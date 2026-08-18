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ВЭФ Восточный экономический форум Дальневосточный экономический форум
Восточный экономический форум — международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Учреждён указом Президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
СОБЫТИЯ
ВЭФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3459 12
|Григоренко Дмитрий 252 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Осеевский Михаил 350 4
|Николаев Айсен 58 3
|Райкевич Алексей 129 3
|Калугин Сергей 169 2
|Праздничных Алексей 4 2
|Чекунков Алексей 4 2
|Солодов Владимир 12 2
|Миклушевский Владимир 18 2
|Бугрецов Антон 23 2
|Трутнев Юрий 17 2
|Акимов Максим 192 2
|Петров Михаил 139 2
|Паршин Максим 323 2
|Подгузов Николай 28 2
|Повалко Александр 36 2
|Ведяхин Александр 181 2
|Теплов Олег 31 2
|Лихачев Алексей 44 1
|Шувалов Игорь 86 1
|Евраев Михаил 266 1
|Орешкин Максим 35 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Шашкин Алексей 61 1
|Земцов Дмитрий 14 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Скатин Алексей 33 1
|Мантуров Денис 126 1
|Шипелов Андрей 23 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Козырев Алексей 328 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Миронов Сергей 64 1
|Соколов Артем 56 1
|Логинов Александр 54 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Илюхин Владимир 5 1
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