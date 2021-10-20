Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фомичев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 82
Фомичев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рожков Александр 7 3
|Благирев Вячеслав 11 2
|Мухин Максим 18 2
|Свердлов Михаил 29 2
|Кравченко Денис 24 1
|Степанов Антон 56 1
|Демидов Михаил 132 1
|Лосев Сергей 43 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Горянский Павел 15 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Никитин Валерий 15 1
|Крысина Ольга 109 1
|Тараторин Александр 5 1
|Сентябрев Евгений 8 1
|Востриков Юрий 19 1
|Борис Альберт 6 1
|Рубцов Иван 12 1
|Закрепин Евгений 45 1
|Белов Александр 69 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Бобровников Борис 86 1
|Сварник Павел 8 1
|Швецов Никита 19 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Оганесян Артак 30 1
|CNews Analytics 1991 18
|Gartner 2197 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768192, в очереди разбора - 671876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768192, в очереди разбора - 671876.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru