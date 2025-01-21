Шмаков Антон
Шмаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
|Урусов Виктор 127 26
|Абакумов Евгений 205 26
|Шадаев Максут 1009 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Натрусов Артем 284 25
|Аксенов Олег 44 24
|Каушанский Александр 33 23
|Белан Иван 26 23
|Врацкий Андрей 135 22
|Желнова Алина 27 22
|Воронин Павел 136 21
|Денисов Анатолий 35 20
|Шаев Виталий 43 20
|Соловьев Виталий 36 19
|Чаркин Евгений 296 18
|Оберемок Надежда 30 17
|Нестеров Алексей 143 16
|Ульянов Николай 112 16
|Замаруев Владимир 40 14
|Суровец Дмитрий 76 14
|Глазков Александр 137 14
|Галкин Николай 104 14
|Смирнов Вячеслав 41 14
|Кирьянова Александра 135 13
|Джабиев Георгий 45 13
|Харитонов Вадим 28 12
|Калякин Павел 66 12
|Аникин Дмитрий 44 12
|Нальский Максим 36 12
|Милованов Андрей 31 12
|Артюхов Сергей 42 12
|Новикова Елена 88 12
|Малышев Сергей 83 12
|Никитин Сергей 72 12
|Теплицкий Дмитрий 73 12
|Петухов Антон 44 12
|Распопов Алексей 34 12
|Глухов Иван 27 12
|Киселев Сергей 59 12
|Пирогова Ирина 28 12
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Мобильные системы 115 1
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