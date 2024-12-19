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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Tantor XData


Программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor XData - корпоративная платформа баз данных, которая при повышенных нагрузках обеспечивает стабильность критически важных процессов, а также отличается высоким уровнем производительности, доступности и безопасности. Компоненты ПАК Tantor XData включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России. Аппаратная часть Tantor XData представляет собой вычислительный модуль – в стандартном исполнении это двухпроцессорные серверы архитектуры x86-64, произведенные группой компаний «Аквариус» на собственных мощностях. 

 

 

Вадим Яценко, Генеральный директор, «Тантор Лабс» "Машина баз данных Tantor XData: флагманское решение для энтерпрайз-сегмента" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"


Рынок ПАК 2024 1
19.12.2024 За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
17.12.2024 ПАК Tantor XData включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 2
13.12.2024 Новая версия ПАК Tantor XData 2.0: выше производительность, шире функциональность 2
12.12.2024 Ставка на данные: о чем рассказала «Тантор Лабс» на конференции CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» 2
12.12.2024 Tantor XData в деталях — «Тантор Лабс» представит машину баз данных на конференции CNews по ПАКам 2
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
19.11.2024 Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards 1
23.08.2024 ПАК Tantor ХData вошел в реестр российского ПО Минцифры России 2
22.08.2024 Эра Oracle заканчивается? Российские разработчики выпустили высокопроизводительную машину баз данных 3
20.08.2024 На инфраструктурной конференции Tech2b Conf откроется выставка российского «железа» и ПО 1
07.06.2024 В экосистеме ПО «Группы Астра» появилась платформа для управления данными 1
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData 2
17.05.2024 ПАКи, новый бренд ноутбуков и кадровые вопросы – как прошла встреча разработчиков и производителей 1
26.02.2024 «Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL 4

Публикаций - 16, упоминаний - 27

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Oracle Corporation 6688 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
8213 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Talend 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
К2Тех 130 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
К2Тех - К2 НейроТех 15 1
Норси-Транс - НТ 108 1
SAS Institute 971 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Informatica 126 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Loongson Technology 50 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Ростелеком 9700 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Прогноз 1650 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Astana Hub 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
ФосАгро 126 1
LEGO 244 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 88 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 3
ARM64 - Архитектура процессора 535 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 3
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 2
Linux OS 9936 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Сатори - DLH - Deductive Lake House 2 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Яценко Вадим 56 12
Урусов Виктор 127 2
Яценко Виктор 21 2
Степанов Владимир 76 1
Самерханов Айдар 1 1
Шмаков Антон 45 1
Галкин Николай 104 1
Шадаев Максут 1008 1
Суровец Дмитрий 76 1
Геллерман Михаил 34 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 14 1
Богдашов Валерий 20 1
Пирогова Ирина 28 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Нестеров Алексей 143 1
Биккужин Рамиль 42 1
Козырев Алексей 321 1
Шаповалов Александр 16 1
Шарак Андрей 62 1
Кирьянова Александра 135 1
Григорьев Александр 22 1
Пудов Дмитрий 41 1
Закоржевский Вячеслав 30 1
Ермаков Иван 27 1
Шикинов Александр 21 1
Агеев Денис 21 1
Верисов Михаил 22 1
Трандин Сергей 91 1
Ларин Андрей 22 1
Семенов Михаил 22 1
Масляный Константин 18 1
Грознов Илья 5 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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