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Госкорпорация по ОрВД ФГУП Единая система организации воздушного движения Российской Федерации ЕС ОрВД АУВД автоматизированное управление воздушным движением
Госкорпорация по ОрВД ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3233 3
|Ильягуева Ольга 5 3
|Ивенев Николай 13 3
|Месропов Юрий 5 3
|Адам Безиев 5 3
|Черных Сергей 15 3
|Пискарев Василий 10 2
|Беляков Алексей 30 2
|Соломенцев Виктор 3 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Ужаков Владимир 2 2
|Шрамченко Александр 3 2
|Бычков Сергей 7 2
|Иванов Роман 21 1
|Кондратьев Алексей 3 1
|Ковалев Николай 3 1
|Зибров Геннадий 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Романовский Леонид 1 1
|Райкевич Алексей 91 1
|Калинин Александр 164 1
|Хрипунов Алексей 8 1
|Катков Павел 30 1
|Капойко Юрий 2 1
|Никитин Евгений 14 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Туров Владимир 11 1
|Сулин Алексей 4 1
|Иванов Дмитрий 92 1
|Волобуев Николай 9 1
|Козерод Сергей 38 1
|Иванов Владимир 62 1
|Грешнев Олег 35 1
|Каратассо Олег 1 1
|Бобряков Валерий 1 1
|Гольцов Александр 78 1
|Мазур Владимир 9 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Чемезов Сергей 144 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 1
|Парламентская газета 28 1
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