«Группа Астра» представляет линейку ПАКов XPlatform

«Группа Астра» выводит на рынок линейку программно-аппаратных комплексов (ПАКов) XPlatform, предназначенных для быстрого развертывания устойчивой, высокопроизводительной и безопасной ИТ-инфраструктуры «под ключ». Об этом CNews сообщили представители Группы Астра».

Программно-аппаратный комплекс — это полностью готовый к промышленной эксплуатации комплект софта и «железа, заранее спроектированный, собранный и протестированный. В отличие от тех, кто сам подбирает все компоненты, заказчики ПАКов сразу получают гарантию их совместимости, контролируемые параметры производительности и возможность выполнить регуляторные требования. На их ввод в эксплуатацию вместо недель или месяцев уйдут считанные дни или даже часы, нет скрытых издержек на интеграцию и отладку, а ответственность и за оборудование, и за ПО несет один вендор. Кроме того, российские ПАКи опираются на проверенные составляющие и соответствуют профильным законодательным нормам.

XPlatform — это семейство ПАКов, построенных на едином стеке технологий «Группы Астра». Они ориентированы для типовые корпоративные сценарии: от создания частного облака и централизованного резервного копирования до надежной доставки приложений, развертывания ИИ-решений и работы с высоконагруженными БД. Все компоненты XPlatform спроектированы для бесшовной интеграции, что упрощает масштабирование, повышает отказоустойчивость и ускоряет промышленный запуск. Каждый продукт поставляется как полностью подготовленный комплекс, прошедший заводское тестирование и валидацию совместимости. Все их компоненты внесены в реестры Минцифры, Минпромторга и имеют необходимые сертификаты регуляторов.

В линейке ХPlatform несколько продуктов для определенных категорий задач. Например, XTime хранит резервные копии и данные, применяя алгоритмы дедупликации и сжатия на уровне хранилища, в то время как задачи резервного копирования выполняет специализированное ПО. ПАК XCloud позволяет развернуть защищенное частное облако, управлять всеми ИТ-ресурсами из единого интерфейса и масштабировать инфраструктуру под растущие нагрузки. Еще один вариант, XConnect, обеспечивает доставку приложений. Программно-аппаратное решение, которое балансирует трафик, распределяет запросы между серверами и гарантирует устойчивость пользовательских сервисов. Для задач, связанных с искусственным интеллектом, подойдет XGenAI – платформа для создания и развертывания классических и генеративных ИИ-моделей, включая обработку естественного языка, предиктивную аналитику и компьютерное зрение в локальных контурах. И, наконец, машина баз данных Tanror XData обеспечивает высокую доступность, масштабируемость и балансировку нагрузки для критически важных корпоративных БД.

Новые ПАКи будут полезны всем, для кого важен стабильный и безопасный ИТ-ландшафт: государственным и регулируемым организациям, банкам и прочим финансовым институтам, промышленным предприятиям и корпорациям с филиальной структурой, а также любым другим компаниям, работающим с высоконагруженными приложениями и «чувствительными» данными. Решения XPlatform одинаково эффективны как при создании инфраструктуры с нуля, так и при поэтапной модернизации существующих систем с минимальными рисками в ходе миграции.

«С XPlatform мы предлагаем клиентам не просто набор технологий, а законченные программно-аппаратные комплексы, которые сокращают путь от идеи до промышленной эксплуатации. Единый стек, предсказуемая производительность, соответствие регуляторным требованиям и единое окно поддержки — это та комбинация, что позволяет бизнесу быстро и безопасно решать самые разнообразные бизнеса», — отметил Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».