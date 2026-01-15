Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алроса АК Алроса ИТ Алроса Информационные технологии ALROSA Technology Алмазный ТНЦ
Комплексным IT-сопровождением деятельности группы АЛРОСА занимается компания «АЛРОСА ИТ», основанная в 2019 году, занимаются технической поддержкой, обеспечением работоспособности оборудования и информационных систем, автоматизацией и цифровизацией производственных процессов, разрабатывают и внедряют ИТ-решения. В их числе – единая информационно-аналитическая система экологического мониторинга, единое геоинформационное пространство, автоматизированная система управления складским комплексом, электронный паспорт работника, мобильное приложение для клиентов-покупателей алмазов, проект цифровой копии алмаза и многие другие.
"ПОДХОДЫ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В АЛРОСА. ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ." Ирина Анасенко Руководитель центра импортозамещения. ГК Алроса. Данные 2025 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Алроса АК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чибисов Дмитрий 13 7
|Окунь Дмитрий 17 6
|Анасенко Ирина 10 6
|Желтухин Вадим 67 5
|Шальнов Олег 20 5
|Ежов Василий 45 5
|Заянц Илья 56 5
|Бобрецов Сергей 13 5
|Бойцов Василий 3 3
|Чуканов Сергей 104 3
|Климов Иван 28 3
|Шикин Евгений 3 3
|Севергин Кирилл 2 2
|Гревцев Александр 31 2
|Врацкий Андрей 166 2
|Груздев Антон 36 2
|Крюков Андрей 13 1
|Бондаренко Алексей 43 1
|Махалин Тимур 26 1
|Андрейко Андрей 2 1
|Шведов Дмитрий 11 1
|Мартынов Павел 28 1
|Денисов Анатолий 57 1
|Васильев Максим 24 1
|Тульчинский Станислав 85 1
|Распопов Алексей 49 1
|Харитонов Вадим 43 1
|Шилов Максим 26 1
|Ефимов Николай 11 1
|Шмаков Антон 70 1
|Дробышевская Алена 9 1
|Гущин Станислав 4 1
|Гребеник Геннадий 51 1
|Шаев Виталий 59 1
|Рябов Владимир 15 1
|Спиренков Вячеслав 37 1
|Сафонова Ольга 4 1
|Граденко Михаил 42 1
|Капустина Алена 4 1
|Филатенков Алексей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.