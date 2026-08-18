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ВЭФ Восточный экономический форум Дальневосточный экономический форум

ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум

Восточный экономический форум —  международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учреждён указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

СОБЫТИЯ


18.08.2026 В веб-версию «СберБизнес» теперь можно войти по биометрии 1
Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 2
04.09.2025 Эн+ и Билайн подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры Сибири 2
03.09.2025 Креативный бизнес на Дальнем Востоке получит доступ к цифровым инструментам для инвестиций 1
28.08.2025 Сбербанк упростил регистрацию ИП: подходящие коды ОКВЭД предложит GigaChat 1
19.04.2025 Дмитрий Григоренко: Сложные инвестиционные проекты невозможны без участия государства 1
10.01.2025 К 2024 г. инновационные-технологические центры увеличили присутствие в инфополе в 2,2 раза 1
17.10.2024 «МегаФон»: в бархатный сезон россияне стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток 1
07.10.2024 «Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года 1
07.10.2024 Строим диалог: как создать коммуникативный ИИ и настроить его под свои задачи 2
02.10.2024 Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете 1
04.09.2024 ВТБ прогнозирует объем рынка ЦФА по итогам года около 400 млрд рублей 1
04.09.2024 ДОМ.РФ усовершенствовал индикацию «зелёных» проектов жилья 1
04.09.2024 Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей 1
04.09.2024 МТС обновила цифровой путеводитель по Владивостоку 1
26.07.2024 Проход по биометрии запущен в бизнес-залах российских аэропортов 1
28.11.2023 АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт 1
14.09.2023 Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
13.09.2023 АО «ГЛОНАСС» поможет российскому сельскому хозяйству 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 2
13.09.2023 Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза 1
13.09.2023 «Цифровая логистика» и «Трансконтейнер» будут совместно развивать транспортные сервисы 1
13.09.2023 «Флай дрон» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации 2
13.09.2023 Тихоокеанский государственный медицинский университет и ГК «Астра» будут обучать отечественным ИТ-решениям в Приморье 1
12.09.2023 Якутия и «Сбер» займутся развитием искусственного интеллекта 1
12.09.2023 «Почта России» и АО «ГЛОНАСС» будут вместе развивать цифровизацию транспорта 2
12.09.2023 «Аскон» объявила о запуске программы поддержки инженерных стартапов 1
12.09.2023 «Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке 1
12.09.2023 Positive Technologies: главными жертвами шифровальщиков в Азиатском регионе в 2022–2023 годах стали промышленные компании 1
12.09.2023 Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023 1
11.09.2023 ВТБ полностью адаптировал веб-версию ВТБ Онлайн для смартфонов 1
14.06.2023 Ученые ДВФУ создали систему автоматического мониторинга тайфунов на базе нейросети 1
31.10.2022 Казахстанский оператор отказался от российской киберзащиты 1
12.10.2022 Positive Technologies и «Русгидро» будут работать над защитой активов холдинга от киберугроз 1
15.09.2022 Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении 1
09.09.2022 Новые iPhone 14 приедут в Россию по космическим ценам 1
06.09.2022 «Сбер» первым в России переведет банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux 1
06.09.2022 Россия против хакеров: В стране не хватает 100 тысяч «безопасников» 1
02.09.2022 «Мегафон» улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума 2

Публикаций - 96, упоминаний - 118

ВЭФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10963 19
МегаФон 10772 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15799 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3091 6
Yandex - Яндекс 9246 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 381 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 303 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 275 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 315 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 262 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 3
SAP SE 5604 3
Alibaba Group 474 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 3
Microsoft Corporation 25787 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4982 3
ГЛОНАСС АО 281 3
Google LLC 12713 2
Технопарк Русский - 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3348 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1788 2
VK - Mail.ru Group 3604 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 420 2
Salesforce - Informatica 139 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Google DeepMind 83 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
Promobot - Промобот 168 1
LeEco - LeTV 61 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 201 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8878 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1138 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Почта России ПАО 2373 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 497 3
Pandao 24 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 2
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
LEGO 260 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 91 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
Полярные авиалинии 4 1
Uber 359 1
Якутия Венчурная компания 3 1
Газпром газэнергосеть гелий 1 1
Evocargo - Эвокарго 45 1
РЖД Технологии - Цифровая логистика 22 1
BookingBoard - БукингБорд 2 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 9 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
Линия жизни 7 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 19 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 1
Беларусбанк АСБ 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13901 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6559 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3917 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 4
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 3
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 136 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 247 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5436 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 3
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 519 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 2
Совет при президенте Российской Федерации 206 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 60 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 280 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 56 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
Фонд Росконгресс 24 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 408 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26334 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25882 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22974 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35123 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13948 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29724 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12872 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7885 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12975 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11551 7
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2808 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9938 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12941 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4995 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28321 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24473 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13158 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26852 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7105 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1430 6
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7396 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6704 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1757 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13664 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33556 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2187 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13357 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1848 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8672 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7722 4
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26349 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7485 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6492 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2888 4
Linux OS 11556 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6293 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 363 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 324 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 492 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 353 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 219 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 348 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 321 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростелеком - Цифровой наслег 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис 959 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1037 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 733 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Apple iPhone 6 4861 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 557 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 752 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 11 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 268 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
МТС Big Data 325 1
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 1
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