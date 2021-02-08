на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Траст НБ Банк непрофильных активов Национальный банк Траст
Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.
Траст НБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Катрич Алексей 42 6
|Сапельников Сергей 107 4
|Иванов Алексей 93 4
|Рыбинская Елизавета 14 4
|Попова Мария 139 4
|Серова Елена 317 4
|Буланкин Сергей 12 4
|Аниканов Вадим 18 4
|Козлов Михаил 167 3
|Соколов Александр 33 3
|Мамут Александр 126 3
|Филиппская Екатерина 5 3
|Ананьев Дмитрий 70 3
|Ананьев Алексей 107 3
|Граборов Антон 13 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Сухова Ольга 4 2
|Соколов Алексей 129 2
|Фомичев Андрей 68 2
|Скляров Евгений 5 2
|Мельников Юрий 9 2
|Велесевич Алена 0 2
|Курбакова Людмила 0 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Потанин Владимир 32 2
|Войтова Елена 5 2
|Эренбург Михаил 39 2
|Добривечер Екатерина 8 2
|Огородников Антон 4 2
|Николаев Константин 10 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Денисова Наталья 7 2
|Ким Дмитрий 34 2
|Конусов Андрей 84 2
|Бурихин Андрей 1 2
|Петров Михаил 104 2
|Сорокин Алексей 11 2
|Трояновский Владимир 42 2
|Краснова Анна 6 2
|Хасис Лев 103 2
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
|МГГУ 12 1
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
Создано именных указателей - 80294.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru