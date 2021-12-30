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Фомичев Андрей
СОБЫТИЯ
|30.12.2021
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Андрей Фомичев -
Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли
CNews: У российской банковской системы есть шансы стать одной из самых передовых в мире, считают аналитики McKinsey. Как инновации изменят банковскую отрасль России? Андрей Фомичев: У российской банковской системы есть шанс оставаться одной из самых передовых в мире. Дополнительное ускорение банковской отрасли России в области ИТ могут придать инициативы Це
|30.12.2019
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Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -
Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет
CNews: Какие важные события происходят сегодня на финансовом рынке России? Андрей Фомичев: Сегодня на финансовом рынке проходит два вида трансформаций. Во-первых, организационная. Банки консолидируются, и мы наблюдаем сокращение их числа. Думаю, что в ближайшие годы к
|08.06.2015
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Андрей Фомичев - В кризис количество новых банков-клиентов выросло почти в два раза
CNews: Как вы оцениваете объем российского рынка ИТ-услуг в банковском секторе в 2014 году? Андрей Фомичев: По нашим представлениям, рынок немного упал: мы наблюдаем общее замедление экономики, падение цен на сырьевые ресурсы и связанное с этим уменьшение бюджетов. Кроме того, колебан
|05.06.2014
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Андрей Фомичев - Ситуация на рынке меняет требования заказчиков к проектной деятельности
CNews: Как вы оцениваете объем рынка банковской информатизации? Андрей Фомичев: Об объеме рынка можно судить, сравнивая выручки компаний, скажем, из ТОП-100 за 2012 и 2013 года. Проведя подобные вычисления по показателям 2014 года, мы увидим, что объем рынк
|27.02.2013
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Андрей Фомичев: Банкам необходимы интеллектуальные АБС
CNews: Какие тренды в секторе банковских ИТ вы бы обозначили как наиболее актуальные на данный момент? Андрей Фомичев: Несмотря на то, что низкий уровень экономической активности в мире сохранится в 2013 и этот фактор неизбежно будет влиять и на российскую экономику, банки продолжат активно разв
Фомичев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 17
|Стятюгин Роман 44 13
|Назипов Дмитрий 86 10
|Оганесян Артак 31 8
|Кузякин Дмитрий 27 7
|Глазков Александр 151 7
|Занин Виталий 23 6
|Сенаторов Михаил 42 6
|Попова Мария 141 5
|Телятников Алексей 21 5
|Чернобыльская Анна 8 5
|Кушлевич Николай 5 5
|Сотин Денис 216 5
|Казарцев Алексей 27 5
|Варов Константин 24 4
|Подкопаев Олег 30 4
|Леушев Андрей 75 4
|Катрич Алексей 43 4
|Михайлов Алексей 115 4
|Михалев Александр 26 4
|Медокс Ярослав 45 4
|Буш Сергей 15 4
|Клоков Андрей 5 4
|Шеин Валерий 18 4
|Вихров Сергей 8 4
|Суворов Андрей 47 4
|Синягин Максим 4 3
|Смирнов Владимир 39 3
|Илюхин Олег 21 3
|Лавров Виталий 22 3
|Меднов Сергей 124 3
|Коновалов Борис 14 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Смирнова-Крелль Оксана 52 3
|Аншина Марина 79 3
|Широких Алексей 72 3
|Благирев Вячеслав 15 3
|Лосев Сергей 46 3
|Волков Геннадий 7 3
|Щенникова Жанна 13 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
|ТАСС Телеком 38 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
|CIO Insight 5 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Wired - Издание 276 1
|Fortune 211 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
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