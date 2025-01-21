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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шмаков Антон



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
05.12.2024 К «Группе Астра» присоединилась компания «Платформа Боцман» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
16.10.2024 Новая концепция виртуализации – «Группа Астра» заявляет о трансформации одного из ключевых направлений бизнеса 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
01.08.2024 Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
07.06.2024 В экосистеме ПО «Группы Астра» появилась платформа для управления данными 1
16.05.2024 Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра» 1
23.04.2024 Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15% 1
03.04.2024 Создатель Astra Linux покупает двух старейших облачных провайдеров 1
03.04.2024 «Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx 1
29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки 1
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
21.11.2023 Создатели Astra Linux заявили о двукратном росте выручки 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Шмаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

8213 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 19
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 16
Аусферр ИТЦ 28 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 15
Diasoft - Диасофт 870 14
Polymedia - Полимедиа 138 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Oracle Corporation 6688 6
Microsoft Corporation 24625 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 6
МегаФон 8805 6
Picvario - Пикварио 15 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 5
Ростелеком 9701 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 4
SAP SE 5279 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 27
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
ВТБ - Почта Банк 466 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Кофемания 51 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Альфа-Банк 1769 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 8
Абсолют Банк 230 8
Русагро Группа Компаний 277 8
Ингосстрах СПАО 421 8
ФосАгро 126 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Федеральное казначейство России 1772 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 27
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 26
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 26
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 26
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 26
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 6
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 26
Новые облачные технологии - МойОфис 778 26
НКТ - Р7-Офис 380 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 26
НКТ - Р7-графика 31 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 22
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 20
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 13
Протек - Здравсити 26 12
Linux OS 9937 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
Oracle Java - язык программирования 3075 6
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 4
Microsoft Windows 15657 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 4
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 3
OpenAI ChatGPT 339 3
Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
BellSoft - LiberCat 46 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 3
Урусов Виктор 127 26
Абакумов Евгений 205 26
Шадаев Максут 1009 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Натрусов Артем 284 25
Аксенов Олег 44 24
Каушанский Александр 33 23
Белан Иван 26 23
Врацкий Андрей 135 22
Желнова Алина 27 22
Воронин Павел 136 21
Денисов Анатолий 35 20
Шаев Виталий 43 20
Соловьев Виталий 36 19
Чаркин Евгений 296 18
Оберемок Надежда 30 17
Нестеров Алексей 143 16
Ульянов Николай 112 16
Замаруев Владимир 40 14
Суровец Дмитрий 76 14
Глазков Александр 137 14
Галкин Николай 104 14
Смирнов Вячеслав 41 14
Кирьянова Александра 135 13
Джабиев Георгий 45 13
Харитонов Вадим 28 12
Калякин Павел 66 12
Аникин Дмитрий 44 12
Нальский Максим 36 12
Милованов Андрей 31 12
Артюхов Сергей 42 12
Новикова Елена 88 12
Малышев Сергей 83 12
Никитин Сергей 72 12
Теплицкий Дмитрий 73 12
Петухов Антон 44 12
Распопов Алексей 34 12
Глухов Иван 27 12
Киселев Сергей 59 12
Пирогова Ирина 28 12
Россия - РФ - Российская федерация 144219 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Украина 7608 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 29
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 26
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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