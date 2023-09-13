Тихоокеанский государственный медицинский университет и ГК «Астра» будут обучать отечественным ИТ-решениям в Приморье

Группа компаний «Астра» и Тихоокеанский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России) закрепили партнерство, подписав соглашение на Восточном экономическом форуме-2023.

На базе ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России будет создан авторизованный учебный центр ГК «Астра». Для этого уже в октябре 2023 г. преподаватели вуза пройдут обучение по программам курсов российского разработчика и в дальнейшем смогут знакомить с отечественными ИТ-продуктами как студентов-медиков в рамках курсов повышения квалификации, так и всех желающих. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Обучение планируется по пяти программам: ОС Astra Linux Special Edition 1.7 для пользователей; администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7; расширенное администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7; сетевое администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7; безопасность в ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

В авторизованном учебном центре ГК «Астра» появится учебный класс, оснащенный отечественной операционной системой.

В дальнейшем партнеры намерены совместно разрабатывать образовательные программы для слушателей с учетом медицинской направленности вуза, создавать учебно-методические материалы курсов и дисциплин по освоению ОС Astra Linux и программных продуктов ГК «Астра». Кроме того, стороны договорились о реализации проектов и образовательных инициатив по изучению, внедрению и сопровождению информационных систем, построенных на базе решений разработчика. В вузе планируются создание демонстрационного стенда отечественных инфраструктурных ИТ-решений и полный переход на российское программное обеспечение.

Валентин Шуматов, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН: «Сегодня информатизация и цифровизация глубоко затрагивают все стороны нашей деятельности. В целях повышения эффективности работы системы здравоохранения в нашей стране на уровне государства в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». Наш университет при подготовке новых и повышении квалификации практикующих специалистов делает все необходимое, чтобы и те, и другие приобрели компетенции, позволяющие им эффективно работать в условиях цифрового здравоохранения и перехода на отечественное программное обеспечение. В этой связи в рамках программы развития при реализации программы «Приоритет-2030» мы создаем лабораторию цифровых медицинских технологий и активно сотрудничаем с ГК «Астра» не только в целях собственного перехода на отечественное программное обеспечение, но и в целях позиционирования университета как «проводника» такого перехода для медицинских организаций Приморского края и ДФО».

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Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра»: Медицинская сфера – это один из ключевых сегментов, который необходимо в ближайшие сроки переводить на отечественные решения. Это связано как с персональными данными и безопасностью их обработки, так и с сохранением медицинской тайны при передаче информации о пациентах в информационных системах. Наше партнерство с ТГМУ – ведущим медицинским вузом Дальнего Востока России, важный шаг в направлении решения задачи перехода медицинских организаций на отечественные ИТ-продукты и обучения врачей работе с ними. Потому что мало просто перевести все системы на российские решения, важно, чтобы с ними эффективно умели взаимодействовать пользователи».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Тихоокеанский государственный медицинский университет – медицинский вуз, осуществляющий подготовку медицинских и фармацевтических кадров не только для Приморского края, но и для ДФО. Университет реализует основные и дополнительные образовательные программы: основного общего образования (6-9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы); основные профессиональные образовательных программы всех уровней образования: среднего профессионального и высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе в рамках системы непрерывного фармацевтического и медицинского образования. В вузе обучается свыше 4 тыс. студентов.