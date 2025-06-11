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Tomoru Томору

Tomoru - Томору

Tomoru — платформа для создания голосовых роботов. Запущена в 2020 году. 
 

УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз 1
15.11.2024 ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам 1
19.12.2023 Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах 1
15.06.2023 Yandex SpeechKit научился синтезировать и распознавать речь на узбекском языке 1
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Tomoru и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7789 3
TargetAI - Таргет плюс 4 1
Технопарк Русский - 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
Интеррос - Точка Банк 10 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 945 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 12 1
Фонд Росконгресс 19 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3133 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5536 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24955 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 569 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1314 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 23 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3208 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4068 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5757 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 1
Нагреватель - нагревательный элемент 105 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3397 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4198 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 888 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3549 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 522 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 2
Tomoru Team 1 1
C/C++ - Язык программирования 791 1
Tinder 48 1
Атрепьев Григорий 32 2
Балюра Денис 3 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1616 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
Россия - СФО - Новосибирск 4445 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1230 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 65 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 305 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 924 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 1
Английский язык 6751 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2509 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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