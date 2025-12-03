Разделы

Голованов Леонид


СОБЫТИЯ


03.12.2025 Eltex открыл тестирование пограничного контроллера сессий vESBC для VoIP-инфраструктуры 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 1
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Голованов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 5
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 2
Comindware - Колловэар 177 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 90 2
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 352 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 36 1
Нанософт разработка 16 1
Nintex 13 1
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
Yandex - Яндекс 8416 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 1
Microsoft Corporation 25230 1
Lenovo Group 2359 1
Commvault 179 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 517 1
Intel Corporation 12529 1
Softline - Софтлайн 3253 1
Oracle Corporation 6862 1
Lexmark Int 298 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Citrix Systems 840 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 502 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 129 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
UIPath 108 1
NtechLab - НтехЛаб 162 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 697 1
Код Безопасности 701 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 22 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
BMC Software 92 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 176 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Азия Цемент 13 2
РЖД - Российские железные дороги 1998 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 131 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 259 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6262 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 56 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6888 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57191 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18003 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22990 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33946 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73006 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2440 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5245 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4650 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26045 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3402 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1364 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17119 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11435 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 827 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7264 2
SCRUM - Методология совместной работы 148 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1042 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9765 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27154 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3677 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31640 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5570 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1432 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13312 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8706 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6673 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7086 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 532 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1484 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 598 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14853 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 504 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11538 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6000 1
Стандартизация - Standardization 2238 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14364 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 3
BlackBerry PlayBook 106 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1505 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Nintex RPA Central 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2880 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 331 1
Linux OS 10877 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2350 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 615 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 159 1
Red Hat OpenShift 135 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Docker - Платформа распределённых приложений 432 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 311 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 207 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Zoom Int - Zoom Rooms - ВКС 20 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 367 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 138 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 44 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 85 1
Microsoft Azure DevOps 23 1
Oracle Fusion ERP 67 1
Microsoft Azure Boards 2 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Atlassian - Confluence 153 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
Нанософт - nanoCAD 108 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 67 1
Microsoft Teams - MS Teams 617 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 266 1
Microsoft Windows 16311 1
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 22 1
Быстров Алексей 4 2
Березин Евгений 10 2
Ульихин Павел 36 2
Бычков Николай 11 2
Аистова Ксения 6 2
Верисов Михаил 25 2
Коптелов Андрей 116 2
Садовенко Илья 65 2
Холинов Андрей 18 2
Сандлер Аркадий 24 2
Белайчук Анатолий 31 2
Лимонов Андрей 3 2
Патешман Александр 2 1
Кривошеев Евгений 13 1
Анасенко Ирина 10 1
Дмитриев Олег 6 1
Аргунов Дмитрий 6 1
Гаджиев Георгий 3 1
Муминов Тимур 2 1
Боровая Елена 2 1
Булов Владимир 2 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Хохлов Михаил 8 1
Сулейманов Илья 1 1
Натрусов Артем 312 1
Чаркин Евгений 314 1
Гревцев Александр 31 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Засохлин Иван 9 1
Иванов Сергей 398 1
Вахнин Павел 53 1
Андрианов Павел 84 1
Куканов Алексей 14 1
Мельников Александр 94 1
Кулешов Алексей 30 1
Крюков Дмитрий 38 1
Кузьминов Илья 11 1
Григорян Гагик 8 1
Чаплинская Светлана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 156568 4
Европа 24624 2
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45650 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 994 1
Россия - СФО - Новосибирск 4641 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14481 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Азия - Азиатский регион 5743 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51208 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6229 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25928 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3765 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15086 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31827 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17383 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5313 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8106 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20345 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54939 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2774 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8357 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3182 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 789 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Аудит - аудиторский услуги 3096 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 179 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1968 1
Металлы - Золото - Gold 1200 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8232 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2179 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2377 1
Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4242 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10258 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 456 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2301 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 397 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 318 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3099 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 365 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5308 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11746 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7784 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1253 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404461, в очереди разбора - 733374.
Создано именных указателей - 186421.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

