Рекламодателям «Авито» стала доступна интеграция с платформой Smartis

Благодаря обоюдной интеграции данных по рекламным кампаниям рекламодатели смогут увидеть эффективность размещений на «Авито» с помощью платформы аналитических решений Smartis. Теперь клиенты сегмента недвижимости отслеживают полную воронку от первого касания (просмотра) до совершения любых целевых действий: обращения, встречи, бронирования, сделки. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Данные по просмотрам баннеров на «Авито» подтягиваются в систему Smartis, что позволяет оценить вклад и вес рекламного канала в сделку на каждом этапе принятия решения о покупке. Ранее в 2023 г. интеграция была протестирована и запущена как решение совместно с рекламным агентством MGCom для ГК ФСК. Рекламная кампания застройщика на аудиторию мобильного приложения «Авито» показала эффективность по доле рекламных расходов в 20 раз выше в сравнении с первыми тестами и плановыми показателями клиента.

«Доля рекламодателей сегмента недвижимости выросла на Авито в 3 раза за два года, возможностями платформы воспользовался каждый застройщик из числа топ-10 ведущих российских компаний. Этот рынок требует полной прозрачности анализа пользователей, поэтому мы интегрируем данные как с десктопа, так и мобильных приложений. Smartis предоставляет рекламодателям ценные инструменты для аналитики рекламных кампаний. Мы благодарны за готовность к сотрудничеству и уже видим, что новый продукт помогает повышать прозрачность рекламных кампаний на Авито», – Яков Пейсахзон, директор по рекламе «Авито».

Система Smartis использует сквозной идентификатор, соотнося между собой пользователей десктоп-версии «Авито» с пользователями мобильного приложения – таким образом данные не дублируются и объединяются в уникального посетителя. Информация, получаемая благодаря Smartis, дает возможность рекламодателям понимать вес канала и оптимизировать кампании по продвижению.

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для удобного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8 тыс. сотрудников.