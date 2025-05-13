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РАНХиГС ИЭМИТ Институт экономики, математики и информационных технологий Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ
РАНХиГС и организации, системы, технологии, персоны:
|Коротков Андрей 85 7
|Шевченко Владимир 148 6
|Ткачёв Роман 27 6
|Аксенов Евгений 20 6
|Краснов Федор 11 5
|Алешин Владимир 20 5
|Попова Мария 141 5
|Саввин Антон 18 5
|Белайчук Анатолий 31 4
|Борисов Алексей 31 4
|Шадаев Максут 1041 4
|Кадощук Игорь 19 3
|Андреев Владимир 99 3
|Серова Елена 320 3
|Аншина Марина 78 3
|Артюхов Александр 19 3
|Ананьин Владимир 5 3
|Лысенко Эдуард 310 3
|Матвеева Татьяна 105 3
|Кирюшин Сергей 85 3
|Терещенко Денис 88 3
|Хайруллин Айрат 105 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шинкарук Елена 28 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Шпак Василий 237 3
|Немкин Антон 40 3
|Разумовский Дмитрий 122 3
|Гладышев Евгений 9 3
|Мартынова Елена 87 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Драгунов Алексей 25 3
|Егошин Константин 7 3
|Баканов Дмитрий 32 3
|Чирков Сергей 16 3
|Раскина Ирина 24 3
|Спиренков Вячеслав 26 3
|Звонарева Елена 19 3
|Артемов Андрей 15 3
|Кортунов Михаил 8 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 5
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
|Intelligent Enterprise 27 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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