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Tantor XData в деталях — «Тантор Лабс» представит машину баз данных на конференции CNews по ПАКам

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») стала генеральным партнером профильного мероприятия «Российские программно-аппаратные комплексы 2024», организуемого CNews.

Конференция пройдет 4 декабря 2024 года. Одним из ключевых спикеров станет генеральный директор компании Вадим Яценко. В рамках своего выступления он представит флагманское решение компании — программно-аппаратный комплекс Tantor XData. Это корпоративная современная высокопроизводительная машина баз данных с высокой производительностью, доступностью и безопасностью, рассчитанная на рабочие нагрузки большого масштаба.

Эксперт расскажет, что может прийти на смену программно-аппаратным комплексам Oracle или IBM и чем заменить эти платформы на российском рынке? Спикер поделится своей экспертизой по разработке и внедрению современного ИТ-продукта, разработанного с учетом требований бизнеса. Отдельное внимание будет уделено раскрытию деталей внутреннего устройства ПАК XData и новым возможностям, которые ожидают пользователей в самое ближайшее время.

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