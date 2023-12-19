Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Yandex SpeechKit Яндекс SpeechKit нейросеть-полиглот распознавания речи
сервис для синтеза и распознавания речи на базе машинного обучения
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|19.12.2023
|
Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах
Облачная платформа Yandex Cloud представила 8 новых голосов с разными эмоциями в сервисе Yandex SpeechKit. Теперь компании смогут использовать в синтезе речи приветливую, строгую инт
|15.06.2023
|
Yandex SpeechKit научился синтезировать и распознавать речь на узбекском языке
кском языке. Компании как в России, так и в Узбекистане уже могут использовать новый язык в сервисе Yandex SpeechKit для создания голосовых помощников, автоматизации колл-центров и речевой анал
|26.10.2022
|
«АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов
пания «Доктор рядом» запустили голосовой «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Теперь перед приемом у врача пациенты смогут голосом внести сведения о личн
|20.04.2022
|
Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания при распознавании речи
Облачная платформа Yandex Cloud обновила Yandex SpeechKit — сервис для синтеза и распознавания речи на базе машинного обучения. Теперь
|01.02.2022
|
ВТБ разработал голос для умного финансового ассистента на технологиях Yandex.Cloud
сказать «Алисе»: «Запусти навык “Помощник ВТБ”». Голос ассистента создан с помощью новой технологии Yandex SpeechKit Brand Voice. Она разработана на базе речевых ML-моделей и позволяет создават
|12.07.2021
|
Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов компаний
Облачная платформа Yandex.Cloud представила новый сервис для создания фирменных голосов Yandex SpeechKit Brand Voice. Теперь компании смогут создать свой собственный уникальный голо
|07.10.2020
|
«Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса»
«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit, входящей в экосистему сервисов облачной платформы «Яндекса». Внедрение голо
|15.02.2016
|
Виртуальный консультант «Мегафона» применяет речевые технологии «Яндекса» для обслуживания абонентов
абонента с оператором технической поддержки, рассказали в компании. С технологической точки зрения Yandex SpeechKit использует принципиально новый подход, базирующийся на применении нейронных
|04.08.2014
|
«Яндекс» запустил облачный сервис распознавания речи
зовательные и медицинские организации. В основе SpeechKit Cloud лежит технология распознавания речи Yandex SpeechKit, которую «Яндекс» запустил в 2013 г. Технология базируется на акустических и
|02.10.2013
|
«Яндекс» перешел на собственный движок распознавания речи
ование в мобильных приложениях технологии распознавания голоса собственной разработки под названием Yandex SpeechKit. До этого поисковик использовал для этих целей платформу, созданную компание
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Денис 67 6
|Атрепьев Григорий 34 5
|Шитова Татьяна 8 4
|Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 4
|Лещинский Ян 4 3
|Башкеев Алексей 17 3
|Ершов Василий 3 3
|Путин Владимир 3378 3
|Василевский Андрей 20 2
|Четвертаков Сергей 5 2
|Плющик Дмитрий 2 2
|Щиров Илья 45 2
|Золотовицкий Михаил 20 2
|Черников Александр 25 2
|Козлов Иван 23 1
|Куканов Алексей 14 1
|Савков Леонид 32 1
|Пятков Иван 31 1
|Русинов Владимир 28 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Крайнов Александр 19 1
|Кулешов Алексей 30 1
|Замыцкий Михаил 6 1
|Волков Михаил 69 1
|Крюков Дмитрий 38 1
|Карпов Дмитрий 11 1
|Костикова Ольга 1 1
|Кабаков Ярослав 62 1
|Богданов Сергей 10 1
|Добряков Сергей 2 1
|Кузьминов Илья 11 1
|Григорян Гагик 8 1
|Дауни-младший Роберт 4 1
|Аниканова Мария 15 1
|Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
|Интересов Василий 1 1
|Широкий Денис 20 1
|Лопатин Денис 7 1
|Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
|Андреев Александр 28 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
|Fortune Business Insights 24 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.