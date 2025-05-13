В России импортозаместили систему инфобезопасности воздушного движения 1

На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1

Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России 1

В России развернут систему отслеживания БПЛА 1

Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 1

В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников 2

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1

Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1

Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1

В России беспилотникам разрешат свободно летать на высоте до 150 метров 1

Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей 1

На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 1

Московские авиадиспетчеры принимают новую АС УВД 3

Испытания нового оборудования для МЦ АУВД отложены на неопределенный срок 4