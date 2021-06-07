Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CSBI
Компьютерные системы для бизнеса
СиЭсБиАй
Публикаций - 42, упоминаний - 56
CSBI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|HP - Hewlett-Packard 2355 6
|Oracle Corporation 4970 2
|SAS Institute 741 1
|Neoflex - Неофлекс 150 1
|ELMA 106 1
|Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
|Rondem - Рондем 2 1
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 1
|Navitel - Навител Навигатор 256 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7264 1
|Microsoft Corporation 17653 1
|Ситроникс - Sitronics 708 1
|Lenovo Motorola 2537 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1244 1
|СКАУТ 66 1
|HP Compaq 699 1
|Mary Kay - Мэри Кэй 84 4
|ОМК - Объединенная металлургическая компания 109 4
|Азия Цемент 10 4
|Банк Санкт-Петербург 123 1
|Альфа-Банк 1254 1
|Сандлер Аркадий 24 4
|Быстров Алексей 4 3
|Лимонов Андрей 3 2
|Голованов Леонид 5 2
|Дмитриев Алексей 25 1
|Иванов Евгений 34 1
|Смирнова-Крелль Оксана 51 1
|Чуричев Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1023889, в очереди разбора - 925709.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1023889, в очереди разбора - 925709.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru