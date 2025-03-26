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Компания Smartis объявила об интеграции с платформой Mindbox

Платформы представили совместное решение для застройщиков, которое поможет увидеть отдачу от direct-маркетинга — рекламного канала для индустрии недвижимости. Специалисты отмечают, что девелоперы вкладываются в него на протяжении нескольких лет, но при этом не считают полноценным каналом продаж. В том числе потому что не могут отследить эффективность до сделок email-рассылок, пушей и SMS. Об этом CNews сообщили представители Smartis.

Интеграция Smartis с Mindbox решает задачу, которая стала особенно актуальной в последние годы, когда работа с данными в российском девелопменте вышла на первый план. Data-driven маркетинг для современных застройщиков не просто тренд, а необходимость для развития бизнеса и выполнения плана продаж. Представители компаний подтвердили, что отреагировали на запрос рынка.

Smartis собирает и хранит данные обо всех касаниях потенциальных покупателей внутри кабинета каждого застройщика. Чтобы обогатить путь пользователя данными о касаниях директ-маркетинга, было принято решение об интеграции с нашей платформой, чтобы заказчик мог проследить весь путь клиента до сделки и оценить долю прямого маркетинга.

Разработка интеграции проходила в три этапа. На первом этапе сделали ручной экспорт нужных данных. На их основе Smartis спроектировали дашборд и поняли, как нужно хранить эти данные. На втором этапе автоматизировали экспорт, чтобы исключить ручную работу. И на третьем этапе составили описание, чтобы такой дашборд мог появиться у любого клиента.

«Одна из особенностей такой интеграции — легкое масштабирование на новые каналы. Например, добавить в отчет еще и отправки мобильных пушей достаточно просто, так как нужные данные в Mindbox хранятся в таком же формате, как и по другим рассылкам», — сказал Илья Терк, менеджер клиентского сервиса Mindbox.

Почтовые рассылки, SMS и push-уведомления помогают клиенту быстрее принимать решение. Благодаря интеграции застройщики смогут связать договоры и сквозную воронку с каждым прочитанным письмом, пуш-уведомлением и SMS. Все взаимодействия с контентом отразится в CJM клиента и покажет долю влияния отправленной единицы контента на принятие решения о покупке квартиры. Девелоперы смогут лучше узнать клиентов, вовремя отправлять предложения и «прокачивать» каналы, которые приносят конверсию.

«Все люди разные и предпочитают разные способы коммуникации. Если девелопер будет понимать, какой способ коммуникации предпочитают ЕГО клиенты, он сможет усилить нужный канал, сформировать новые офферы и придумать новые темы для увеличения открываемости писем», — отметил Игорь Балашов, CEO и основатель Smartis.

Компания RBI подключила интеграцию, чтобы работать с теплыми лидами и быстрее доводить их до сделки. Оказалось, что сделок с участием CRM-маркетинга в действительности было в 10 раз больше. Оценив эффективность CRM-маркетинга и увеличив конверсию из лида во встречу в 4,5 раза, RBI стали развивать это направление. Руководитель digital-направления RBI Станислав Воейков подчеркнул, что задачи и результаты стали оцифрованными и понятными, появилась возможность делать стратегические и тактические выводы.

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