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RBI



20.12.2024 ПО «Надежность» «Северстали» совместимо с российскими операционными системами 1
21.06.2024 ПО «Надежность» «Северстали» получило сертификат качества 1
01.06.2023 «1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть» 1
12.10.2021 RBI запустила API-платформу для бесшовного обслуживания клиентов 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
15.09.2021 Группа RBI использует портал для контроля полного цикла строительных работ 1
14.09.2021 Райффайзенбанк автоматизировал оценку залоговых объектов в корпоративном кредитовании 1
17.08.2021 McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access 1
18.02.2021 Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta 1
17.11.2020 «Райффайзен» запустила расширенный API-маркетплейс 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
09.06.2020 Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину 1
06.03.2019 Центр технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка возглавит Евгения Овчинникова 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 1
08.06.2018 RBI наладила электронный документооборот с подрядчиками через портал 1
08.09.2016 Райффайзенбанк: СХД на флеш дает четырехкратную экономию электроэнергии 1
24.02.2014 В рамках выставки HRM Expo в Санкт-Петербурге состоится Management Day 1
29.10.2013 Raiffeisen Bank International модернизировал систему бизнес-аналитики с помощью Microsoft SQL Server 1
17.07.2013 «Райффайзен Банк Интернациональ» выбрал Way4 для модернизации своего процессингового центра 1
16.05.2005 В "Дельта Телеком" назначен коммерческий директор 1
22.08.2002 Рынок ПО: Технологии ценообразования интернет-продукта или Клиент всегда не прав? 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

RBI и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
Microsoft Corporation 24625 2
8213 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Google LLC 11775 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
Крок - Croc 1777 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ВЭБПлас 38 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 7 1
1С-Рарус 887 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 12 1
Северсталь Инфоком 63 1
Trellix - McAfee Enterprise 10 1
Raiffeisen - Akcenta Cz a.s. 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Nodex - Нодэкс 8 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 4
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Татнефть 226 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 32 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 120 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 51 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Kaspersky Security Cloud 29 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Raiffeisen R-chain - блокчейн-платформа 4 1
Raiffeisen Elevator Lab 3 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
Microsoft Office Excel 1197 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 1
Hitachi G 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Apple iPhone 6 4862 1
Nintex Forms 3 1
Nintex Workflow 11 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Intel Security McAfee ENS - McAfee Endpoint Security Threat Prevention 5 1
Северсталь Инфоком - Надежность ПО для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 3 1
Швецов Никита 21 2
Овчинникова Евгения 10 2
Монин Сергей 9 2
Федоров Павел 10 1
Швецов Владимир 50 1
Попов Андрей 111 1
Гребенников Николай 31 1
Трофимова Полина 2 1
Янушевский Лукаш 1 1
Гриненко Михаил 1 1
Чумбадзе Александр 1 1
Вайнберг Олег 18 1
Данилов Сергей 15 1
Калинин Роман 4 1
Квашук Сергей 14 1
Ложечкин Александр 34 1
Krenn-Ditz Ingrid - Кренн-Дитц Ингрид 1 1
Колмакова Елена 2 1
Камаева Ольга 2 1
Матыжев Григорий 1 1
Теплова Екатерина 3 1
Квашина Марина 1 1
Левицкий Тимофей 2 1
Родченко Кирилл 2 1
Дринберг Мария 1 1
Павлова Светлана 3 1
Александров Дмитрий 17 1
Останин Андрей 2 1
Мордовин Сергей 1 1
Гутницкий Дмитрий 4 1
Беспалов Алексей 7 1
Горизонтова Мария 2 1
Кулинг Владимир 1 1
Синцова Ирина 1 1
Нугайбеков Ренат 2 1
Скирда Артем 1 1
Кагляк Татьяна 1 1
Фотькин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Европа Восточная 3075 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Словакия - Словацкая Республика 471 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Европа 21767 3
Венгрия 812 2
Украина 7608 2
Румыния 728 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Ближний Восток 2943 2
Чехия - Чешская Республика 1308 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Австрия - Вена 253 1
США - Калифорния 4625 1
Болгария - Республика 772 1
Европа Западная 1481 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Украина - Киев 1125 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 1
Польша - Республика 1959 1
СССР - Ленинград 109 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Франция - Французская Республика 7846 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Der Standard 3 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Ведомости 996 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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