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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Фомичев Андрей


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
12.05.2021 ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды 1
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
03.11.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов 1
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
21.11.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для банков» 1
01.11.2018 Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше 2
30.10.2017 Как влияет сокращение числа банков на рынок ИТ для финсектора? 2
08.12.2016 Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго 1
26.09.2016 Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность 4
23.05.2016 ЦФТ открыла офис в Таджикистане 2
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 2
18.09.2015 Развитие ИТ в банках стимулируют мобильность, оптимизация расходов и ЦБ РФ 1
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
07.11.2014 Каким может быть путь финансовой отрасли в сторону импортозамещения 2
30.10.2014 Информатизация банков: следующий год обещает быть грустным 1
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 1
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 1
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 1
27.03.2014 ИТ-проекты в банках становятся лаконичными 1
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
14.03.2014 Выручка ЦФТ в 2013 г. увеличилась на 25% 1
28.02.2014 ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
23.01.2014 ИТ-системы британских банков назвали устаревшими и ненадежными 2
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1
19.09.2013 Персоцентры и процессинги: основные провайдеры 1
13.09.2013 Нужен ли российским банкам аутсорсинг АБС? 2
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
27.02.2013 Андрей Фомичев: Банкам необходимы интеллектуальные АБС 9
10.10.2012 Банки стоят на пороге нового витка развития хранилищ данных 1
22.06.2012 Бизнесу надоели мантры об "облаках" 1
04.06.2012 Конференция CNews: «Облачные технологии: комфортные решения для бизнеса» 1
23.05.2012 Облачные АБС: на пороге перемен 3
11.04.2012 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2012: Тренды и перспективы» 1
24.03.2012 Банковский сектор-2012: конкуренция с ритейлом и соцсетями 1
11.03.2012 ИКТ в банках: глобальное обновление 1

Публикаций - 52, упоминаний - 82

Фомичев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 5
Microsoft Corporation 11168 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Softline - Софтлайн 1475 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Ланит Интеграция 101 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
Астерос - Asteros 531 2
Амтел-Сервис 34 2
АйТи 753 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Крок 1221 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Совзонд - Sovzond 66 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
OpenText 161 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Ланит ГК 1160 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Инфосистемы Джет 675 1
Diasoft - Диасофт 354 1
КНС Групп - Yadro 124 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Газпромбанк - ГПБ 693 6
ВТБ24 583 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Совкомбанк ПАО 147 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Бинбанк 184 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Открытие ФК 538 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
Церих банк 3 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 1
3D-печать 135 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Android 10751 1
Symbian OS 782 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 143 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Рожков Александр 7 3
Благирев Вячеслав 11 2
Мухин Максим 18 2
Свердлов Михаил 29 2
Кравченко Денис 24 1
Степанов Антон 56 1
Демидов Михаил 132 1
Лосев Сергей 43 1
Кругляков Станислав 3 1
Исаев Дмитрий 11 1
Горянский Павел 15 1
Атанесов Саргис 13 1
Никитин Валерий 15 1
Крысина Ольга 109 1
Тараторин Александр 5 1
Сентябрев Евгений 8 1
Востриков Юрий 19 1
Борис Альберт 6 1
Рубцов Иван 12 1
Закрепин Евгений 45 1
Белов Александр 69 1
Кирьянова Александра 42 1
Арлазаров Владимир 118 1
Бобровников Борис 86 1
Сварник Павел 8 1
Швецов Никита 19 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Касимов Вячеслав 16 1
Оганесян Артак 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Европа 3788 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Украина 3398 2
Восточная Европа 1691 2
Европа Центральная 106 1
Европа Западная 618 1
Индия - Республика 2181 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews Analytics 1991 18
Gartner 2197 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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