Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1

Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1

Каким будет цифровой банк через несколько лет 1

О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1

Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1

Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1

Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций 1

Администрация Тамбовской области внедрила серверное решение ВКС от Mind 1

МТС запускает облачные видеоконференции для бизнеса 1

Mind Labs запустила мобильное приложение для видеоконференцсвязи 2