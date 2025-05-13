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Госкорпорация по ОрВД ФГУП Единая система организации воздушного движения Российской Федерации ЕС ОрВД АУВД автоматизированное управление воздушным движением



13.05.2025 В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения 1
25.09.2024 На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1
12.07.2024 Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro 1
19.06.2024 Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, переводит 10 тыс. ПК на российский Linux и «МойОфис» 2
02.04.2024 «Ростех» и «Аэронекст» будут совместно развивать беспилотные авиационные технологии в России 1
07.11.2023 Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России 1
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА 1
10.07.2023 Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 1
17.04.2023 «Ростех» и «Алмаз-антей» будут совместно бороться с киберугрозами в сфере воздушного движения 2
29.03.2023 Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят 2
28.02.2023 В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников 2
09.11.2022 В «Сколково» отработаны первые кейсы зоны городской аэромобильности 1
21.03.2022 «Ростех» разработал систему организации движения дронов для городских условий 1
15.03.2022 Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод» 1
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1
28.02.2019 Konica Minolta модернизировала печатную инфраструктуру «Аэронавигации Северо-Запада» 1
01.02.2019 Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях? 1
15.08.2018 В России беспилотникам разрешат свободно летать на высоте до 150 метров 1
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 1
13.11.2017 «Ростелеком» обеспечит мобильную связь для московского филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 2
30.07.2015 Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
04.02.2014 Александр Гольцов - Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации 1
21.08.2013 На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 1
21.12.2012 Запуск главной авиационной ИТ-системы Москвы снова провалился 3
21.11.2012 Московские авиадиспетчеры принимают новую АС УВД 3
18.09.2012 Испытания нового оборудования для МЦ АУВД отложены на неопределенный срок 4
21.06.2012 В декабре 2012 г. в России появится новый центр автоматизированного управления воздушным движением 2
02.04.2012 МЦ АУВД внедряет новую автоматизированную систему управления воздушным движением 4
21.01.2011 Олег Алексеев назначен новым гендиректором компании «Евротел» 1
14.10.2008 «Госкорпорация по организации воздушного движения» внедряет DocsVision в филиалах 3
02.10.2008 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2008 2
05.09.2008 Управление воздушным движением: какая АС нужна России? 3

Публикаций - 42, упоминаний - 63

Госкорпорация по ОрВД ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 6
Ростех - Азимут 73 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 3
Oracle Corporation 6754 3
Cisco Systems 5148 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 253 3
Беспилотные авиационные системы 56 3
Ростех - РТ-Информ 140 3
ХайТэк - Hi-Tech 203 3
Ростех - Автоматика Концерн 1661 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 2
Ростелеком 9892 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
HP Inc. 5715 2
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 20 2
Microsoft Corporation 24814 2
Intel Corporation 12295 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 2
Децима 8 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Галактика - Корпорация 1477 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Vocord - Вокорд 183 1
Beorg - Биорг 115 1
VisionLabs - ВижнЛабс 224 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 1
МегаФон 9212 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
ГЛОНАСС АО 204 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 122 10
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 393 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 345 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 222 3
Ростех - Вертолеты России 168 2
Boeing 1013 2
РБК Центр 16 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
ЯКласс 68 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 373 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 93 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Газпром нефть 634 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 315 1
Рапид Био 102 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
Utair - Атлант-Союз - авиакомпания 2 1
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Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 20
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 6
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 3
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Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 2
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 1
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СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
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Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 1
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