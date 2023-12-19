Разделы

Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Yandex SpeechKit Яндекс SpeechKit нейросеть-полиглот распознавания речи

Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи

сервис для синтеза и распознавания речи на базе машинного обучения

СОБЫТИЯ

19.12.2023 Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах

Облачная платформа Yandex Cloud представила 8 новых голосов с разными эмоциями в сервисе Yandex SpeechKit. Теперь компании смогут использовать в синтезе речи приветливую, строгую инт
15.06.2023 Yandex SpeechKit научился синтезировать и распознавать речь на узбекском языке

кском языке. Компании как в России, так и в Узбекистане уже могут использовать новый язык в сервисе Yandex SpeechKit для создания голосовых помощников, автоматизации колл-центров и речевой анал
26.10.2022 «АТС» и «Доктор рядом» научили голосовой бот на базе Yandex SpeechKit собирать анамнез у пациентов

пания «Доктор рядом» запустили голосовой «Анамнез-бот» на базе сервиса синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Теперь перед приемом у врача пациенты смогут голосом внести сведения о личн
20.04.2022 Yandex Cloud научила искусственный интеллект расставлять знаки препинания при распознавании речи

Облачная платформа Yandex Cloud обновила Yandex SpeechKit — сервис для синтеза и распознавания речи на базе машинного обучения. Теперь
01.02.2022 ВТБ разработал голос для умного финансового ассистента на технологиях Yandex.Cloud

сказать «Алисе»: «Запусти навык “Помощник ВТБ”». Голос ассистента создан с помощью новой технологии Yandex SpeechKit Brand Voice. Она разработана на базе речевых ML-моделей и позволяет создават
12.07.2021 Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов компаний

Облачная платформа Yandex.Cloud представила новый сервис для создания фирменных голосов Yandex SpeechKit Brand Voice. Теперь компании смогут создать свой собственный уникальный голо
07.10.2020 «Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса»

«Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit, входящей в экосистему сервисов облачной платформы «Яндекса». Внедрение голо
15.02.2016 Виртуальный консультант «Мегафона» применяет речевые технологии «Яндекса» для обслуживания абонентов

абонента с оператором технической поддержки, рассказали в компании. С технологической точки зрения Yandex SpeechKit использует принципиально новый подход, базирующийся на применении нейронных

04.08.2014 «Яндекс» запустил облачный сервис распознавания речи

зовательные и медицинские организации. В основе SpeechKit Cloud лежит технология распознавания речи Yandex SpeechKit, которую «Яндекс» запустил в 2013 г. Технология базируется на акустических и
02.10.2013 «Яндекс» перешел на собственный движок распознавания речи

ование в мобильных приложениях технологии распознавания голоса собственной разработки под названием Yandex SpeechKit. До этого поисковик использовал для этих целей платформу, созданную компание

