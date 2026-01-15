Разделы

Алроса АК Алроса ИТ Алроса Информационные технологии ALROSA Technology Алмазный ТНЦ

Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ

Комплексным IT-сопровождением деятельности группы АЛРОСА занимается компания «АЛРОСА ИТ», основанная в 2019 году, занимаются технической поддержкой, обеспечением работоспособности оборудования и информационных систем, автоматизацией и цифровизацией производственных процессов, разрабатывают и внедряют ИТ-решения. В их числе – единая информационно-аналитическая система экологического мониторинга, единое геоинформационное пространство, автоматизированная система управления складским комплексом, электронный паспорт работника, мобильное приложение для клиентов-покупателей алмазов, проект цифровой копии алмаза и многие другие.

 

 

"ПОДХОДЫ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В АЛРОСА. ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ." Ирина Анасенко Руководитель центра импортозамещения. ГК Алроса. Данные 2025 года

15.01.2026 «Алроса» завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы» 1
19.11.2025 АЛРОСА переходит на отечественный архиватор ARZip 1
11.11.2025 АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций 1
07.11.2025 АЛРОСА приступает к цифровой трансформации на базе отечественной платформы 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
10.06.2025 Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24» 2
25.04.2025 Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 2
17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
20.03.2025 АЛРОСА строит кибербезопасность вместе с Positive Technologies 1
19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1
17.09.2024 АЛРОСА переходит на приложение WorksPad 1
30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata 1
20.05.2024 Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne 1
19.04.2024 АЛРОСА повышает производительность подземной диспетчеризации за счет автоматизации процессов 2
30.06.2023 Станислав Мартинович, «АЛРОСА»: Мы планируем дальнейшее расширение экосистемы программных роботов по множеству направлений деятельности компании 1
07.02.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
04.01.2021 Полмиллиарда рублей субсидий и грантов одобрено московским экспортерам за 2020 год 1
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 1
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК 1
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу 1
24.10.2016 Softline автоматизировала управление ИТ-активами «Алроса» 1
05.10.2016 «Алроса» перешла на новейшую версию Docsvision 1
24.03.2015 «Алроса» при помощи BearingPoint создала систему управления на базе SAP ERP 3
16.04.2012 GMCS тиражирует HR-систему на базе «БОСС-Кадровик» в подразделениях АК «Алроса» 1
29.09.2011 «Открытые Технологии» защитили АК «Алроса» от спама 2
09.09.2011 «Алроса» выбрала защиту Eset NOD32 1
09.02.2010 «Открытые Технологии» построили VPN для АК АЛРОСА 1
28.04.2008 «АйТи» помогает АК АЛРОСА развивать информационную систему 2
03.04.2008 АЛРОСА переходит на SAP ERP 2005 2
01.07.2002 TopS BI завершила очередной этап автоматизации компании "Алроса" 1
04.02.2002 "АйТи" внедрил систему автоматизации делопроизводства и документооборота "БОСС-Референт" в АК "АЛРОСА" 1

