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ПАК Tantor ХData вошел в реестр российского ПО Минцифры России

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о включении в реестр российского программного обеспечения Минцифры России программно-аппаратного комплекса (ПАК) Tantor ХData. Продукт внесен в реестр в классе «Программно-аппаратный вычислительный комплекс управления базами данных реляционного типа» под №23645 от 12 августа 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Tantor XData представляет собой корпоративную машину данных, которая обеспечивает стабильность критически важных процессов при повышенных нагрузках, отличается высоким уровнем производительности, доступности и совместимости компонентов. На сегодняшний день отечественных аналогов Tantor ХData в России нет.

Чтобы включить программно-аппаратный комплекс в реестр российского программного обеспечения, компания должна быть исключительно российским производителем (правообладателем), иметь полный комплект технической документации: от руководства пользователя до описания жизненного цикла ПО; сведения о программных компонентах ПАК предварительно должны быть внесены в данный реестр, а технические средства и ПО в составе ПАК — функционально совместимы друг с другом. Экспертная организация с ИТ-компетенциями, подведомственная Минцифры России, подтвердила полное соответствие продукта компании «Тантор Лабс» всем требованиям регулятора.

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Сведения о компонентах Tantor XData включены и в реестр Минпромторга России.

«У нас уже есть решения, которые включены в реестр Минцифры России, это СУБД Tantor и полнофункциональная модульная платформа администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL Tantor. Мы рады, что стек наших продуктов, внесенных в список доверенных программ, пополнился ПАК. Таким образом, мы получили приоритетную возможность работать с российскими заказчиками, которые нуждаются в стабильно работающих программно-аппаратных комплексах», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

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