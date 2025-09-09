Получите все материалы CNews по ключевому слову
|09.09.2025
|
«Солар» усиливает защиту корпоративных сетей: представлена новая версия SWG-системы Solar webProxy 4.3.1
стро принимать меры. Российская система Solar webProxy — это полностью отечественное решение класса Secure Web Gateway (SWG), разработанное без использования иностранных компонентов. Решение об
|04.08.2025
|
«Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии
оступных ИБ-технологий для белорусского рынка. Один из ключевых продуктов по сетевой безопасности − SWG-система Solar webProxy – получил сертификат соответствия требованиям технического регламе
|26.06.2025
|
Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT
ской инфраструктуры. Российская система Solar webProxy — это полностью отечественное решение класса Secure Web Gateway (SWG), разработанное без использования иностранных компонентов и включенно
|17.01.2024
|
Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач
ГК «Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности (SWG) Solar webProxy 4.0. В обновлении появился ряд новых компонентов — агент Solar webProxy,
|28.11.2022
|
Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»
«Абсолют банк» завершил проект по замещению зарубежного шлюза веб-безопасности (SWG), осуществив переход на российское решение Solar webProxy. К контролю веб-трафика с помощ
|27.08.2019
|
«Ростелеком-солар» запустил новый продукт – шлюз безопасности Solar webProxy
ил о запуске на российском рынке нового продукта Solar webProxy, относящегося к классу SWG-решений (Secure Web Gateway – шлюзы веб-безопасности). С его помощью компании смогут контролировать до
|20.11.2014
|
Защищенный интернет-шлюз сделан в России
Сегодня рынок защищенных интернет-шлюзов (Secure Web Gateways, SWG) оживлен. Так, «Лаборатория Касперского» только лишь за один день обрабатывает более 315
