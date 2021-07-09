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Zecurion Zgate DLP Traffic Control
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Публикаций - 39, упоминаний - 137
Zecurion Zgate DLP Traffic Control упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Zecurion - Зекурион 148 16
|Zecurion - SecurIT 157 5
|Информзащита 425 1
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|Ланит Treolan - Треолан 95 1
|Avira 43 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
|Abbyy 800 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
|DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
|SAP SE 3228 1
|VK - Mail.ru Group 2490 1
|Samsung Electronics 5749 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
|Нетком - Netkom 4 1
|МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Ковалев Александр 156 8
|Раевский Алексей 53 2
|Белявский Александр 9 2
|Рустамов Рустам 169 1
|Яковлев Александр 21 1
|Кувыкин Алексей 1 1
|Агафонов Сергей 2 1
|Елашко Наталья 2 1
|Фисенко Лев 10 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770833, в очереди разбора - 674515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770833, в очереди разбора - 674515.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru