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MGCom Group Digital-агентство Эмджиком Артикс ИС Artics Internet Solutions

MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions


31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
09.12.2024 Обанкротившийся российский Google отсудил 2,5 млрд руб., которые сам просил не платить 1
30.07.2024 Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google 2
01.07.2024 «Авито» объявляет о запуске сертификации рекламных агентств 1
08.05.2024 «Авито» представил обновленный кабинет для рекламных агентств 1
19.04.2024 Рекламодателям «Авито» стала доступна интеграция с платформой Smartis 1
14.02.2022 В России стала доступна новая рекламная платформа Huawei Ads 1
12.04.2017 Опубликован единый рейтинг performance-агентств 2017 2
09.09.2013 Artics воспользуется возможностями Adobe AdLens для оптимизации рекламных кампаний клиентов 2
16.11.2009 Россия: Разработка сайтов подешевела на четверть 2
13.05.2009 21 мая откроется международная конференция Software People 2009 1
29.04.2009 С 21 по 22 мая пройдет международная конференция Software People 2009 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

MGCom Group Digital-агентство и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24640 3
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 12 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 2
IBM Rational Software 170 2
Exigen Services 38 2
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 2
ScrumTrek - Скрамтрек 9 2
Google LLC 11790 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
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Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Philips 2053 1
Adobe Systems 1550 1
NetCAT - НетКэт 39 1
Atilekt - Атилект 7 1
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 1
Softline - Софтлайн 2822 1
Google Russia - Гугл Россия 179 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Atlassian 118 1
Criteo - Критео 16 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 820 3
Click.ru - Клик.ру 4 2
ВкусВилл - Избёнка 157 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 46 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 45 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 13 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Coca-Cola Company 254 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Unsplash 786 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Альфа-Банк 1774 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
SPN Communications - SPN Ogilvy - Лайон Коммьюникейшнз - Практика интегрированных коммуникаций 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 992 2
Судебная власть - Judicial power 2316 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4757 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5039 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1707 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3074 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 2
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 42 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1614 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14401 1
Application store - магазин приложений 1199 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12197 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5052 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 999 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
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CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 1
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Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1706 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3924 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 75 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Huawei AppGallery 280 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Huawei Petal Search 10 1
Huawei Музыка 3 1
Huawei Видео 2 1
Huawei Browser - браузер 3 1
Huawei Ads 2 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Atlassian - Confluence 113 1
Пейсахзон Яков 21 3
Вайсман Юрий 2 2
Таляровский Валерий 5 2
Васильев Дмитрий 66 1
Довжиков Алексей 7 1
Куликова Ольга 5 1
Гичун Виктор 4 1
Бесшабашнов Сергей 3 1
Волотовская Елена 35 1
Бабий Алина 1 1
Клепова Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6925 2
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
CMS Magazine 19 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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