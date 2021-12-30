Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Фомичев Андрей

СОБЫТИЯ


30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

CNews: У российской банковской системы есть шансы стать одной из самых передовых в мире, считают аналитики McKinsey. Как инновации изменят банковскую отрасль России? Андрей Фомичев: У российской банковской системы есть шанс оставаться одной из самых передовых в мире. Дополнительное ускорение банковской отрасли России в области ИТ могут придать инициативы Це
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

CNews: Какие важные события происходят сегодня на финансовом рынке России? Андрей Фомичев: Сегодня на финансовом рынке проходит два вида трансформаций. Во-первых, организационная. Банки консолидируются, и мы наблюдаем сокращение их числа. Думаю, что в ближайшие годы к
08.06.2015 Андрей Фомичев - В кризис количество новых банков-клиентов выросло почти в два раза

CNews: Как вы оцениваете объем российского рынка ИТ-услуг в банковском секторе в 2014 году? Андрей Фомичев: По нашим представлениям, рынок немного упал: мы наблюдаем общее замедление экономики, падение цен на сырьевые ресурсы и связанное с этим уменьшение бюджетов. Кроме того, колебан
05.06.2014 Андрей Фомичев - Ситуация на рынке меняет требования заказчиков к проектной деятельности

CNews: Как вы оцениваете объем рынка банковской информатизации? Андрей Фомичев: Об объеме рынка можно судить, сравнивая выручки компаний, скажем, из ТОП-100 за 2012 и 2013 года. Проведя подобные вычисления по показателям 2014 года, мы увидим, что объем рынк
27.02.2013 Андрей Фомичев: Банкам необходимы интеллектуальные АБС

CNews: Какие тренды в секторе банковских ИТ вы бы обозначили как наиболее актуальные на данный момент? Андрей Фомичев: Несмотря на то, что низкий уровень экономической активности в мире сохранится в 2013 и этот фактор неизбежно будет влиять и на российскую экономику, банки продолжат активно разв

Публикаций - 74, упоминаний - 77

Фомичев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 68
Diasoft - Диасофт 1144 26
Oracle Corporation 7074 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
ПрограмБанк 98 9
Microsoft Corporation 25775 9
Neoflex - Неофлекс 257 9
SAP SE 5601 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Softline - Софтлайн 3743 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 7
Temenos AG 26 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Крок - Croc 1964 5
Directum - Директум 1268 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Wacom 143 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
АйТи 1519 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Фаматек 22 3
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 3
Ростелеком 10948 3
Dell EMC 5180 3
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
KPMG 278 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Software AG 203 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ВТБ - ВТБ24 671 20
Альфа-Банк 1979 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 7
Связной Банк 113 7
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 6
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
Мираф-Банк 12 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 4
СтарБанк - StarBank 17 4
Visa International 1993 4
Абсолют Банк 249 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 4
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 3
Фора Банк 86 3
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 3
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Стройкредит АКБ 35 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 48
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 25
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 9
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 7
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 10
Diasoft Flextera 57 7
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 6
Microsoft Windows 2000 8678 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 4
Apple iPhone 6 4861 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 4
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 52 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
Neoflex Reporting 25 3
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 2
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 2
Google Android 15244 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 2
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Серова Елена 320 17
Стятюгин Роман 44 13
Назипов Дмитрий 86 10
Оганесян Артак 31 8
Кузякин Дмитрий 27 7
Глазков Александр 151 7
Занин Виталий 23 6
Сенаторов Михаил 42 6
Попова Мария 141 5
Телятников Алексей 21 5
Чернобыльская Анна 8 5
Кушлевич Николай 5 5
Сотин Денис 216 5
Казарцев Алексей 27 5
Варов Константин 24 4
Подкопаев Олег 30 4
Леушев Андрей 75 4
Катрич Алексей 43 4
Михайлов Алексей 115 4
Михалев Александр 26 4
Медокс Ярослав 45 4
Буш Сергей 15 4
Клоков Андрей 5 4
Шеин Валерий 18 4
Вихров Сергей 8 4
Суворов Андрей 47 4
Синягин Максим 4 3
Смирнов Владимир 39 3
Илюхин Олег 21 3
Лавров Виталий 22 3
Меднов Сергей 124 3
Коновалов Борис 14 3
Прохоров Фёдор 83 3
Смирнова-Крелль Оксана 52 3
Аншина Марина 79 3
Широких Алексей 72 3
Благирев Вячеслав 15 3
Лосев Сергей 46 3
Волков Геннадий 7 3
Щенникова Жанна 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Европа 24964 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Таджикистан - Душанбе 55 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Великобритания - Северная Ирландия 64 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Индонезия - Республика 1058 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Грузия 1332 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Малайзия 922 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 68
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 29
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
ТАСС Телеком 38 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CIO Insight 5 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Wired - Издание 276 1
Fortune 211 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 35
Gartner - Гартнер 3658 15
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
In-Stat 115 1
CNews Облачные сервисы 23 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Juniper Research 131 1
Forrester Research 834 1
The Nilson Report 6 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Национальная банковская премия 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще