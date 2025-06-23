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Индексная книга (каталог) CNews*
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iMind MCU Server Сервер видеоконференцсвязи


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Вуз Хабаровского края организовал онлайн-коммуникации с помощью «МТС Линк» 1
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи 1
25.10.2022 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
28.07.2022 CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
29.03.2022 Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ 1
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 14 проектов 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
23.11.2021 До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
17.11.2021 Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены 1
16.11.2021 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS 1
12.11.2021 Глава Минцифры на CNews FORUM: В ближайшее время появятся требования по совместимости росийских железа и ПО 1
11.11.2021 Платформа для конфиденциальных совещаний iMind стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Экспансия года» 1
10.11.2021 Школьный ЕГЭ избавят от привязанности к Windows 1
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров 1
27.07.2021 Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций 1
23.11.2015 «АйПиМатика» и Mind продемонстрировали интеграционные возможности своих решений 1
15.10.2014 Администрация Тамбовской области внедрила серверное решение ВКС от Mind 1
01.02.2013 МТС запускает облачные видеоконференции для бизнеса 1
23.01.2012 Mind Labs запустила мобильное приложение для видеоконференцсвязи 2
13.12.2011 В сервисе видеоконференций iMind появилось эхоподавление и другие функции 1
14.10.2011 Блеск и нищета российских "облаков": объясняем противоречия 1
09.06.2011 "Ростелеком" запускает собственное облако 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

iMind MCU Server и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9349 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 552 26
UIPath 106 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Газинформсервис - ГИС 321 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 77 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 26
Microsoft Corporation 24892 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
VideoMost - ВидеоМост 276 4
Yandex - Яндекс 7821 3
ESG - Enterprise Strategy Group 245 3
МойСклад - Логнекс 111 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 336 3
Ростелеком 9989 2
Amazon Inc - Amazon.com 3054 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2122 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
McKinsey & Company Int 255 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 2
Google LLC 11983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 2
VK - Mail.ru Group 3488 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 403 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Broadcom - VMware 2411 1
Nutanix 105 1
Dell EMC 5054 1
Cisco Systems 5162 1
Apple Inc 12299 1
Veeam Software 322 1
РЖД - Российские железные дороги 1945 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 487 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 523 26
Транснефть 313 26
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7712 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 11
Лента - Сеть розничной торговли 2160 11
Абсолют Банк 236 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 10
Ингосстрах СПАО 438 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 486 10
Сургутнефтегаз - СНГ 272 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 9
МКБ - Московский кредитный банк 584 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 192 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 6
ПСБ - Промсвязьбанк 873 6
Ренессанс Страхование 165 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 3
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 26
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3133 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2053 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2989 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 2
МИК - Московский инновационный кластер 148 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4995 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3369 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4455 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3242 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6105 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 701 2
Единая Россия - Политическая партия 305 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 28
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4535 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5567 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2278 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 17
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1354 13
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3223 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8428 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5786 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2102 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 677 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14131 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11466 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2521 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 7
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11940 7
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2911 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4736 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21224 6
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10862 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9711 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 26
НКТ - Р7-Офис 420 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 26
IBM Public Cloud 26 26
Google Android 14325 4
Apple iOS 7997 4
Linux OS 10291 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 4
Microsoft Windows 15955 4
Microsoft Office 365 957 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1823 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 3
Apple iPhone 6 4863 3
Обращения граждан 234 3
Microsoft Azure 1430 2
Oracle Java - язык программирования 3169 2
1С:ERP Управление предприятием 628 2
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1355 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 88 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 226 2
1С:Корпорация 49 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 66 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 465 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 2
Apple iPad 3888 1
NetApp ONTAP 66 1
Red Hat Ansible 113 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1215 1
Intel x86 - архитектура процессора 1916 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 723 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 539 1
Terrasoft Creatio 97 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Ланит DocsHouse 4 1
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 1
Натрусов Артем 295 26
Шадаев Максут 1061 26
Чаркин Евгений 299 26
Паршин Максим 320 26
Бадалов Андрей 65 26
Ушаков Анатолий 42 26
Шпак Василий 244 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 176 26
Мацыгин Юрий 47 26
Соловьев Сергей 71 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 33 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 131 26
Врацкий Андрей 145 26
Тутаев Михаил 53 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 27 26
Виноградов Артём 28 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Белоусов Максим 108 11
Сергеев Сергей 143 10
Аксаков Анатолий 155 10
Иванов Алексей 144 10
Ульянов Николай 127 10
Попов Андрей 111 10
Ермолаев Артем 378 10
Онищенко Владислав 97 10
Клепиков Алексей 118 10
Россия - РФ - Российская федерация 150012 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7776 3
Европа 24415 3
Россия - СФО - Омская область 702 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 422 2
Земля - планета Солнечной системы 10479 2
Казахстан - Республика 5667 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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