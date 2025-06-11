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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176764
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Балюра Денис


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз 1
15.11.2024 ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам 1
12.04.2019 Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Балюра Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7789 1
Tomoru - Томору 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
Promobot - Промобот 139 1
Gexar 1 1
Технопарк Русский - 3 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
Интеррос - Точка Банк 10 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5536 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 569 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4068 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3208 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 23 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1314 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24955 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2123 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11779 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1417 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3007 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3397 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4684 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10838 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 40 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 1
Tinder 48 1
Tomoru Team 1 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 11 1
Ефимова Елизавета 1 1
Курбатова Ксения 1 1
Нейронов Федор 6 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Испания - Королевство 3738 1
Португалия - Португальская Республика 929 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2509 1
Английский язык 6751 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 924 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 475 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1026 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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