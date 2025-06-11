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Tomoru Томору
Tomoru — платформа для создания голосовых роботов. Запущена в 2020 году.
УПОМИНАНИЯ
Tomoru и организации, системы, технологии, персоны:
|Дальневосточный фонд высоких технологий 12 1
|Фонд Росконгресс 19 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 522 2
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 2
|Tomoru Team 1 1
|C/C++ - Язык программирования 791 1
|Tinder 48 1
|Атрепьев Григорий 32 2
|Балюра Денис 3 1
|Курбатова Ксения 1 1
|Ефимова Елизавета 1 1
|Срывков Дмитрий 1 1
|Теплов Олег 31 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 725 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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