Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Zecurion Zgate DLP Traffic Control
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 43, упоминаний - 59
Zecurion Zgate DLP Traffic Control и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
|Apache Software Foundation - ASF 231 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
|Ковалев Александр 165 14
|Раевский Алексей 77 11
|Белявский Александр 11 4
|Подкопаев Роман 7 2
|Кувыкин Алексей 1 1
|Гуськов Алексей 3 1
|Романов Михаил 34 1
|Агафонов Сергей 2 1
|Елашко Наталья 2 1
|Фисенко Лев 62 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Потанин Сергей 9 1
|Нагибин Дмитрий 8 1
|Медова Татьяна 5 1
|Бобряков Валерий 1 1
|Никулин Михаил 5 1
|Никулин Максим 3 1
|Поздняков Антон 1 1
|Жирнов Игорь 1 1
|Зонов Александр 55 1
|Мутовкин Владимир 1 1
|Куролесов Василий 1 1
|Verster Eugene - Верстер Юджин 1 1
|Рустамов Рустам 548 1
|Яковлев Александр 24 1
|Васильев Роман 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.