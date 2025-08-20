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Натрусов Артем

СОБЫТИЯ


20.08.2025 Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью

вызовы в последнее время стоят перед металлургией и горнодобывающей промышленностью наиболее остро? Артем Натрусов: Экономика циклична, и циклы сменяют друг друга примерно раз в пять лет. Сейча
19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

отстающая отрасль, особенно если сравнивать с банковским сектором, ритейлом, телекомом. Так ли это? Артем Натрусов: Я думаю, что это шаблон, который не вполне соответствует действительности. Мо
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда

атегия 2021» в марте 2021 г. рассказал вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинга» Артем Натрусов. При этом, по словам топ-менеджера, в этой оценке компания не учитывала косвен
08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

этом на прошедшем в июне 2019 г. «CNews FORUM Кейсы» рассказал вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов. В системе реализовано сценарное планирование всего цикла металлургического пр
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice

В рамках CNews FORUM 2014 вице-президент по ИТ холдинга «Евраз» Артем Натрусов выступил с докладом, посвященным информатизации своей компании. На сегодняшний

Публикаций - 313, упоминаний - 423

Натрусов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

9594 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 132
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 109
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 95
Газинформсервис - ГИС 496 84
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 68
МегаФон 10742 67
Ланит Интеграция 219 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Rimini Street 77 48
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 48
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 47
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 43
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 43
R-Vision - Р-Вижн 267 41
Polymedia - Полимедиа 158 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Neoflex - Неофлекс 257 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Ред Софт - Red Soft 1236 40
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 40
Schneider Electric 614 38
Diasoft - Диасофт 1144 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 34
Microsoft Corporation 25775 33
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 32
Ростелеком 10948 31
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 31
Directum - Директум 1268 30
SAP SE 5601 30
InfoWatch - Инфовотч 1185 29
Программный Продукт ГК 104 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
Gelarm - Геларм 41 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 303
РЖД - Российские железные дороги 2096 164
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 135
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 134
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 133
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 127
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 126
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 118
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 101
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 98
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 97
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 95
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 86
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 82
МКБ - Московский кредитный банк 657 81
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 77
Ингосстрах СПАО 478 76
Сургутнефтегаз - СНГ 288 73
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 72
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 71
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 66
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 63
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 62
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 59
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 59
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 59
Почта России ПАО 2370 54
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 54
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 51
Русагро Группа Компаний 379 47
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 46
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 46
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 46
ВТБ - Почта Банк 514 45
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 45
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 44
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 43
36,6 - аптечная сеть 96 43
ГПБ - Газпромбанк 1273 43
Абсолют Банк 249 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 195
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 111
Федеральное казначейство России 1949 108
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 104
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 71
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 65
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 59
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 45
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 45
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 41
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 41
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 29
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 27
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 24
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 282
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 274
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 224
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 199
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 46
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НКТ - Р7-Офис 543 83
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 83
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 52
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 46
БИС - ITQuick - Jumse 52 45
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 43
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 42
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
Axiom JDK СЗИ 175 40
НКТ - Р7-графика 47 40
1С:ERP Управление предприятием 841 39
Новые облачные технологии - МойОфис 958 37
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
ПравоТех АО - Manage.one 38 30
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 29
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 28
UseTech - UseBus 31 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 27
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 27
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
Luxms BI 119 24
Московская Биржа - Финуслуги 64 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Linux OS 11533 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
Протек - Здравсити 32 12
Microsoft Windows 16882 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft Office 4170 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Шадаев Максут 1210 197
Чаркин Евгений 317 155
Сотин Денис 216 141
Ульянов Николай 176 110
Абакумов Евгений 227 105
Бурилов Андрей 117 97
Воронин Павел 196 86
Меденцев Константин 106 83
Нестеров Алексей 175 81
Клепиков Алексей 121 79
Гимранов Ринат 126 73
Козак Николай 209 73
Сергеев Сергей 179 69
Врацкий Андрей 175 69
Белоусов Максим 109 68
Урусов Виктор 157 68
Лигачев Глеб 120 66
Аксаков Анатолий 163 66
Попов Андрей 116 61
Дьяченко Валерий 96 59
Леонов Алексей 96 59
Теплицкий Дмитрий 88 58
Шаев Виталий 59 57
Чурсин Дмитрий 87 56
Александров Александр 86 56
Тятюшев Максим 215 56
Аксенов Олег 62 54
Шипов Савва 102 53
Андрианов Павел 86 53
Гузовский Денис 79 48
Онищенко Владислав 98 47
Галкин Николай 140 46
Никитин Сергей 96 46
Кирьянова Александра 169 46
Демидов Сергей 129 46
Козырев Алексей 328 45
Ермолаев Артем 379 45
Казарин Станислав 175 45
Лукавенко Олег 48 45
Урьяс Вадим 98 44
Россия - РФ - Российская федерация 166164 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 172
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 79
Европа Восточная 3138 66
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 29
Европа 24963 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 25
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 20
Украина 7928 19
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Казахстан - Республика 6047 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Грузия 1332 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Монголия 382 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Турция - Турецкая республика 2620 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 301
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 251
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 239
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 133
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 105
Экономический эффект 1342 95
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 89
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 87
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 85
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 77
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 76
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 74
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 63
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 51
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 48
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 47
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 43
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 37
Черкизон - Черкизовский рынок 178 35
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 33
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 31
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 28
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 27
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 27
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 25
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 21
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Мобильные системы 118 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
IDG - International Data Group 117 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 80
CNews Инновация года - награда 155 65
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 41
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IDC - International Data Corporation 4975 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Wave 45 2
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Forrester Research 834 1
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НМГ - Медиалогия 37 1
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Fortune Business Insights 32 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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Markets&Markets Research 113 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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