ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам

ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам Tomoru.Team — платформу для найма с предсказательной системой и ИИ, которая ускоряет рекрутинг в семь раз и делает его в три раза дешевле. Сервис уже подключили свыше 200 работодателей, среди которых T2, «T Банк», «Точка Банк», Skyeng и др. Об этом CNews сообщили представители Tomoru.

Tomoru.Team работает в среде Telegram Apps и представляет собой гибрид работного сервиса, Netflix со стороны предсказательной системы и Tinder как формата взаимодействия. Ключевым действием является «мэтч» — взаимный «лайк» работодателя и сотрудника, после которого назначается собеседование. Система обучается на данных и показывает предложения (вакансии для соискателей, резюме для работодателей) по принципу look-a-like.

«Рынок найма сегодня болеет, он ультра неэффективен, и корень проблемы мы видим в устаревших рекрутинговых подходах с помощью job-бордов. Между работодателями и соискателями происходит взаимный спам, найм — это почти всегда компромисс, потому что компании вынуждены делать «офферы» не идеальным кандидатам, а лучшим из тех, до кого смогли дотянуться. В результате получаем недовольных работников на местах и текучку кадров. В этом году 34% работников собирались сменить компанию. Мы делаем революцию в подходах, система предварительно анализирует опыт и контекст работы компании и кандидата, личностные предпочтения, у нас в пять раз больше параметров, чем можно найти на обычном работном сайте. Это позволяет показывать рекрутерам только тех, кто изначально предрасположен к конкретной работе», — сказал Денис Балюра, основатель Tomoru.Team.

MVP сервиса запустили в начале марта 2024 г. Tomoru.Team появился как результат эволюции внутренней рекрутинговой системы: в головной компании построили автоматизированный найм, в 2023 г. он позволил обработать 110 тыс. откликов на вакансии по 50 параметрам силами всего двух рекрутеров. Ранняя версия уже показала эффективность до 12 раз выше, чем при использовании стандартных job-бордов. В среднем по платформе, чтобы нанять одного профессионала, рекрутеру нужно изучить всего 20 кандидатов, с пятью из которых случится взаимный «мэтч» и состоится собеседование. Самый быстрый найм с момента регистрации специалиста составил всего один час до собеседования, после которого было сделано предложение о работе. На данный момент в рамках закрытого тестового периода сервисом пользуются 5 тыс. профессионалов.

«Мы предлагаем новый подход к найму, не как к выжигающей и рутинной работе, а скорее как к lifestyle взаимодействию. Рекрутеры могут знакомиться с соискателями по пути на работу и между собеседованиями, а поиск компании для специалиста превращается в дофаминовое мероприятие. Мы полагаем, что наш сервис в скором времени изменит расстановку сил на сложившемся рынке ИТ-решений для найма», — сказала Ксения Курбатова, коммерческий директор Tomoru.Team.

Одной из особенностей платформы является видеорезюме, использование которого повышает конверсию в найм в 18 раз. «Благодаря соцсетям мы привыкли скролить, а эта система похожа на Tinder, новый подход сразу привлек. Была удивлена, что каждый показанный кандидат поразил, хотелось лайкать его в ответ, брать в работу и продолжать знакомиться, а так бывает не всегда. Обычно на этапе первичного отбора мы очень многим отказываем. Круто, что есть система с видеоинтервью. Это важный источник информации, чтобы оценить софт скиллы, как кандидат говорит, какое настроение у него в процессе, как он проявляется. Часто одного видео хватает, чтобы принять решение. Граница поиска стирается: можно рассматривать кандидатов в такси, просто полистать в телефоне где угодно, это очень удобно», — сказала Елизавета Ефимова, служба персонала «Точка Банка».

Как и головная компания, команда Tomoru.Team нацелена на кратный рост и быстрый выход на международные рынки (разговорные роботы Tomoru сегодня работают в 29 странах). Уже к концу 2024 г. запланирована локализация сервиса на английский, испанский, французский, португальский языки, а также суахили.