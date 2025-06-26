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Smartis Смартис

Smartis - Смартис

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Платформа Smartis совместно с сервисом «Яндекс Недвижимость» запустили продукт postview-аналитики 1
26.03.2025 Компания Smartis объявила об интеграции с платформой Mindbox 1
07.02.2025 Классифайды и мобильный трафик: компания Smartis представила новые интеграции для сквозной аналитики 1
19.04.2024 Рекламодателям «Авито» стала доступна интеграция с платформой Smartis 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Smartis и организации, системы, технологии, персоны:

Mindbox - Майндбокс 24 2
Yandex - Яндекс 7851 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
RBI 24 1
Основа Холдинг ГК 27 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1059 2
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 51 1
ЦИАН - CIAN 150 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7160 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4940 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7624 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 87 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 2
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 430 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 846 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8227 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 565 1
Оповещение и уведомление - Notification 4968 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
Оцифровка - Digitization 4740 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1278 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5065 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 302 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 85 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 39 1
Балашов Игорь 13 3
Воейков Станислав 1 1
Терк Илья 1 1
Пейсахзон Яков 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1634 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1519 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5069 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5769 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3538 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 991 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
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