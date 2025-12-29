Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк

Разделы

СОБЫТИЯ

29.12.2025 Независимый ИТ-провайдер Selectel на четверть продал себя «Интерросу» 1
26.12.2025 «Точка Банк» представил переносной терминал для оплаты в любом месте 2
25.12.2025 «Точка Банк» стал круглосуточно выдавать банковские гарантии предпринимателям 4
05.12.2025 «Точка Банк» начал выводить логотипы клиентов на экран терминала 3
26.11.2025 Сервис «Финлид» «Точка Банка» добавил функцию «ролевая модель» 2
21.11.2025 «Финлид» от «Точка Банка» интегрировал робота по обработке документов в свой сервис 1
12.11.2025 «Точка Банк» запустил ВЭД-калькулятор для расчета стоимости комиссии международных платежей — в формате миниприложения в Telegram 2
12.11.2025 Запущен первый российский продуктовый бенчмарк RAG-решений: открыт прием заявок 1
06.11.2025 «Точка Банк» поможет продавцам на маркетплейсах выводить выручку в любое удобное время 2
28.10.2025 «Точка Банк» встроил интернет-эквайринг в «1С» 3
20.10.2025 «Точка Банк» предложил открывать депозиты в «1С» 1
17.10.2025 «Финлид» от «Точка Банка» добавил поддержку смс-подписи платежей в «1С» 1
14.10.2025 «Яндекс» запускает новую программу поддержки предпринимателей 1
08.10.2025 Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем 3
06.10.2025 От искусственного интеллекта ждут не только умений, но и эмпатии 3
03.10.2025 «Точка Банк» и «Лаборатория Касперского» создали интерактивный гид по угрозам для бизнеса в виде таблицы Сивцева 2
30.09.2025 Точка Банк создал собственный сервис для безопасных С2С-расчетов 3
23.09.2025 «Точка Банк» поможет продавцам на маркетплейсах создавать инфографику с помощью онлайн-редактора 2
10.09.2025 «Точка Банк» присоединился к Ассоциации больших данных 2
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
05.09.2025 «Точка Банк» и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса 2
02.09.2025 В российском медиа появился ИИ-ассистент от «Точка Банка» 2
28.08.2025 Половина работающих в найме россиян хотят уйти в собственный бизнес в ближайшие два года 1
25.08.2025 Интерес бизнеса к нейросетям вырос более чем на 3000% за последние пять лет: исследование «Точка Банка» 2
20.08.2025 «Стор» от «Точка Банка» стал доступен для всех предпринимателей 2
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
04.08.2025 «Стор» от «Точка Банка» встроил агрегатор служб доставки в конструктор интернет-магазина 1
22.07.2025 «Точка Банк» запустил функцию онлайн-примерки одежды с помощью ИИ для продавцов на маркетплейсах 1
02.07.2025 «Точка Банк» и Lender Invest запускают совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса 2
02.07.2025 «Точка Банк» представил терминал нового поколения в формате смартфона 4
19.06.2025 «Финлид» от «Точка Банк» запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров 2
28.04.2025 «Авито Работа» и «Точка»: число вакансий в финансовой индустрии выросло втрое 2
21.04.2025 «Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ для быстрого продвижения бизнес-проектов 1
21.03.2025 Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс» 1
26.02.2025 «Точка» запустила опцию автозамены лиц на фото для карточек товаров 1
15.11.2024 ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам 2
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 1
10.01.2024 Исследования Avito, банка «Точка» и Directum: бизнес применяет ИИ, но опасается генеративных онлайн-моделей 1
09.08.2023 «Контур.недвижимость» и банк «Точка» помогут оформить сделку без визитов в МФЦ 2
29.10.2020 Платформа для удаленной работы Zlaker обновила мобильное приложение 1

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

9038 5
Yandex - Яндекс 8512 3
Умная Логистика. 16 2
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 22 2
24TTL - 24ТТЛ 2 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 127 1
Perplexity - Perplexity AI 32 1
МойСклад - Логнекс 112 1
Directum - Директум 1172 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Tomoru - Томору 5 1
LG Electronics 3679 1
Shopify 32 1
Сбер - InSales - Инсейлс 59 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 968 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 1
Telegram Group 2599 1
GitHub 977 1
Альфа-Банк 1873 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 3
Интериум 6 2
2Б Диалог КК 5 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 2
Тануки 24 2
ВТБ - Почта Банк 504 2
Русагро Группа Компаний 341 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 179 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 38 2
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 41 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 2
Lender Invest - Лэндэр Инвест 8 1
Совкомбанк ПАО 287 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 374 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 53 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 1
Почта России ПАО 2253 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 681 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 88 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3005 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Федеральное собрание Российской Федерации 308 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 369 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 397 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3712 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 466 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 750 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2435 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2011 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 249 2
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 34 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4684 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 112 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 109 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - 24AI 5 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка Стор 4 2
Avito - Авито работа - Авито подработка 430 2
NVision Барьер 734 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 810 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 2
OpenAI - ChatGPT 545 1
МТС Exolve 125 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - Точка маркетплейсы 16 1
Tomoru Team 1 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 1
Google Android 14740 1
Zlaker - Платформа для удаленной работы 1 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 1
Tinder 50 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 101 1
Климов Виталий 4 4
Шарай Роман 3 3
Коваль Алексей 4 2
Граденко Михаил 42 2
Анисов Ян 35 2
Середа Артем 2 2
Сиденко Иван 5 2
Кузьмина Полина 7 2
Ксензик Николай 4 2
Нафтулин Николай 3 2
Мезенцев Роман 19 2
Кресюн Владимир 4 2
Почивалин Дмитрий 3 2
Кананыкин Илья 4 2
Мещеряков Вадим 5 2
Волтегирев Кирилл 12 2
Шарапудинов Тимур 5 2
Завадских Андрей 14 2
Сурова Надежда 11 2
Титов Алексей 40 2
Сидоренко Валерий 12 2
Толмачев Александр 5 2
Червяков Сергей 4 2
Шкуратов Антон 4 1
Балюра Денис 3 1
Дорохова Марина 50 1
Евлютина Евгения 6 1
Ионов Александр 3 1
Шишкин Юрий 1 1
Ефимова Елизавета 1 1
Курбатова Ксения 1 1
Москаленко Алексей 4 1
Абдурафиков Руслан 1 1
Голоднюк Влад 1 1
Сенчушкин Сергей 2 1
Истин Вячеслав 2 1
Васильев Роберт 1 1
Рахимбердиев Аскар 39 1
Зырянова Вера 2 1
Дьяконов Борис 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Испания - Королевство 3763 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Канада 4988 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2971 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3220 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Россия - ПФО - Самарская область 1463 1
Россия - УФО - Тюменская область 1262 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Английский язык 6881 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 2
Экономический эффект 1218 2
Цифровое право - Цифровые права 132 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 22 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 264 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Ведомости 1258 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 1
CNews AWARDS - награда 556 2
