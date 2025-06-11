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Балюра Денис
УПОМИНАНИЯ
Балюра Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7789 1
|Tomoru - Томору 5 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
|Promobot - Промобот 139 1
|Gexar 1 1
|Технопарк Русский - 3 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
|Интеррос - Точка Банк 10 1
|Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
|Франция - Французская Республика 7905 1
|Испания - Королевство 3738 1
|Португалия - Португальская Республика 929 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1026 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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