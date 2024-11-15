Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам

ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам Tomoru.Team — платформу для найма с предсказательной системой и ИИ, которая ускоряет рекрутинг в семь раз и делает его в три раза дешевле. Сервис уже подключили свыше 200 работодателей, среди которых T2, «T Банк», «Точка Банк», Skyeng и др. Об этом CNews сообщили представители Tomoru.

Tomoru.Team работает в среде Telegram Apps и представляет собой гибрид работного сервиса, Netflix со стороны предсказательной системы и Tinder как формата взаимодействия. Ключевым действием является «мэтч» — взаимный «лайк» работодателя и сотрудника, после которого назначается собеседование. Система обучается на данных и показывает предложения (вакансии для соискателей, резюме для работодателей) по принципу look-a-like.

«Рынок найма сегодня болеет, он ультра неэффективен, и корень проблемы мы видим в устаревших рекрутинговых подходах с помощью job-бордов. Между работодателями и соискателями происходит взаимный спам, найм — это почти всегда компромисс, потому что компании вынуждены делать «офферы» не идеальным кандидатам, а лучшим из тех, до кого смогли дотянуться. В результате получаем недовольных работников на местах и текучку кадров. В этом году 34% работников собирались сменить компанию. Мы делаем революцию в подходах, система предварительно анализирует опыт и контекст работы компании и кандидата, личностные предпочтения, у нас в пять раз больше параметров, чем можно найти на обычном работном сайте. Это позволяет показывать рекрутерам только тех, кто изначально предрасположен к конкретной работе», — сказал Денис Балюра, основатель Tomoru.Team.

MVP сервиса запустили в начале марта 2024 г. Tomoru.Team появился как результат эволюции внутренней рекрутинговой системы: в головной компании построили автоматизированный найм, в 2023 г. он позволил обработать 110 тыс. откликов на вакансии по 50 параметрам силами всего двух рекрутеров. Ранняя версия уже показала эффективность до 12 раз выше, чем при использовании стандартных job-бордов. В среднем по платформе, чтобы нанять одного профессионала, рекрутеру нужно изучить всего 20 кандидатов, с пятью из которых случится взаимный «мэтч» и состоится собеседование. Самый быстрый найм с момента регистрации специалиста составил всего один час до собеседования, после которого было сделано предложение о работе. На данный момент в рамках закрытого тестового периода сервисом пользуются 5 тыс. профессионалов.

«Мы предлагаем новый подход к найму, не как к выжигающей и рутинной работе, а скорее как к lifestyle взаимодействию. Рекрутеры могут знакомиться с соискателями по пути на работу и между собеседованиями, а поиск компании для специалиста превращается в дофаминовое мероприятие. Мы полагаем, что наш сервис в скором времени изменит расстановку сил на сложившемся рынке ИТ-решений для найма», — сказала Ксения Курбатова, коммерческий директор Tomoru.Team.

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны
Безопасность

Одной из особенностей платформы является видеорезюме, использование которого повышает конверсию в найм в 18 раз. «Благодаря соцсетям мы привыкли скролить, а эта система похожа на Tinder, новый подход сразу привлек. Была удивлена, что каждый показанный кандидат поразил, хотелось лайкать его в ответ, брать в работу и продолжать знакомиться, а так бывает не всегда. Обычно на этапе первичного отбора мы очень многим отказываем. Круто, что есть система с видеоинтервью. Это важный источник информации, чтобы оценить софт скиллы, как кандидат говорит, какое настроение у него в процессе, как он проявляется. Часто одного видео хватает, чтобы принять решение. Граница поиска стирается: можно рассматривать кандидатов в такси, просто полистать в телефоне где угодно, это очень удобно», — сказала Елизавета Ефимова, служба персонала «Точка Банка».

Как и головная компания, команда Tomoru.Team нацелена на кратный рост и быстрый выход на международные рынки (разговорные роботы Tomoru сегодня работают в 29 странах). Уже к концу 2024 г. запланирована локализация сервиса на английский, испанский, французский, португальский языки, а также суахили.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще