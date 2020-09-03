Zecurion защитит компании в Сингапуре

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, и сингапурская компания Group8, специализирующаяся на защите корпоративной ИТ-инфраструктуры и консалтинге в области информационной безопасности, объявили о партнерстве.

В рамках соглашения Group8 укрепит партнерскую сеть Zecurion в Сингапуре и выступит в качестве реселлера и технического консультанта. Новый партнер будет поставлять всю линейку решений Zecurion для защиты корпоративных данных от внутренних угроз — Data Loss Prevention для предотвращения утечки информации по сетевым каналам и через локальные устройства, Privileged Access Management для контроля действий привилегированных пользователей и предотвращения злоупотреблений со стороны ИТ-персонала, Secure Web Gateway для контроля использования веб-приложений и интернет-ресурсов и решение для защиты корпоративных хранилищ Storage Security.

«Мы продолжаем расширять свой международный бизнес и сейчас активно работаем над развитием сети продаж в Сингапуре. При этом мы выбираем партнеров, которые не только обладают высоким уровнем компетенций в области ИБ, но и разделяют наши ценности, — сказал Алексей Раевский, генеральный директор Zecurion. — Предлагая клиентам свои продукты, Zecurion стремится обеспечить не только их высокое качество, но и удобство использования. А совместно с Group8 мы можем настроить DLP-систему под конкретного заказчика и запустить ее в эксплуатацию всего за 2 дня».

«Чтобы помочь нашим клиентам добиться эффективной защиты цифровых активов, мы сотрудничаем исключительно с поставщиками мирового класса, каким и является компания Zecurion. DLP-системы вызывают все больший интерес у наших заказчиков, и мы рады объявить о нашем сотрудничестве с Zecurion и возможности предоставить клиентам сложные ИБ-решения, отвечающие их требованиям», — отметил Хэн Ю Ли, сооснователь Group8.

Данное партнерство является частью стратегии компании Zecurion, которое позволит значительно расширить присутствие компании на глобальном рынке. Комплексные системы защиты информации Zecurion уже используются более чем в 10 тыс. организаций в России и СНГ, Европе, США, странах Азии и Тихоокеанского региона. Zecurion работает на рынке с 2001 г. и за это время выпустил более десяти продуктов для кибербезопасности организаций, включая флагманскую DLP-систему, признанную «Большой тройкой» мировых аналитических агентств Gartner, IDC, Forrester.