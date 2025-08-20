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Натрусов Артем
СОБЫТИЯ
|20.08.2025
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Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
вызовы в последнее время стоят перед металлургией и горнодобывающей промышленностью наиболее остро? Артем Натрусов: Экономика циклична, и циклы сменяют друг друга примерно раз в пять лет. Сейча
|19.01.2022
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Артем Натрусов -
Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве
отстающая отрасль, особенно если сравнивать с банковским сектором, ритейлом, телекомом. Так ли это? Артем Натрусов: Я думаю, что это шаблон, который не вполне соответствует действительности. Мо
|01.04.2021
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Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда
атегия 2021» в марте 2021 г. рассказал вице-президент по информационным технологиям «Евразхолдинга» Артем Натрусов. При этом, по словам топ-менеджера, в этой оценке компания не учитывала косвен
|08.07.2019
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ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео
этом на прошедшем в июне 2019 г. «CNews FORUM Кейсы» рассказал вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов. В системе реализовано сценарное планирование всего цикла металлургического пр
|05.12.2014
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Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice
В рамках CNews FORUM 2014 вице-президент по ИТ холдинга «Евраз» Артем Натрусов выступил с докладом, посвященным информатизации своей компании. На сегодняшний
Натрусов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 197
|Чаркин Евгений 317 155
|Сотин Денис 216 141
|Ульянов Николай 176 110
|Абакумов Евгений 227 105
|Бурилов Андрей 117 97
|Воронин Павел 196 86
|Меденцев Константин 106 83
|Нестеров Алексей 175 81
|Клепиков Алексей 121 79
|Гимранов Ринат 126 73
|Козак Николай 209 73
|Сергеев Сергей 179 69
|Врацкий Андрей 175 69
|Белоусов Максим 109 68
|Урусов Виктор 157 68
|Лигачев Глеб 120 66
|Аксаков Анатолий 163 66
|Попов Андрей 116 61
|Дьяченко Валерий 96 59
|Леонов Алексей 96 59
|Теплицкий Дмитрий 88 58
|Шаев Виталий 59 57
|Чурсин Дмитрий 87 56
|Александров Александр 86 56
|Тятюшев Максим 215 56
|Аксенов Олег 62 54
|Шипов Савва 102 53
|Андрианов Павел 86 53
|Гузовский Денис 79 48
|Онищенко Владислав 98 47
|Галкин Николай 140 46
|Никитин Сергей 96 46
|Кирьянова Александра 169 46
|Демидов Сергей 129 46
|Козырев Алексей 328 45
|Ермолаев Артем 379 45
|Казарин Станислав 175 45
|Лукавенко Олег 48 45
|Урьяс Вадим 98 44
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