для коммуникации внутри атомной отрасли, так и за ее пределами. В течение 2020-2021 гг. на платформе Atom Space успешно проведено более восьми тысяч мероприятий с единовременным количеством участников от 50 до более чем 500 человек.

В 2021 году проект «Гринатома» по внедрению платформы Atom Space стал лауреатом конкурса «Проект года-2020».

«Постепенно наращивая импортонезависимую инфраструктуру, мы не забываем про технические особенности ИТ-решений: они должны не только работать с нашим ландшафтом и соответствовать требованиям информационной безопасности, но и быть удобными и понятными для пользователей. Выбранная платформа легко интегрируется в нашу экосистему», – прокомментировал Андрей Киселёв, директор по ИТ АО «Гринатом».

«Разрабатывая Mind, мы создавали удобное, интуитивно понятное и функциональное решение для видеосвязи, которое давало бы пользователям возможности знакомых иностранных решений, при этом избавляя их от импортозависимости и связанных с ней возможных проблем. Поэтому мы сделали платформу максимально простой в установке, настойке и использовании, сосредоточившись на качестве, функционале и безопасности», – прокомментировала основатель Mind Наталия Агафонова.

Росатом последовательно реализует масштабную программу ИТ-импортозамещения. Компания уже закупила и внедряет ряд отечественных решений по отдельным классам: офисное ПО, операционная система и система управления базами данных, а также оборудование - серверы для организации удалённой работы сотрудников и увеличения мощности корпоративной облачной инфраструктуры.