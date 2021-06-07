CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CSBI
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07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 4
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 2
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 1
17.12.2020 ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов 1
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 1
24.03.2015 «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта 1
29.10.2014 Вендоры АБС ориентируются на поддержку 1
22.08.2014 «Скаут» и «Антор» произвели интеграцию своих систем ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта 1
23.08.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
23.11.2012 CSBI Group открыла официальный сайт АБС.СПО 1
22.10.2012 В «Информзащите» — новый технический директор 1
27.08.2012 «Витабанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век» 1
26.06.2012 «Инвестбанк» перевел все филиалы на АБС «Банкир/ПРО» 1
21.03.2012 Банк «Санкт-Петербург» внедряет систему аутентификации и управления доступом на базе Indeed-Id 3
25.01.2012 Департамент проектирования и сервисных услуг «Информзащиты» возглавил технический директор CSBI Group 1
01.12.2011 CSBI реконструировала ЦОД Банка «Санкт-Петербург» 1
09.11.2011 «Росавтобанк» расширил возможности дистанционного банкинга с помощью CSBI Group 1
03.11.2011 Банк «Москва-Сити» перейдёт на ИБС QBIS 1
27.10.2011 Минздрав - чемпион: 180 млн руб. за 15 дней через конкурс под заранее известное ИТ-решение 1
02.09.2011 Банк «Санкт-Петербург» переходит на технологическую платформу ЦФТ 1
24.05.2011 Конференция CNews: «ИКТ на транспорте: задачи и решения» 1
20.01.2011 «Корус Консалтинг» создает электронное кредитное досье для банка «Санкт-Петербург» 2
09.07.2008 CSBI реализовала проект для банка «Санкт-Петербург» 1
27.11.2007 Serena TeamTrack внедрили в CSBI 1
19.10.2007 В «Корус Консалтинге» назначен новый генеральный директор 1
02.08.2006 Вышла новая версия ИБС "Банкир/ПРО" 1
08.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 1
07.02.2006 15 февраля откроется 6-й форум iFin-2006 1
06.02.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
30.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
23.01.2006 15 февраля откроется форум "Электронный банкинг в России" 1
17.03.2004 CSBI представила хранилище данных финансовой организации 1
26.02.2004 iFin-2004: банки стали чуть ближе к клиентам 1
19.01.2004 25-26 февраля в Москва состоится IV Международный Форум iFin-2004 1
12.11.2003 "Банк'c Софт Системс" и CSBI стали партнерами 4
18.09.2003 Компания CSBI выходит на новые рынки 1
30.04.2003 Банковская система "БАНКИР/ПРО" портирована на ОС AIX 5L 3
24.12.2002 CSBI усовершенствует систему отчетности в "Альфа-Банке" 2

Публикаций - 42, упоминаний - 56

CSBI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP - Hewlett-Packard 2355 6
Oracle Corporation 4970 2
SAS Institute 741 1
Neoflex - Неофлекс 150 1
ELMA 106 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Rondem - Рондем 2 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7264 1
Microsoft Corporation 17653 1
Ситроникс - Sitronics 708 1
Lenovo Motorola 2537 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1244 1
СКАУТ 66 1
HP Compaq 699 1
Mary Kay - Мэри Кэй 84 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 109 4
Азия Цемент 10 4
Банк Санкт-Петербург 123 1
Альфа-Банк 1254 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2542 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 438 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 187 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 998 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11450 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 532 1
CSBI ROOMY bots RPA 3 2
Linux OS 6243 2
Microsoft Windows 10 9234 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 101 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 20 1
Rondem Primo RPA 2 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
CSBI WF Core 1 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 20 1
Сандлер Аркадий 24 4
Быстров Алексей 4 3
Лимонов Андрей 3 2
Голованов Леонид 5 2
Дмитриев Алексей 25 1
Иванов Евгений 34 1
Смирнова-Крелль Оксана 51 1
Чуричев Александр 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10557 10
Россия - Российская федерация - РФ 73881 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24032 5
Европа Восточная 2523 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2713 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1644 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 934 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 932 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 897 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1480 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 193 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4735 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7526 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023889, в очереди разбора - 925709.
Создано именных указателей - 47669.
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