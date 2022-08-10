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CSBI Компьютерные системы для бизнеса СиЭсБиАй
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 58 дел, на cумму 1 512 140 478 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.08.2022
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Merlion и CSBI подписали новое дистрибьюторское соглашение
Merlion и CSBI («Компьютерные системы для бизнеса»), российский разработчик решений для автоматизации б
|11.01.2022
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Konica Minolta будет продвигать RPA-комплекс Roomy bots компании CSBI
Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве с компанией CSBI («АО Компьютерные системы для бизнеса»). В рамках партнёрства Konica Minolta будет предл
|17.12.2020
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ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов
Компания CSBI приступила к разработке собственной RPA-системы в середине 2019 г. Мы понимали перспекти
|23.11.2012
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CSBI Group открыла официальный сайт АБС.СПО
Компания CSBI Group («СиЭсБиАй Групп») сообщила об открытии в начале ноября 2012 г. официального сайта первой в Рос
|12.11.2012
|CSBI Group поставит в Москве «умные остановки»
|25.01.2012
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Департамент проектирования и сервисных услуг «Информзащиты» возглавил технический директор CSBI Group
а» объявила о назначении Константина Фильчагина, ранее занимавшего должность технического директора CSBI Group, главой департамента проектирования и сервисных услуг компании «Информзащита» (ДПС
|19.12.2011
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CSBI Group получила лицензии ФСТЭК на защиту гостайны
Компания CSBI Group, специализирующаяся на реализации проектов в сфере информационных технологий для к
|01.12.2011
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CSBI реконструировала ЦОД Банка «Санкт-Петербург»
Компания CSBI IT Outsourcing, входящая в Группу компаний CSBI, завершила проект по реконструкци
|09.11.2011
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«Росавтобанк» расширил возможности дистанционного банкинга с помощью CSBI Group
Компания CSBI Group сообщила о завершении проекта в КБ «Росавтобанк» по передаче данных из интегрирова
|02.09.2011
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Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ
дряет информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Это первый совместный проект ЦФТ и компании CSBI Group по переводу крупного многофилиального банка с ИБС «Банкир/ПРО» (разработчик CSB
|09.07.2008
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CSBI реализовала проект для банка «Санкт-Петербург»
Компания CSBI завершила проект по переводу дополнительных офисов (ДО) банка «Санкт-Петербург», ранее находившихся в непосредственном подчинении у филиалов, на баланс головного офиса в рамках проекта рео
|27.11.2007
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Serena TeamTrack внедрили в CSBI
Проект внедрения системы Serena TeamTrack для автоматизации службы технического сопровождения и отдела разработки в компании - «Компьютерные системы Бизнеса» (CSBI) принят в промышленную эксплуатацию. До проекта внедрения новой системы автоматизации технического сопровождения в CSBI использовались собственные средства автоматизации. Serena Tea
|17.03.2004
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CSBI представила хранилище данных финансовой организации
Компания CSBI представила свою новейшую разработку IQ DW – полнофункциональное специализированное хранилище данных розничного банковского обслуживания. Система позволяет: анализировать эффективность мас
|12.11.2003
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"Банк'c Софт Системс" и CSBI стали партнерами
Компании «Банк'c Софт Системс» и CSBI заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение между компаниями регулирует механизм и условия поставки системы «ДБО BS-Client», продукта «Банк’с Софт Системс», клиентам комп
|18.09.2003
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Компания CSBI выходит на новые рынки
17 сентября во время празднования десятилетия российской компании CSBI, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых учреждений, ее Генеральный директор Владимир Сербин объявил о том, что компания намерена стать одним из ведущих разработчиков
|30.04.2003
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Банковская система "БАНКИР/ПРО" портирована на ОС AIX 5L
Компании «Компьютерные системы для бизнеса (CSBI)» и IBM объявили о завершении очередного этапа сотрудничества по продвижению продуктов д
|24.12.2002
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CSBI усовершенствует систему отчетности в "Альфа-Банке"
Компания CSBI ("Компьютерные Системы для Бизнеса") и "Альфа-Банк" начали совместный проект, в рамках к
|07.06.2002
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CSBI объявила о начале поставок новой версии системы Actuate
Сегодня компания "Компьютерные Системы для Бизнеса" (CSBI) объявила о начале коммерческих поставках Actuate v6.0, нового поколения средств, предна
|06.06.2002
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Завершился семинар компаний "Ай-Теко" и CSBI
Компании "Ай-Теко" (i-Teco) и "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI) 4 июня провели в Москве в Центре Международной Торговли на Красной Пресне семинар "e-Xt
|27.03.2002
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"Открытые Технологии" начали предлагать систему корпоративно-аналитической отчетности Actuate e.Reporting Suite
Компании "Открытые Технологии" и "Компьютерные Системы для Бизнеса CSBI EE" сообщили о подписании партнерского договора, в рамках которого компания "Открытые Те
|25.12.2001
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Progress Software подвела финансовые итоги 2001 года
Корпорация Progress Software (PSC) признала компанию "Компьютерные системы для бизнеса CSBI EE" самым динамичным и быстроразвивающимся дистрибьютором и вручила специальную награду
|21.09.2001
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CSBI EE представила решения для банков на VII Форуме разработчиков банковских систем
ря в рамках VII Форума разработчиков банковских систем компания "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI EE) представила решения мирового уровня для российских банков: "БАНКИР", FlexCUBE компан
|09.07.2001
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Российские компании будут строить бизнес с ПО от Caldera
9 июля в Москве компании CSBI EE и "Терн" подписали реселлерское соглашение, в рамках которого CSBI EE будет ос
|07.06.2001
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CSBI EE проведет семинар "Электронный фронт-офис IntelliBanker v1.0 - решение для банков эпохи Новой Экономики".
20 июня 2001 г. в Москве компания "Компьютерные Системы для Бизнеса CSBI EE" проведет бесплатный однодневный семинар "Электронный фронт-офис IntelliBanker v1.0 - решение для банков эпохи Новой Экономики". На семинаре впервые буд
|19.07.2000
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CSBI EE объявил о переводе банка СБС-Агро на новую платформу автоматизации
Компания "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI EE) и банк СБС-Агро подписали договор о переводе основных операций банка на новую платфо
|08.07.1999
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Завершен первый этап работ по внедрению системы БАНКИРR компании CSBI EE в АРКО.
Завершен первый этап работ по внедрению системы БАНКИРR компании CSBI EE в АРКО. В мае с.г. в АРКО введена в эксплуатацию система БАНКИРR компании "Компьютерн
|04.02.1999
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"Компьютерные системы для бизнеса" и Sun Microsystems завершили тестирование банковской системы "БАНКИР/ПРО"
Компании "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI EE) и Sun Microsystems объявили о завершении тестирования банковской системы "БАНКИР/ПРО
CSBI и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 7
|Стятюгин Роман 44 5
|Макеенков Алексей 5 5
|Куканов Александр 20 4
|Березин Евгений 10 4
|Ульихин Павел 36 4
|Бычков Николай 11 4
|Аистова Ксения 6 4
|Верисов Михаил 25 4
|Зыляев Николай 10 4
|Колганов Антон 6 4
|Исаченко Алексей 6 4
|Снятков Алексей 4 4
|Коптелов Андрей 134 4
|Садовенко Илья 65 4
|Богомазов Дмитрий 14 4
|Холинов Андрей 18 4
|Сандлер Аркадий 24 4
|Белайчук Анатолий 32 4
|Лимонов Андрей 3 3
|Быстров Алексей 5 3
|Митрейкин Александр 20 3
|Хаустов Андрей 10 3
|Вдовин Владимир 8 3
|Гладких Виктор 4 3
|Башкатов Валерий 3 3
|Амосов Максим 3 3
|Кунин Егор 4 3
|Галацевич Денис 3 3
|Макеенков Иван 4 3
|Шпенст Вадим 7 3
|Путин Владимир 3454 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Урличич Юрий 52 3
|Филимоненок Павел 19 2
|Хохлов Игорь 25 2
|Голованов Леонид 9 2
|Широких Алексей 72 2
|Галкин Андрей 19 2
|Нечаев Иван 61 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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