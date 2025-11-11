Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Госкорпорация по организации воздушного движения в России потратила свыше 10,26 млрд руб. на инфраструктуру для обслуживания линий управления беспилотными дронами. Это самый дорогостоящий проект, направленный на интегрирование беспилотников в воздушное пространство страны.

Инфраструктура для БПЛА

Как выяснил CNews, государственная корпорация по организации воздушного движения в России («Госкорпорация по ОрВД») заплатила 10,26 млрд руб. за оборудование и ПО для обеспечения работы линий управления беспилотниками. Это следует из портала госзакупок.

«Госкорпорация по ОрВД» закупает рабочие станции и автоматизированные рабочие места (АРМ), видеостены, коммутаторы, принтеры, ноутбук Rikor, ОС Astra Linux «Русбитех Астра», средства защиты «Лаборатории Касперского» и многое другое. Спецификация закупки занимает около 50 страниц.

Согласно контракту, 5,75 млрд руб. идет на закупку оборудования, остальные 4,5 млрд руб. — на ПО и пусконаладочные работы.

photogenica-phx688789944_600x400.jpg
© lzf / Фотобанк Фотодженика
«Госкорпорация по ОрВД» потратила 10 млрд на инфраструктуру для БПЛА

Тендер был проведен в форме закупки у единственного поставщика, которым выступил концерн «Алмаз-Антей». Контракт был заключен 10 октября 2025 г., исполнить его поставщик должен до конца 2027 г.

Для чего оборудование и ПО

«Госкорпорация по ОрВД» внедряет в работу унифицированную инфраструктуру для обслуживания линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотныхавиационных систем, связи, навигации, наблюдения, автоматизации иинформационного обеспечения маршрутов полетов беспилотников. Это первый этап данных работ для Единой интегрированной системы планирования использования воздушного пространства (ЕС ОрВД).

ЕС ОрВД предназначена для организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов.

Все для дронов

Минтранс оценил затраты на создание инфраструктуры для полетов беспилотников в России в 236 млрд рублей до 2030 г., писали «Известия». Средства должны пойти на создание инфраструктуры на аэродромах и посадочных площадках, на цифровую платформу для сертификации беспилотной авиационной системы (БАС) и на внедрение систем обеспечения безопасности.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Самый дорогостоящий проект как раз является внедрение унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов БВС по всей России (на территории 89 субъектов). На эти цели направят 168,5 млрд руб. в 2024–2030 гг.

Окончательно интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство и создать единое цифровое пространство для обеспечения полетов беспилотной и пилотируемой авиации, а также сервисов на этой основе планируется к 2026–2027 годам, следует из документа Минтранса.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Операционные CRM для финансового сектора

Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/