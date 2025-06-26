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Smartis Смартис
УПОМИНАНИЯ
Smartis и организации, системы, технологии, персоны:
|Mindbox - Майндбокс 24 2
|Yandex - Яндекс 7851 2
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
|RBI 24 1
|Основа Холдинг ГК 27 2
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1059 2
|MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 1
|ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 51 1
|ЦИАН - CIAN 150 1
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 302 2
|Avito - Авито доставка - Авито логистика 85 1
|Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 39 1
|Балашов Игорь 13 3
|Воейков Станислав 1 1
|Терк Илья 1 1
|Пейсахзон Яков 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1519 1
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