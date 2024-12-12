РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс

Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» ройки», как меняются их потребности и подходы к построению ИТ-инфраструктуры, какие технологии помогают справиться с вызовами – об этом и не только рассказал в своем выступлении генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», которая состоялась 4 декабря 2024 года. В своей презентации топ-менеджер компании рассказал про

Tantor XData в деталях — «Тантор Лабс» представит машину баз данных на конференции CNews по ПАКам Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») стала генеральным партнером профильного мероприятия «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», организуемого CNews. Конференция пройдет 4 декабря

Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных T

«Тантор Лабс» выпустила новую версию ПО Tantor для администрирования СУБД на базе PostgreSQL Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии платформы Tantor — уни

Компания «Тантор Лабс» вдохнула новую жизнь в проект PipelineDB Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о масштабной доработке расширения PipelineDB

СУБД Tantor получила сертификат ФСТЭК России Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»)объявляет об успешном завершении сертификации СУБД Tant

ПАК Tantor ХData вошел в реестр российского ПО Минцифры России Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о включении в реестр российского программного

Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных ботающих с задачами реального времени или требующих быстрых результатов запросов. Источник: https://tantorlabs.ru/products/xdata Для машины баз данных Tantor XData характерна высокая производит

«Тантор Лабс» представляет бесплатный инструмент для настройки баз данных Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о доступности на своем сайте бесплатного онл

«ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о технологическом партнерстве Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявили о старте технологического сотрудничества. Сог

«Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и корпорация «Галактика», российский разработчик платф

«Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData тся потенциальные риски передачи данных третьим странам. Совместно с нашим стратегическим партнером Tantor Labs мы планируем работу в направлении СУБД для хранения, обработки и администрировани

Выпущена новая версия платформы Tantor Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии своего флагманского пр

Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и Directum завершили серию проверок совместимости СУБД

«Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL кий рынок выпущен новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData, разработанный компанией «Тантор Лабс», «дочкой» группы «Астра», совместно с «Аквариусом». Как рассказали CNews предста

Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — уни

Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») и фирма «1С» подписали соглашение об эксклюзивной дист

XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о старте технологического сотрудничества с ко

В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni Компания «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе новой версии модульной платформы адм

«Борлас» добавил в портфель решений продукты экосистемы «Астра» рь «Борлас» может предложить бизнесу гибкие и легко внедряемые решения от российского разработчика «Тантор лабс» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Группа Астр

Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга СУБД Pos

Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») и ООО «Руми», разработчик платформы для интеллектуального

Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных Компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске новой версии модульной платформы админи

Вышла новая версия платформы Tantor 2.1 Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») объявляет о выходе релиза модульной платформы администриро

«Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition . «Подтверждение совместимости ERP-платформы «Ма-3» и СУБД Tantor SE в рамках нашего партнерства с «Тантор лабс» — еще один шаг по обеспечению технологической независимости российских предприят

Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15 ания данных и повышение удобства продукта для пользователей. Российский разработчик СУБД, компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра»), сообщает о выходе мажорной версии обновлений СУБД Tantor

Релиз платформы мониторинга и администрирования БД Tantor 2.0 Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза модульной платформы администриров

Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13 Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза платформы мониторинга и а

ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и монит

«Тантор лабс» выпустила новую версию платформы мониторинга и администрирования БД Tantor Входящая в ГК «Астра» компания «Тантор лабс» объявила о релизе платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor ве

«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов чень эффективных инструментов для оперативного решения задач кибербезопасности. Наше партнерство с “Тантор лабс” — еще один шаг в сторону повышения управляемости процессов импортозамещения в ча