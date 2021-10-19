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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Натрусов Артем
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 121, упоминаний - 213
Натрусов Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лигачев Глеб 60 35
|Чаркин Евгений 182 30
|Аксаков Анатолий 98 30
|Четвернин Алексей 651 30
|Клепиков Алексей 77 29
|Ягнятинский Евгений 32 29
|Попов Андрей 72 25
|Беляев Владислав 65 24
|Воронин Петр 35 23
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 20
|Сергеев Сергей 63 19
|Кузьмич Всеволод 30 19
|Кучугин Илья 41 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Нагаев Олег 30 18
|Шипов Савва 70 17
|Чамара Денис 57 17
|Меньшов Кирилл 72 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Урьяс Вадим 76 16
|Ушацкий Андрей 100 16
|Суворов Антон 20 15
|Нестеров Алексей 79 14
|Дьяченко Валерий 66 14
|Емельченков Сергей 83 13
|Бычков Александр 39 12
|Ушаков Анатолий 15 12
|Эпштейн Герман 27 12
|Хасин Михаил 26 12
|Сотин Денис 102 11
|Размахаев Сергей 40 11
|Белоусов Максим 59 11
|Онищенко Владислав 41 11
|Аитов Тимур 47 11
|Богданов Кирилл 91 11
|Дворкович Аркадий 169 10
|Шеховцов Юрий 33 9
|Абакумов Евгений 103 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Огурцов Юрий 13 9
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
|РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru