Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Натрусов Артем


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда 6
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
18.06.2020 ЕВРАЗ защитит сотрудников от COVID-19 с помощью приложения «Антивирус» 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 3
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 35
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео 5
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1

Публикаций - 121, упоминаний - 213

Натрусов Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
SAP SE 3212 15
Microsoft Corporation 11077 14
Сбербанк Технологии - СберТех 203 11
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 11
3738 11
Schneider Electric 408 10
Программный продукт ГК 92 10
IBM 3539 8
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Cinimex - Синимекс 160 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
Ланит ГК 1156 5
IBM Европа 7 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 4
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Instabank - Инстабанк 12 4
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 4
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
Samsung Electronics 5666 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
Крок 1219 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Rimini Street 38 3
Yandex - Яндекс 4101 3
АйТи 751 3
Бакка Софт - Bacca 13 2
Галактика - Корпорация 248 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Oracle Corporation 3344 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 54
РЖД - Российские железные дороги 1081 47
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 34
Ингосстрах СПАО 210 29
Procter&Gamble - P&G 94 26
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 26
Черкизово ГК 73 24
Мегаполис ТК 88 23
X5 Group 599 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 20
Лента - Сеть розничной торговли 189 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 19
Банк Зенит 131 18
UBS AG 118 18
АльфаСтрахование СГ 208 17
Coca-Cola Company 112 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
Новард Управляющая компания - Novard 67 16
МКБ - Московский кредитный банк 268 16
Магнит - Сеть магазинов 269 15
Альфа-Банк 1123 15
Открытие ФК 538 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 14
Русагро Группа Компаний 139 13
Аэрофлот 493 13
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 13
Уралсиб Банк 389 12
Геобанк КБ 30 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 12
Балтика - Пивоваренная компания 111 12
Газпромбанк - ГПБ 692 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 11
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
Норникель - Норильский никель 177 10
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 9
Еврохим МХК 42 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Счётная палата РФ 460 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 4
Правительство Москвы 653 3
Правительство РФ 2203 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 26
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 21
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 10 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
in-house разработка в компаниях 18 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 6
Haulmont CUBA Platform 24 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 3
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 2
1С:Управление Холдингом 15 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Azure 1171 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Office 1939 2
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 7 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
SAP Fiori 40 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Microsoft Azure Machine Learning 16 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
BlackBerry PlayBook 85 1
ММК iКлиент 2 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Sales Force KPI 1 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration 1 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
Airbus Skywise 2 1
ММК - Мой ММК 2 1
IBM Cloud 84 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Google Android 10751 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Java - Язык программирования 1176 1
Лигачев Глеб 60 35
Чаркин Евгений 182 30
Аксаков Анатолий 98 30
Четвернин Алексей 651 30
Клепиков Алексей 77 29
Ягнятинский Евгений 32 29
Попов Андрей 72 25
Беляев Владислав 65 24
Воронин Петр 35 23
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 20
Сергеев Сергей 63 19
Кузьмич Всеволод 30 19
Кучугин Илья 41 18
Бокучава Тариэл 21 18
Нагаев Олег 30 18
Шипов Савва 70 17
Чамара Денис 57 17
Меньшов Кирилл 72 17
Потапкин Михаил 26 16
Урьяс Вадим 76 16
Ушацкий Андрей 100 16
Суворов Антон 20 15
Нестеров Алексей 79 14
Дьяченко Валерий 66 14
Емельченков Сергей 83 13
Бычков Александр 39 12
Ушаков Анатолий 15 12
Эпштейн Герман 27 12
Хасин Михаил 26 12
Сотин Денис 102 11
Размахаев Сергей 40 11
Белоусов Максим 59 11
Онищенко Владислав 41 11
Аитов Тимур 47 11
Богданов Кирилл 91 11
Дворкович Аркадий 169 10
Шеховцов Юрий 33 9
Абакумов Евгений 103 9
Суровец Дмитрий 44 9
Огурцов Юрий 13 9
Россия - Российская федерация - РФ 57350 77
Восточная Европа 1678 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 43
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 23
Украина 3365 14
Казахстан - Республика 2629 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - Республика Крым 626 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Земля - планета Солнечной системы 863 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - Ростовская область 862 4
Европа 3752 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - Сибирь 876 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Индия - Республика 2169 2
Япония 2780 2
Россия - Красноярский край 663 1
Россия - Белгородская область 367 1
Швейцария - Давос 35 1
Чехия - Чешская Республика 495 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Находка 79 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Израиль 721 1
Канада 1301 1
Австралия - Австралийский Союз 1124 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 86
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 32
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 19
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Великая Отечественная война 123 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 5
Парламентская газета 7 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics 1988 8
Gartner 2190 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 51
CNews AWARDS 291 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
CNews FORUM Кейсы 44 14
CNews ИТ-стратегия 13 4
CNews APPWards 36 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Хрустальный атом 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761573, в очереди разбора - 665262.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще