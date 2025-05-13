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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАНХиГС ИЭМИТ Институт экономики, математики и информационных технологий Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ

РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ


13.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса 1
26.02.2021 Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика» 1
17.06.2014 Сергей Кондарев - Инженерную инфраструктуру мы отдали на аутсорсинг 1
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 2
15.03.2012 Конференция CNews: «BPM 2012: новые пути развития» 1
07.03.2012 "Райффайзенбанк" разработал стратегию управления ИТ-услугами 2
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 1
15.02.2011 ITSM-взросление: рынок избавился от иллюзий 2
18.01.2011 Круглый стол CNews: «ITSM - на пути к сервисному будущему» 3
29.11.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России – новые направления» 2
15.04.2010 20 апреля пройдёт Всероссийская конференция «Услуги и управление. Практические ценности» 2
02.04.2010 ИТ-аутсорсинг в России жаждет роста 2
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 2
11.03.2010 Поможет ли ITSM сделать бизнес эффективным? 2
09.03.2010 Круглый стол CNews: «Настоящее и будущее ИТ-аутсорсинга в России» 2
02.03.2010 Круглый стол CNews: «ВРМ в России: новый виток развития» 2
10.02.2010 Круглый стол CNews: «ITSM и эффективность бизнеса» 2
29.10.2009 Круглый стол CNews: «Перспективы BPM в России» 1
02.10.2009 В России будут учить на CIO для госсектора 4
22.05.2009 Круглый стол CNews: Управление бизнес-процессами в России 2
19.05.2009 Долгосрочные ИТ-стратегии отложены до лучших времен 2
15.04.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-стратегии в условиях кризиса» 2
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 2
24.04.2007 16 мая стартует конференция "Управление инвестициями и инновациями в ИТ" 1
17.04.2007 16 мая откроется конференция "Управление инвестициями и инновациями в ИТ" 1
29.03.2006 В Москве пройдет бесплатный семинар по управлению ресурсами 1

Публикаций - 31, упоминаний - 51

РАНХиГС и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 6
Software AG & IDS Scheer 199 6
BI Telecom - БиАй Телеком 29 6
Docsvision - ДоксВижн 1014 4
IBM - International Business Machines Corp 9467 4
Software AG 198 4
Бизнес-Консоль 18 4
SAP SE 5326 3
МегаФон 9212 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 3
Кеды профессора 6 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 2
8436 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
Cleverics - Клеверикс 37 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 2
Информзащита 786 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 47 2
Ростелеком 9892 1
Microsoft Corporation 24814 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Google LLC 11932 1
Крок - Croc 1784 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
Cisco Systems 5148 1
Trend Micro 609 1
Exact Software 14 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Dell EMC 5047 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 34 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 315 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 4
Альфа-Банк 1793 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 4
Абсолют Банк 235 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 476 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 3
РЖД - Российские железные дороги 1938 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 2
Ингосстрах СПАО 433 2
КапиталЪ Страхование 19 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 368 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 2
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 2
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 2
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Северсталь ПАО - Severstal 493 1
Газпром ПАО 1362 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 321 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1236 3
Федеральное казначейство России 1810 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 135 3
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 124 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 71 2
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 3
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 13
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 8
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3268 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2044 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 3
Microsoft Windows 15870 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
Stafory - робот Вера 339 2
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 2
Python - высокоуровневый язык программирования 995 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Apple iPhone 6 4863 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 215 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Epic Games - Unreal Engine 310 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
One Identity IM - One Identity Manager 7 1
Dell ChangeAuditor 2 1
Python Django 43 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 9 1
Microsoft Office 3807 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 234 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1010 1
НКТ - Р7-Офис 404 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 140 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 46 1
NVision Барьер 674 1
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 61 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 28 1
Коротков Андрей 85 7
Шевченко Владимир 148 6
Ткачёв Роман 27 6
Аксенов Евгений 20 6
Краснов Федор 11 5
Алешин Владимир 20 5
Попова Мария 141 5
Саввин Антон 18 5
Белайчук Анатолий 31 4
Борисов Алексей 31 4
Шадаев Максут 1041 4
Кадощук Игорь 19 3
Андреев Владимир 99 3
Серова Елена 320 3
Аншина Марина 78 3
Артюхов Александр 19 3
Ананьин Владимир 5 3
Лысенко Эдуард 310 3
Матвеева Татьяна 105 3
Кирюшин Сергей 85 3
Терещенко Денис 88 3
Хайруллин Айрат 105 3
Ципорин Павел 102 3
Шинкарук Елена 28 3
Петрушин Андрей 110 3
Шпак Василий 237 3
Немкин Антон 40 3
Разумовский Дмитрий 122 3
Гладышев Евгений 9 3
Мартынова Елена 87 3
Херсонцев Алексей 93 3
Драгунов Алексей 25 3
Егошин Константин 7 3
Баканов Дмитрий 32 3
Чирков Сергей 16 3
Раскина Ирина 24 3
Спиренков Вячеслав 26 3
Звонарева Елена 19 3
Артемов Андрей 15 3
Кортунов Михаил 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 148266 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 3
Россия - ЦФО - Калужская область 997 3
Россия - СЗФО - Псковская область 644 3
Россия - ЦФО - Орловская область 331 3
Европа 21900 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 2
Испания - Королевство 3735 2
Беларусь - Белоруссия 5812 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 1
Япония - Токио 995 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3142 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3005 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 736 1
Украина 7660 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Япония 13355 1
Казахстан - Республика 5624 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 251 1
Россия - УФО - Челябинская область 1264 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 9
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