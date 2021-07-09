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Zecurion Zgate DLP Traffic Control


09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки 1
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве 1
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 2
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP 1
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 1
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных 1
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion 2
30.10.2017 «Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами 4
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества 6
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО 2
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP 2
09.09.2015 Zecurion выпустила Zgate 6.0 с агентом для контроля удалённых пользователей 9
13.04.2015 Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF 10
03.03.2015 Zecurion получила бессрочные лицензии ФСТЭК России 2
25.11.2014 Zecurion представил новую версию DLP-системы для контроля сетевого трафика Zgate 8
11.11.2014 Банк «Союз» внедрил DLP-систему Zecurion Zgate 4
23.09.2014 Zecurion и «Смарт-Софт» разработают совместное решение для защиты данных от утечек 2
16.09.2014 «Мортон» следит за сотрудниками с помощью Zecurion Zlock 1
05.08.2014 Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR 1
31.01.2014 Zecurion впервые вошел в «магический квадрант» в сегменте DLP 1
12.12.2013 Zecurion и R-Style внедрят DLP-системы на 50 млн руб. 2
01.10.2013 10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» 5
08.05.2013 Zecurion стал одним из основателей технологической ассоциации Innovation Exchange 1
04.12.2012 Zgate 4.0 оснащен аналитическим модулем для создания отчетов с любым уровнем детализации 4
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP 3
08.06.2012 Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны 1
07.03.2012 SecurIT анонсировала комплекс DLP для защиты данных 3
03.08.2011 «АТФБанк» защитился от утечек с помощью Securit 4
29.06.2011 Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT 5
18.05.2011 SecurIT будет использовать технологию распознавания текстов ABBYY в своих продуктах 3
11.05.2011 «Обибанк» отказался от DeviceLock в пользу Zlock 1
16.02.2011 Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 7
07.12.2010 Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек 3
09.06.2010 Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам 10
18.11.2009 Zgate 2.0: контроль веб-почты, социальных сетей и интернет-мессенджеров 9
19.03.2009 Новая версия Zgate: контроль и архивирование электронной почты 8
23.09.2008 SecurIT представила новый продукт для защиты от внутренних угроз 5

Публикаций - 39, упоминаний - 137

Zecurion Zgate DLP Traffic Control упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zecurion - Зекурион 148 16
Zecurion - SecurIT 157 5
Информзащита 425 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Avira 43 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Abbyy 800 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
SAP SE 3228 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Samsung Electronics 5749 1
Rambler Group - Рамблер ГК 491 1
Нетком - Netkom 4 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 5
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 3
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 2
Clickjacking - Кликджекинг - механизм обмана пользователей интернета 4 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 103 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 25
Zecurion DLP 38 13
Zecurion Zdiscovery Discovery 7 3
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 4 3
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 4 3
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
Zecurion Camera Detector 5 2
Linux OS 4288 2
Google Android 10752 1
Zecurion Avira Endpoint Security 1 1
Zecurion Reports 6 1
Zecurion DLP Linux Agent 5 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Abbyy FineReader 99 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Google Maps - Карты Google 402 1
Ред ОС 239 1
Ковалев Александр 156 8
Раевский Алексей 53 2
Белявский Александр 9 2
Рустамов Рустам 169 1
Яковлев Александр 21 1
Кувыкин Алексей 1 1
Агафонов Сергей 2 1
Елашко Наталья 2 1
Фисенко Лев 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Европа 3798 2
Африка 1506 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Япония 2827 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Казахстан - Республика 2661 1
Южная Африка 159 1
Латинская Америка 727 1
США - Нью-Йорк 1105 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
IDC - International Data Corporation 2738 2
Gartner 2200 1
Forrester Research 388 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Zecurion Analytics 25 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770833, в очереди разбора - 674515.
Создано именных указателей - 46354.
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