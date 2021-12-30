Фомичев Андрей

Андрей Фомичев - Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли CNews: У российской банковской системы есть шансы стать одной из самых передовых в мире, считают аналитики McKinsey. Как инновации изменят банковскую отрасль России? Андрей Фомичев: У российской банковской системы есть шанс оставаться одной из самых передовых в мире. Дополнительное ускорение банковской отрасли России в области ИТ могут придать инициативы Це

Андрей Фомичев, ГК ЦФТ - Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

CNews: Какие важные события происходят сегодня на финансовом рынке России? Андрей Фомичев: Сегодня на финансовом рынке проходит два вида трансформаций. Во-первых, организационная. Банки консолидируются, и мы наблюдаем сокращение их числа. Думаю, что в ближайшие годы к

Андрей Фомичев - В кризис количество новых банков-клиентов выросло почти в два раза CNews: Как вы оцениваете объем российского рынка ИТ-услуг в банковском секторе в 2014 году? Андрей Фомичев: По нашим представлениям, рынок немного упал: мы наблюдаем общее замедление экономики, падение цен на сырьевые ресурсы и связанное с этим уменьшение бюджетов. Кроме того, колебан

Андрей Фомичев - Ситуация на рынке меняет требования заказчиков к проектной деятельности CNews: Как вы оцениваете объем рынка банковской информатизации? Андрей Фомичев: Об объеме рынка можно судить, сравнивая выручки компаний, скажем, из ТОП-100 за 2012 и 2013 года. Проведя подобные вычисления по показателям 2014 года, мы увидим, что объем рынк