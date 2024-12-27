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Zecurion Zgate DLP Traffic Control

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.12.2024 В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю 1
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз 1
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки 1
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве 1
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 1
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP 1
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 1
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных 1
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion 1
30.10.2017 «Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами 3
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества 3
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО 1
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP 2
09.09.2015 Zecurion выпустила Zgate 6.0 с агентом для контроля удалённых пользователей 3
13.04.2015 Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF 3
03.03.2015 Zecurion получила бессрочные лицензии ФСТЭК России 1
25.11.2014 Zecurion представил новую версию DLP-системы для контроля сетевого трафика Zgate 3
11.11.2014 Банк «Союз» внедрил DLP-систему Zecurion Zgate 3
23.09.2014 Zecurion и «Смарт-Софт» разработают совместное решение для защиты данных от утечек 1
16.09.2014 «Мортон» следит за сотрудниками с помощью Zecurion Zlock 1
05.08.2014 Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR 1
31.01.2014 Zecurion впервые вошел в «магический квадрант» в сегменте DLP 1
12.12.2013 Zecurion и R-Style внедрят DLP-системы на 50 млн руб. 1
01.10.2013 10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» 2
08.05.2013 Zecurion стал одним из основателей технологической ассоциации Innovation Exchange 1
04.12.2012 Zgate 4.0 оснащен аналитическим модулем для создания отчетов с любым уровнем детализации 2
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP 2
08.06.2012 Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны 1
20.03.2012 Zecurion — новый международный бренд SecurIT 1
07.03.2012 SecurIT анонсировала комплекс DLP для защиты данных 1
03.08.2011 «АТФБанк» защитился от утечек с помощью Securit 1
29.06.2011 Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT 1
18.05.2011 SecurIT будет использовать технологию распознавания текстов ABBYY в своих продуктах 1
11.05.2011 «Обибанк» отказался от DeviceLock в пользу Zlock 1
16.02.2011 Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 1
07.12.2010 Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек 1
09.06.2010 Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам 1
18.11.2009 Zgate 2.0: контроль веб-почты, социальных сетей и интернет-мессенджеров 1

Публикаций - 43, упоминаний - 59

Zecurion Zgate DLP Traffic Control и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 40
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 3
А-Реал Консалтинг 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
ИКС 538 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Нетком - Netkom 5 1
Google LLC 12690 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
OLDI - ОЛДИ 14 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 75 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Forcepoint - Websense 140 1
Samsung Electronics 11065 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Autodesk 639 1
Информзащита 941 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Dropbox 527 1
Salesforce 498 1
Yahoo! 3726 1
Tencent 190 1
АйТи 1519 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
Эшелон НПО 150 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Мортон 26 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
АТФБанк 22 1
Обибанк - Объединённый инвестиционный банк 1 1
Уралэнерго 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
ГосНИИ Аэронавигации - Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 6
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 110 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 92 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 4
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 108 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 3
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 28
Zecurion DLP 68 25
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 3
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 7 3
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Postfix - mail transfer agent 55 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Zecurion Reports 6 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 2
Linux OS 11533 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Talk - Google Chat 163 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 52 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
QIP - Мессенджер 122 1
Zecurion Avira Endpoint Security 1 1
Zecurion Storage Security 7 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 1
Google Talk - GTalk 45 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Ковалев Александр 165 14
Раевский Алексей 77 11
Белявский Александр 11 4
Подкопаев Роман 7 2
Кувыкин Алексей 1 1
Гуськов Алексей 3 1
Романов Михаил 34 1
Агафонов Сергей 2 1
Елашко Наталья 2 1
Фисенко Лев 62 1
Трифаленков Илья 17 1
Потанин Сергей 9 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Медова Татьяна 5 1
Бобряков Валерий 1 1
Никулин Михаил 5 1
Никулин Максим 3 1
Поздняков Антон 1 1
Жирнов Игорь 1 1
Зонов Александр 55 1
Мутовкин Владимир 1 1
Куролесов Василий 1 1
Verster Eugene - Верстер Юджин 1 1
Рустамов Рустам 548 1
Яковлев Александр 24 1
Васильев Роман 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Европа 24964 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Испания - Королевство 3840 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Английский язык 7030 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Zecurion Analytics 25 1
Verizon DBIR 3 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
НИИСССАУ - Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления - НИИ ССАУ - Научно-исследовательский институт систем связи, автоматизации и управления 7 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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