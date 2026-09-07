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Zecurion Storage Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.09.2026 Axoft и Zecurion объявили о старте сотрудничества 1
24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion 2
03.09.2020 Zecurion защитит компании в Сингапуре 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 1
25.04.2018 Zecurion вошла в семерку ведущих DLP-вендоров по версии IDC 1
29.05.2007 Новая версия Zserver 2.0: теперь и для Linux 1
16.10.2006 SecurIT отмечает свое пятилетие 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Zecurion Storage Security и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 385 8
Group8 2 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Forcepoint - Websense 140 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 520 1
Т1 Иннотех 214 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
BD Software 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
InfoWatch - Инфовотч 1190 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1233 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5904 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3130 1
Информзащита 947 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 524 1
Telegram Group 2971 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
Red Hat 1380 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 437 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 344 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
OpenText - Digital Guardian 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8391 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5196 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4904 3
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 92 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 2
Proxy-server - Прокси-сервер 348 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 934 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 648 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1602 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
Оповещение и уведомление - Notification 6046 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 395 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5320 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1622 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3073 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7533 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15503 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1279 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5223 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 354 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4984 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4680 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13113 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 169 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2110 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8561 1
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 4
Zecurion Zgate DLP Traffic Control - Zecurion DLP 87 4
Zecurion DCAP - Zecurion Data-Centric Audit and Protection 3 3
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 8 3
Zecurion Zbackup 8 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 674 1
Linux OS 11600 1
Microsoft Windows 16953 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1627 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1024 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 254 1
Linux GNU - Gentoo 47 1
IDC MarketScape 18 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 1
Linux Slackware 30 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 92 1
Linux - Debian GNU 571 1
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 1
Ковалев Александр 166 4
Раевский Алексей 77 3
Игнатова Людмила 40 1
Игнатов Сергей 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 2
Европа 25003 1
Азия - Азиатский регион 5940 1
Япония 13826 1
Сингапур - Республика 1958 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Европа Западная 1496 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7488 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8526 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 1
IDC - International Data Corporation 4997 3
Gartner - Гартнер 3663 2
Forrester Research 835 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4022 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
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