РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Тантор Лабс
«Тантор Лабс», ГК «Астра» - отечественный вендор СУБД и платформы управления и мониторинга Tantor. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.
|12.12.2024
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Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024»
ройки», как меняются их потребности и подходы к построению ИТ-инфраструктуры, какие технологии помогают справиться с вызовами – об этом и не только рассказал в своем выступлении генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», которая состоялась 4 декабря 2024 года. В своей презентации топ-менеджер компании рассказал про
|12.12.2024
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Tantor XData в деталях — «Тантор Лабс» представит машину баз данных на конференции CNews по ПАКам
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») стала генеральным партнером профильного мероприятия «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», организуемого CNews. Конференция пройдет 4 декабря
|19.11.2024
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Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards
Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных T
|24.10.2024
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«Тантор Лабс» выпустила новую версию ПО Tantor для администрирования СУБД на базе PostgreSQL
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии платформы Tantor — уни
|01.10.2024
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Компания «Тантор Лабс» вдохнула новую жизнь в проект PipelineDB
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о масштабной доработке расширения PipelineDB
|26.09.2024
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СУБД Tantor получила сертификат ФСТЭК России
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»)объявляет об успешном завершении сертификации СУБД Tant
|23.08.2024
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ПАК Tantor ХData вошел в реестр российского ПО Минцифры России
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о включении в реестр российского программного
|22.08.2024
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Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных
ботающих с задачами реального времени или требующих быстрых результатов запросов. Источник: https://tantorlabs.ru/products/xdata Для машины баз данных Tantor XData характерна высокая производит
|24.06.2024
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«Тантор Лабс» представляет бесплатный инструмент для настройки баз данных
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о доступности на своем сайте бесплатного онл
|04.06.2024
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«ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о технологическом партнерстве
Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявили о старте технологического сотрудничества. Сог
|03.06.2024
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«Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и корпорация «Галактика», российский разработчик платф
|23.05.2024
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«Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData
тся потенциальные риски передачи данных третьим странам. Совместно с нашим стратегическим партнером Tantor Labs мы планируем работу в направлении СУБД для хранения, обработки и администрировани
|17.05.2024
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Выпущена новая версия платформы Tantor
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии своего флагманского пр
|19.04.2024
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Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor
«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и Directum завершили серию проверок совместимости СУБД
|26.02.2024
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«Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL
кий рынок выпущен новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData, разработанный компанией «Тантор Лабс», «дочкой» группы «Астра», совместно с «Аквариусом». Как рассказали CNews предста
|17.01.2024
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Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — уни
|18.12.2023
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Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor
Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») и фирма «1С» подписали соглашение об эксклюзивной дист
|04.12.2023
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XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor
Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о старте технологического сотрудничества с ко
|25.10.2023
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В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni
Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе новой версии модульной платформы адм
|24.10.2023
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«Борлас» добавил в портфель решений продукты экосистемы «Астра»
рь «Борлас» может предложить бизнесу гибкие и легко внедряемые решения от российского разработчика «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Группа Астр
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Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров
ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга СУБД Pos
|10.08.2023
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Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества
Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») и ООО «Руми», разработчик платформы для интеллектуального
|03.08.2023
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Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных
Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске новой версии модульной платформы админи
|04.07.2023
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Вышла новая версия платформы Tantor 2.1
Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») объявляет о выходе релиза модульной платформы администриро
|03.07.2023
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«Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition
. «Подтверждение совместимости ERP-платформы «Ма-3» и СУБД Tantor SE в рамках нашего партнерства с «Тантор лабс» — еще один шаг по обеспечению технологической независимости российских предприят
|21.06.2023
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Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15
ания данных и повышение удобства продукта для пользователей. Российский разработчик СУБД, компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра»), сообщает о выходе мажорной версии обновлений СУБД Tantor
|06.06.2023
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Релиз платформы мониторинга и администрирования БД Tantor 2.0
Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза модульной платформы администриров
|06.04.2023
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Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13
Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза платформы мониторинга и а
|22.03.2023
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ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД
Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и монит
|01.03.2023
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«Тантор лабс» выпустила новую версию платформы мониторинга и администрирования БД Tantor
Входящая в ГК «Астра» компания «Тантор лабс» объявила о релизе платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor ве
|22.02.2023
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«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов
чень эффективных инструментов для оперативного решения задач кибербезопасности. Наше партнерство с “Тантор лабс” — еще один шаг в сторону повышения управляемости процессов импортозамещения в ча
|13.10.2022
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Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL
Покупка Tantor Labs Группа «Астра», известная своей разработкой отечественной ОС Astra Linux купила к
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Вадим 56 56
|Тараканов Дмитрий 51 28
|Сивцев Илья 140 22
|Синьков Кирилл 40 16
|Трубочев Алексей 28 10
|Геллерман Михаил 34 9
|Орлик Сергей 83 8
|Солдатов Андрей 26 8
|Бугрецов Антон 22 7
|Климов Андрей 72 7
|Яценко Виктор 21 6
|Кирдяшов Федор 27 6
|Рудевский Антон 39 6
|Шмаков Антон 45 5
|Путин Владимир 3171 5
|Борисов Роман 20 5
|Головарян Захар 5 5
|Козлов Максим 27 5
|Шадаев Максут 1008 4
|Мухин Денис 23 4
|Кузнецов Андрей 67 4
|Мишустин Михаил 676 3
|Султангалиев Тимурбулат 10 3
|Гуральник Павел 14 3
|Паутов Евгений 17 3
|Степанов Павел 26 3
|Кубарев Алексей 52 2
|Игнатова Людмила 31 2
|Соснин Юрий 8 2
|Мальков Антон 44 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Булгаков Кирилл 104 2
|Спирин Антон 61 2
|Карпов Роман 60 2
|Аксенов Михаил 5 2
|Ващенков Константин 5 2
|Хрулев Андрей 14 2
|Кудж Станислав 21 2
|Панченко Иван 138 2
|Дергачева Светлана 41 2
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