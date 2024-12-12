Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Тантор Лабс

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс

«Тантор Лабс», ГК «Астра» - отечественный вендор СУБД и платформы управления и мониторинга Tantor. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.


12.12.2024 Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024»

ройки», как меняются их потребности и подходы к построению ИТ-инфраструктуры, какие технологии помогают справиться с вызовами – об этом и не только рассказал в своем выступлении генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», которая состоялась 4 декабря 2024 года. В своей презентации топ-менеджер компании рассказал про
12.12.2024 Tantor XData в деталях — «Тантор Лабс» представит машину баз данных на конференции CNews по ПАКам

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») стала генеральным партнером профильного мероприятия «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», организуемого CNews. Конференция пройдет 4 декабря

19.11.2024 Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards

Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных T
24.10.2024 «Тантор Лабс» выпустила новую версию ПО Tantor для администрирования СУБД на базе PostgreSQL

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии платформы Tantor — уни
01.10.2024 Компания «Тантор Лабс» вдохнула новую жизнь в проект PipelineDB

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о масштабной доработке расширения PipelineDB

26.09.2024 СУБД Tantor получила сертификат ФСТЭК России

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»)объявляет об успешном завершении сертификации СУБД Tant
23.08.2024 ПАК Tantor ХData вошел в реестр российского ПО Минцифры России

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о включении в реестр российского программного
22.08.2024 Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных

ботающих с задачами реального времени или требующих быстрых результатов запросов. Источник: https://tantorlabs.ru/products/xdata Для машины баз данных Tantor XData характерна высокая производит
24.06.2024 «Тантор Лабс» представляет бесплатный инструмент для настройки баз данных

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о доступности на своем сайте бесплатного онл
04.06.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявили о старте технологического сотрудничества. Сог
03.06.2024 «Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и корпорация «Галактика», российский разработчик платф
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData

тся потенциальные риски передачи данных третьим странам. Совместно с нашим стратегическим партнером Tantor Labs мы планируем работу в направлении СУБД для хранения, обработки и администрировани
17.05.2024 Выпущена новая версия платформы Tantor

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии своего флагманского пр
19.04.2024 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor

«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и Directum завершили серию проверок совместимости СУБД
26.02.2024 «Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL

кий рынок выпущен новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData, разработанный компанией «Тантор Лабс», «дочкой» группы «Астра», совместно с «Аквариусом». Как рассказали CNews предста
17.01.2024 Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — уни
18.12.2023 Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor

Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») и фирма «1С» подписали соглашение об эксклюзивной дист
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor

Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о старте технологического сотрудничества с ко
25.10.2023 В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni

Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе новой версии модульной платформы адм
24.10.2023 «Борлас» добавил в портфель решений продукты экосистемы «Астра»

рь «Борлас» может предложить бизнесу гибкие и легко внедряемые решения от российского разработчика «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Группа Астр
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров

ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга СУБД Pos
10.08.2023 Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества

Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») и ООО «Руми», разработчик платформы для интеллектуального

03.08.2023 Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных

Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске новой версии модульной платформы админи
04.07.2023 Вышла новая версия платформы Tantor 2.1

Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») объявляет о выходе релиза модульной платформы администриро
03.07.2023 «Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition

. «Подтверждение совместимости ERP-платформы «Ма-3» и СУБД Tantor SE в рамках нашего партнерства с «Тантор лабс» — еще один шаг по обеспечению технологической независимости российских предприят
21.06.2023 Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15

ания данных и повышение удобства продукта для пользователей. Российский разработчик СУБД, компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра»), сообщает о выходе мажорной версии обновлений СУБД Tantor

06.06.2023 Релиз платформы мониторинга и администрирования БД Tantor 2.0

Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза модульной платформы администриров
06.04.2023 Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13

Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза платформы мониторинга и а
22.03.2023 ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД

Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и монит
01.03.2023 «Тантор лабс» выпустила новую версию платформы мониторинга и администрирования БД Tantor

Входящая в ГК «Астра» компания «Тантор лабс» объявила о релизе платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor ве
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

чень эффективных инструментов для оперативного решения задач кибербезопасности. Наше партнерство с “Тантор лабс” — еще один шаг в сторону повышения управляемости процессов импортозамещения в ча
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL

Покупка Tantor Labs Группа «Астра», известная своей разработкой отечественной ОС Astra Linux купила к

Публикаций - 231, упоминаний - 296

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 226
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 186
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 184
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 182
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 168
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 23
Microsoft Corporation 24625 15
8213 15
Oracle Corporation 6688 15
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 6
Broadcom - VMware 2359 6
Ростелеком 9700 5
Ред Софт - Red Soft 700 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Yandex - Яндекс 7339 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
Т1 Сервионика - Servionica 258 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Т1 Иннотех 178 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Content AI - Контент ИИ 75 3
TrueConf - ТруКонф 397 3
Цифровая экспертиза АО 3 3
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 3
SAP SE 5277 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Газпром нефть 618 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 3
Газпром ПАО 1342 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ФосАгро 126 2
Savina Legal - Савина Лигал 15 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Силовые машины 111 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
Сбер - СберАвто 30 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 194
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 220
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 213
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 206
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 186
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 186
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 184
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 182
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 181
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 179
Программный стек 213 112
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 59
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 24
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 24
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 17
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 16
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 14
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 14
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 217
Linux OS 9936 192
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 187
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 185
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 184
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 182
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 182
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 181
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 180
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 74
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 72
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 13
Microsoft Windows 15656 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 9
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 8
Microsoft Exchange 1714 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 8
Новые облачные технологии - МойОфис 778 6
Microsoft Outlook 1390 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Google Android 13994 5
Oracle Java - язык программирования 3075 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 4
Apple iOS 7809 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 4
РусБИТех - Astra Automation 15 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
Red Hat Ansible 103 3
Цифровая экспертиза АО - FinAxio TMS 3 3
Яценко Вадим 56 56
Тараканов Дмитрий 51 28
Сивцев Илья 140 22
Синьков Кирилл 40 16
Трубочев Алексей 28 10
Геллерман Михаил 34 9
Орлик Сергей 83 8
Солдатов Андрей 26 8
Бугрецов Антон 22 7
Климов Андрей 72 7
Яценко Виктор 21 6
Кирдяшов Федор 27 6
Рудевский Антон 39 6
Шмаков Антон 45 5
Путин Владимир 3171 5
Борисов Роман 20 5
Головарян Захар 5 5
Козлов Максим 27 5
Шадаев Максут 1008 4
Мухин Денис 23 4
Кузнецов Андрей 67 4
Мишустин Михаил 676 3
Султангалиев Тимурбулат 10 3
Гуральник Павел 14 3
Паутов Евгений 17 3
Степанов Павел 26 3
Кубарев Алексей 52 2
Игнатова Людмила 31 2
Соснин Юрий 8 2
Мальков Антон 44 2
Рустамов Рустам 412 2
Булгаков Кирилл 104 2
Спирин Антон 61 2
Карпов Роман 60 2
Аксенов Михаил 5 2
Ващенков Константин 5 2
Хрулев Андрей 14 2
Кудж Станислав 21 2
Панченко Иван 138 2
Дергачева Светлана 41 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 4
Израиль 2730 3
Европа 21767 3
Ближний Восток 2943 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Беларусь - Минск 631 3
Казахстан - Республика 5525 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Эквадор - Республика 115 2
Россия - СФО - Омская область 665 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 201
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 197
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 186
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 160
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 129
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 29
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 28
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 10
Энергетика - Energy - Energetically 5082 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 8
Аудит - аудиторский услуги 2657 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
Образование в России 2190 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Информатика - computer science - informatique 1053 5
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 4
Bloomberg 1286 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Фонтанка 29 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Forbes - Форбс 817 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ведомости 996 1
DB-Engines 6 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
CNews Инновация года - награда 111 1
A2:Research 10 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 9 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 5 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 5 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 11 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Т1 Цифровая академия 44 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 11 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 24 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
CNews AWARDS - награда 519 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Red Dot Design Award 55 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще