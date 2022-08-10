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CSBI Компьютерные системы для бизнеса СиЭсБиАй

CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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10.08.2022 Merlion и CSBI подписали новое дистрибьюторское соглашение

Merlion и CSBI («Компьютерные системы для бизнеса»), российский разработчик решений для автоматизации б
11.01.2022 Konica Minolta будет продвигать RPA-комплекс Roomy bots компании CSBI

Konica Minolta заключила соглашение о сотрудничестве с компанией CSBI («АО Компьютерные системы для бизнеса»). В рамках партнёрства Konica Minolta будет предл
17.12.2020 ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов

Компания CSBI приступила к разработке собственной RPA-системы в середине 2019 г. Мы понимали перспекти
23.11.2012 CSBI Group открыла официальный сайт АБС.СПО

Компания CSBI Group («СиЭсБиАй Групп») сообщила об открытии в начале ноября 2012 г. официального сайта первой в Рос
12.11.2012 CSBI Group поставит в Москве «умные остановки»
25.01.2012 Департамент проектирования и сервисных услуг «Информзащиты» возглавил технический директор CSBI Group

а» объявила о назначении Константина Фильчагина, ранее занимавшего должность технического директора CSBI Group, главой департамента проектирования и сервисных услуг компании «Информзащита» (ДПС
19.12.2011 CSBI Group получила лицензии ФСТЭК на защиту гостайны

Компания CSBI Group, специализирующаяся на реализации проектов в сфере информационных технологий для к
01.12.2011 CSBI реконструировала ЦОД Банка «Санкт-Петербург»

Компания CSBI IT Outsourcing, входящая в Группу компаний CSBI, завершила проект по реконструкци
09.11.2011 «Росавтобанк» расширил возможности дистанционного банкинга с помощью CSBI Group

Компания CSBI Group сообщила о завершении проекта в КБ «Росавтобанк» по передаче данных из интегрирова
02.09.2011 Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ

дряет информационный комплекс «ЦФТ-Банк» (платформа 1). Это первый совместный проект ЦФТ и компании CSBI Group по переводу крупного многофилиального банка с ИБС «Банкир/ПРО» (разработчик CSB
09.07.2008 CSBI реализовала проект для банка «Санкт-Петербург»

Компания CSBI завершила проект по переводу дополнительных офисов (ДО) банка «Санкт-Петербург», ранее находившихся в непосредственном подчинении у филиалов, на баланс головного офиса в рамках проекта рео
27.11.2007 Serena TeamTrack внедрили в CSBI

Проект внедрения системы Serena TeamTrack для автоматизации службы технического сопровождения и отдела разработки в компании - «Компьютерные системы Бизнеса» (CSBI) принят в промышленную эксплуатацию. До проекта внедрения новой системы автоматизации технического сопровождения в CSBI использовались собственные средства автоматизации. Serena Tea
17.03.2004 CSBI представила хранилище данных финансовой организации

Компания CSBI представила свою новейшую разработку IQ DW – полнофункциональное специализированное хранилище данных розничного банковского обслуживания. Система позволяет: анализировать эффективность мас
12.11.2003 "Банк'c Софт Системс" и CSBI стали партнерами

Компании «Банк'c Софт Системс» и CSBI заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение между компаниями регулирует механизм и условия поставки системы «ДБО BS-Client», продукта «Банк’с Софт Системс», клиентам комп
18.09.2003 Компания CSBI выходит на новые рынки

17 сентября во время празднования десятилетия российской компании CSBI, разработчика программного обеспечения для банков и финансовых учреждений, ее Генеральный директор Владимир Сербин объявил о том, что компания намерена стать одним из ведущих разработчиков
30.04.2003 Банковская система "БАНКИР/ПРО" портирована на ОС AIX 5L

Компании «Компьютерные системы для бизнеса (CSBI)» и IBM объявили о завершении очередного этапа сотрудничества по продвижению продуктов д
24.12.2002 CSBI усовершенствует систему отчетности в "Альфа-Банке"

Компания CSBI ("Компьютерные Системы для Бизнеса") и "Альфа-Банк" начали совместный проект, в рамках к
07.06.2002 CSBI объявила о начале поставок новой версии системы Actuate

Сегодня компания "Компьютерные Системы для Бизнеса" (CSBI) объявила о начале коммерческих поставках Actuate v6.0, нового поколения средств, предна
06.06.2002 Завершился семинар компаний "Ай-Теко" и CSBI

Компании "Ай-Теко" (i-Teco) и "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI) 4 июня провели в Москве в Центре Международной Торговли на Красной Пресне семинар "e-Xt
27.03.2002 "Открытые Технологии" начали предлагать систему корпоративно-аналитической отчетности Actuate e.Reporting Suite

Компании "Открытые Технологии" и "Компьютерные Системы для Бизнеса CSBI EE" сообщили о подписании партнерского договора, в рамках которого компания "Открытые Те
25.12.2001 Progress Software подвела финансовые итоги 2001 года

Корпорация Progress Software (PSC) признала компанию "Компьютерные системы для бизнеса CSBI EE" самым динамичным и быстроразвивающимся дистрибьютором и вручила специальную награду

21.09.2001 CSBI EE представила решения для банков на VII Форуме разработчиков банковских систем

ря в рамках VII Форума разработчиков банковских систем компания "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI EE) представила решения мирового уровня для российских банков: "БАНКИР", FlexCUBE компан
09.07.2001 Российские компании будут строить бизнес с ПО от Caldera

9 июля в Москве компании CSBI EE и "Терн" подписали реселлерское соглашение, в рамках которого CSBI EE будет ос
07.06.2001 CSBI EE проведет семинар "Электронный фронт-офис IntelliBanker v1.0 - решение для банков эпохи Новой Экономики".

20 июня 2001 г. в Москве компания "Компьютерные Системы для Бизнеса CSBI EE" проведет бесплатный однодневный семинар "Электронный фронт-офис IntelliBanker v1.0 - решение для банков эпохи Новой Экономики". На семинаре впервые буд
19.07.2000 CSBI EE объявил о переводе банка СБС-Агро на новую платформу автоматизации

Компания "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI EE) и банк СБС-Агро подписали договор о переводе основных операций банка на новую платфо
08.07.1999 Завершен первый этап работ по внедрению системы БАНКИРR компании CSBI EE в АРКО.

Завершен первый этап работ по внедрению системы БАНКИРR компании CSBI EE в АРКО. В мае с.г. в АРКО введена в эксплуатацию система БАНКИРR компании "Компьютерн
04.02.1999 "Компьютерные системы для бизнеса" и Sun Microsystems завершили тестирование банковской системы "БАНКИР/ПРО"

Компании "Компьютерные системы для бизнеса" (CSBI EE) и Sun Microsystems объявили о завершении тестирования банковской системы "БАНКИР/ПРО

Публикаций - 94, упоминаний - 150

CSBI и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1144 16
Oracle Corporation 7074 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 12
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 11
Intel Corporation 12811 9
ФОРС - Центр разработки 703 9
Бифит - Bifit 91 8
Инист - Inist 37 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 8
Инверсия - Инверсия НПФ 156 7
OpenText - Actuate 9 7
Комита - Комита иннотех 27 7
Microsoft Corporation 25775 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 6
ПрограмБанк 98 5
Progress Software - MarkLogic 30 5
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии 14 5
Ростелеком 10948 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Comindware - Колловэар 202 5
БИС - Банковские информационные системы 104 5
Verint Systems 43 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
UIPath 119 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 4
Терн ГК - Tern Group 82 4
Открытые технологии 732 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 3
Verizon - WorldCom 501 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Оникс Капитал 17 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 6
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 6
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Русский стандарт Банк 509 5
Азия Цемент 13 4
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 4
Дальвагоноремонт - Дальневосточная вагоноремонтная компания 5 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
Волга-Днепр - авиакомпания 46 4
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 17 3
Charles Schwab 89 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Альфа-Банк 1979 3
American Express - Amex 338 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 2
Ярсоцбанк - Ярославский коммерческий банк социального развития 9 2
Солидарность 0 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Росавтобанк КБ 13 2
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 2
Росэнергобанк 34 2
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Правительство Челябинской области 78 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Краснодарского края 64 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 18
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 5
Стандартизация - Standardization 2339 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 5
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 16 12
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 23 10
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 7
Linux OS 11533 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 6
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft Windows 16882 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
CSBI - АБС СПО 3 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Примо РПА - Primo RPA 51 3
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
BSS BS-Client ДБО 126 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
CSBI - IntelliBanker 3 2
IBM DB2 396 2
Apple iPad 4011 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
SAP Ariba 309 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Diasoft Flextera 57 2
Microsoft Dynamics 1197 2
ELMA RPA 8 2
Серова Елена 320 7
Стятюгин Роман 44 5
Макеенков Алексей 5 5
Куканов Александр 20 4
Березин Евгений 10 4
Ульихин Павел 36 4
Бычков Николай 11 4
Аистова Ксения 6 4
Верисов Михаил 25 4
Зыляев Николай 10 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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