Кибербезопасность SWG Security Web Gateway Шлюз информационной безопасности


СОБЫТИЯ

09.09.2025 «Солар» усиливает защиту корпоративных сетей: представлена новая версия SWG-системы Solar webProxy 4.3.1

стро принимать меры. Российская система Solar webProxy — это полностью отечественное решение класса Secure Web Gateway (SWG), разработанное без использования иностранных компонентов. Решение об
04.08.2025 «Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии

оступных ИБ-технологий для белорусского рынка. Один из ключевых продуктов по сетевой безопасности − SWG-система Solar webProxy – получил сертификат соответствия требованиям технического регламе
26.06.2025 Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT

ской инфраструктуры. Российская система Solar webProxy — это полностью отечественное решение класса Secure Web Gateway (SWG), разработанное без использования иностранных компонентов и включенно
17.01.2024 Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач

ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 4.0. В обновлении появился ряд новых компонентов — агент Solar webProxy,

28.11.2022 Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»

«Абсолют банк» завершил проект по замещению зарубежного шлюза веб-безопасности (SWG), осуществив переход на российское решение Solar webProxy. К контролю веб-трафика с помощ
27.08.2019 «Ростелеком-солар» запустил новый продукт – шлюз безопасности Solar webProxy

ил о запуске на российском рынке нового продукта Solar webProxy, относящегося к классу SWG-решений (Secure Web Gateway – шлюзы веб-безопасности). С его помощью компании смогут контролировать до
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России

Сегодня рынок защищенных интернет-шлюзов (Secure Web Gateways, SWG) оживлен. Так, «Лаборатория Касперского» только лишь за один день обрабатывает более 315


Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1164 29
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 9
Ростелеком 10376 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 5
Cisco Systems 5230 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2547 5
Fortinet 408 5
Softline - Софтлайн 3306 4
Check Point Software Technologies 802 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
ИКС 403 3
IBM - International Business Machines Corp 9562 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 490 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 2
Forcepoint - Websense 125 2
Т1 Иннотех 204 2
Microsoft Corporation 25292 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 2
Крок - Croc 1816 2
Код Безопасности 709 2
Palo Alto Networks 168 2
Light Point Security 1 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 1
RBI 26 1
Нетком - Netkom 5 1
Газинформсервис - ГИС 420 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Cisco Systems - IronPort Systems 53 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Viptela 6 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Михайлов и партнеры 13 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 88 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Абсолют Банк 242 2
EPIC Telecom Invest 208 1
Mars Incorporated 16 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1509 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
ВымпелКом - Хайв 17 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 69 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 10
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 130 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 2
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 268 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 246 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 35
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7649 33
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 21
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 769 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2759 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 16
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3973 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18458 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 13
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 497 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 9
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 192 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3000 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 8
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 258 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 7
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 397 7
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 54 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7037 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4360 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 702 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12028 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 154 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 260 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 300 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 7
Linux OS 10974 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 7
Zecurion DLP 67 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 6
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 7 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1344 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 5
Zecurion Zlock DLP Device Control 84 4
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 42 4
Microsoft Office 365 984 4
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 3
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 3
Zecurion Storage Security 7 3
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 3
Fortinet FortiOS 40 3
Fortinet FortiMail 20 2
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 24 2
Fortinet FortiCASB 8 2
Fortinet FortiSOAR 2 2
Zecurion Camera Detector 5 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 2
Fortinet FMC - Fortinet Fabric Management Center 2 2
Fortinet Dynamic Cloud Security 2 2
Fortinet FortiCWP - Cloud Workload Protection 2 2
Fortinet Fabric Topology Map 2 2
Fortinet AI-driven Security Operations 2 2
Fortinet FortiGuard Services 53 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 12 2
Хвещеник Анастасия 19 10
Ковалев Александр 164 6
Денисенко Олег 8 4
Раевский Алексей 77 3
Хайретдинов Рустэм 89 3
Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
Ляпунов Игорь 130 2
Янкин Андрей 46 2
Заикин Андрей 33 2
Коростелев Павел 36 2
Лавров Владимир 96 2
Куценко Петр 6 2
Косова Юлия 9 2
Ложкин Руслан 35 2
Рябова Галина 26 2
Дрюков Владимир 49 2
Яппаров Тагир 105 1
Солопов Вячеслав 37 1
Черкас Юрий 15 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Лукацкий Алексей 132 1
Игнатова Людмила 37 1
Вольпе Борис 92 1
Крохин Валентин 32 1
Дворянский Александр 21 1
Патрикеев Алексей 8 1
Кувыкин Алексей 1 1
Богданов Андрей 45 1
Свинцов Андрей 50 1
Пономарев Андрей 25 1
Меденцев Константин 100 1
Максимов Вячеслав 15 1
Сивак Николай 13 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Батов Иван 9 1
Елашко Наталья 2 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 85 1
Андрианова Юлия 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2976 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1247 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 3
Европа 24659 3
Азия - Азиатский регион 5754 3
Беларусь - Белоруссия 6057 3
Израиль 2785 2
Ближний Восток 3041 2
Америка Латинская 1887 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1364 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Армения - Республика 2376 1
Россия - УФО - Свердловская область 1773 1
Сингапур - Республика 1910 1
Индия - Bharat 5717 1
Европа Восточная 3124 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1645 1
Африка - Африканский регион 3575 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1759 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 130 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 3
White list - Белый список 122 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Blacklist - Чёрный список 674 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 603 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 148 11
Gartner - Гартнер 3615 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 3
Security Compute Rating 5 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Мировой рынок кибербезопасности - Мировой ИБ-рынок - Мировой рынок информационной безопасности 3 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 64 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
CiscoLive! 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
GITEX Technology - международная выставка 43 1
