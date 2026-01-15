Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ

Комплексным IT-сопровождением деятельности группы АЛРОСА занимается компания «АЛРОСА ИТ», основанная в 2019 году, занимаются технической поддержкой, обеспечением работоспособности оборудования и информационных систем, автоматизацией и цифровизацией производственных процессов, разрабатывают и внедряют ИТ-решения. В их числе – единая информационно-аналитическая система экологического мониторинга, единое геоинформационное пространство, автоматизированная система управления складским комплексом, электронный паспорт работника, мобильное приложение для клиентов-покупателей алмазов, проект цифровой копии алмаза и многие другие.

"ПОДХОДЫ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В АЛРОСА. ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ." Ирина Анасенко Руководитель центра импортозамещения. ГК Алроса. Данные 2025 года