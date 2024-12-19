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Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData - корпоративная платформа баз данных, которая при повышенных нагрузках обеспечивает стабильность критически важных процессов, а также отличается высоким уровнем производительности, доступности и безопасности. Компоненты ПАК Tantor XData включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России. Аппаратная часть Tantor XData представляет собой вычислительный модуль – в стандартном исполнении это двухпроцессорные серверы архитектуры x86-64, произведенные группой компаний «Аквариус» на собственных мощностях.
Вадим Яценко, Генеральный директор, «Тантор Лабс» "Машина баз данных Tantor XData: флагманское решение для энтерпрайз-сегмента" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"
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