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Траст НБ Банк непрофильных активов Национальный банк Траст

Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.


08.02.2021 Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня
28.04.2017 «Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»
29.09.2016 «Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система»
03.09.2014 Банк «Траст» запустил мобильное приложение «Траст Mобайл»
24.07.2014 В банке «Траст» запущена новая антифрод-система
04.03.2014 «Регион Траст» автоматизировал внутренний учет с помощью «1С-Раруса»
30.01.2014 Банк «Траст» запустил новый информационный сервис «Голосовой IVR»
28.01.2014 В состав правления банка «Траст» вошел главный по ИТ Олег Подкопаев
31.05.2013 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в офисах банка «Траст»
18.09.2012 Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского»
18.07.2012 Softline внедрила защищенную сеть передачи данных в банке «Траст»
09.01.2012 «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс»
21.11.2011 Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена
13.10.2011 Банк «Траст» ускорил обработку документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент»
20.12.2010 Банк «Аскания Траст» подключился к системе интернет-банкинга HandyBank
01.07.2008 AT Consulting выполнила доработку АБС для инвестиционного банка «Траст»
14.05.2008 «Траст Капитал Банк» оснастит новые филиалы RS-Bank 5.0
13.06.2007 Банк «Траст» автоматизирует ипотечное кредитование вместе с ЦФТ
03.08.2006 "Твин Траст" организует сервис на базе Directum
06.06.2006 R-Style Softlab завершила проект в банке ТРАСТ
25.12.2003 R-Style Softlab завершил масштабный проект в банке "Траст"

Публикаций - 148, упоминаний - 202

Траст НБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Oracle Corporation 6035 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
VK - Mail.ru Group 3057 3
СКБ Контур 745 3
Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 49 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
Oracle Siebel Systems 198 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 83 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 15 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 2
ТСК ООО 4 2
New Frontier Solutions Gmbh - Нью фронтьер солюшнз гмбх 3 2
Такском - Taxcom 201 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Крок - Croc 1616 2
RedSys - РедСис 70 2
BMC Software 90 2
Leta Group 271 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
АйТи 1179 2
Microsoft Corporation 22497 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
HP Inc. 5313 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Axiomatika - Аксиоматика 9 1
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 63 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 1
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 110 1
Астерос - Asteros 624 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
Альфа-Банк 1476 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
ВТБ - ВТБ24 658 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Бинбанк 190 5
Русский стандарт Банк 370 4
Открытие ФК 2713 4
РСХБ - Россельхозбанк 228 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Формула Кино - Синема Парк 25 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 3
Era Capital 12 3
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 3
РосЕвроБанк 61 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 3
ВТБ - Транскредитбанк 97 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Ингосстрах СПАО 301 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Visa International 1809 3
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
МКБ - Московский кредитный банк 333 2
РусславБанк - РСБ 155 2
ПромСвязьКапитал 75 2
МДМ Банк 246 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 59 2
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
Дикси - Сеть магазинов 108 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Таможня - Таможенная служба 421 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Районные суды РФ 63 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 33 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 0 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 9
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 6
Социальные сети - Соцсети 4447 6
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
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АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 5
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Big Data - Большие данные 3520 3
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ЭОС Дело СЭД 4365 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 3
Oracle Siebel CRM 209 3
Apple iPhone 6 2649 3
IBM Power7 36 2
R-Style Softlab - RS-Securities 68 2
LG 75SM99 2832 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 2
Oracle Fusion Middleware 201 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
BSS BS-Client ДБО 133 2
Hitachi Universal Virtualization Layer 1 1
Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform 14 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 37 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 176 1
BMC Remedy ITSM Suite 30 1
Orecle Exadata Database Machine X 96 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 1
Microsoft Windows Server 2008 243 1
Oracle Hyperion 171 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 45 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Microsoft Windows Server 2003 467 1
Oracle Hyperion Financial Management 29 1
Honor HUNTER V - игровой ноутбук 44 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
Oracle Exalogic 73 1
Huawei Symantec e-Hospital 1 1
Oracle Utilities 28 1
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture 17 1
Age of Kings 498 1
СПАРК-Интерфакс 127 1
Яндекс.Маркет 524 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Linux OS 7669 1
Microsoft Office 3247 1
Катрич Алексей 42 6
Сапельников Сергей 107 4
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Рыбинская Елизавета 14 4
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Мельников Юрий 9 2
Велесевич Алена 0 2
Курбакова Людмила 0 2
Строгалин Алексей 3 2
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Войтова Елена 5 2
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Николаев Константин 10 2
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Денисова Наталья 7 2
Ким Дмитрий 34 2
Конусов Андрей 84 2
Бурихин Андрей 1 2
Петров Михаил 104 2
Сорокин Алексей 11 2
Трояновский Владимир 42 2
Краснова Анна 6 2
Хасис Лев 103 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 7
Европа 12319 4
Нидерланды 2197 3
Нидерланды - Амстердам 508 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 654 1
Китай - Сычуань 92 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 181 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
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Беларусь - Белоруссия 3525 1
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Казахстан - Республика 4467 1
Таиланд - Королевство 671 1
Кипр - Республика 373 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 8
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 7
Кредитование 1515 7
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Аутсорсинг 1351 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 5
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
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