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Huawei Petal Search



24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1
08.04.2024 Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
17.03.2022 Приложение Huawei Petal Search теперь рекомендует пользователям заказать такси в сервисе «Максим» 2
14.02.2022 В России стала доступна новая рекламная платформа Huawei Ads 1
10.09.2021 Petal Search от Huawei: не только поиск 1
25.06.2021 Huawei представила возможности поискового сервиса Petal Search для бизнеса 2
05.11.2020 Honor представляет смартфон 10X Lite с емким аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой SuperCharge на 22,5 Вт 1
23.10.2020 Huawei представила обновленные сервисы экосистемы: Petal Search, Petal Maps и Huawei Docs 2
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
19.08.2020 Мобильное приложение Petal Search теперь доступно в России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Huawei Petal Search и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4000 8
Google LLC 11916 4
Yandex - Яндекс 7626 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 736 3
Huawei Mobile Services 72 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4092 2
Leica Camera 263 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Qwant 3 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 1
X Corp - Twitter 2877 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 1
MediaTek - Ralink 534 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 1
Meta Platforms - Facebook 4458 1
Telegram Group 2149 1
TÜV Rheinland Group 153 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
MGCom Group Digital-агентство - Эмджиком - Артикс ИС - Artics Internet Solutions 12 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 6
Application store - магазин приложений 1236 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2946 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2124 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7394 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6108 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7270 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3000 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1503 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9492 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 712 3
Наушники - Headphones 4086 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1049 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10094 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6079 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1986 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2232 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1016 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9344 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12268 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2854 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12613 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2271 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7754 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4770 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4846 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17305 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7484 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2200 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7898 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3932 2
Huawei AppGallery 292 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 407 4
Honor SuperCharge 128 4
Huawei Mate - серия смартфонов 366 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 267 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 240 2
Huawei Petal Maps 3 2
Huawei Docs 2 2
Google Android 14198 2
Huawei nova - Серия смартфона 66 2
Google Android Package Kit - APK 196 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2786 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5013 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Honor 10 - Смартфон 38 1
Huawei ID 5 1
Huawei Pay 15 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Huawei GPU Turbo 26 1
Huawei Magic UI 21 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 180 1
Xiaomi Face ID - 3D Face Unlock 6 1
Huawei Seamless AI Life 17 1
Huawei Themes 2 1
Huawei Horizon Digital Platform 3 1
Huawei Mobile Services - Huawei Quick App 3 1
VK - Mail.Ru myTarget 146 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 23 1
Huawei Музыка 3 1
Huawei Видео 2 1
Huawei Ads 2 1
Huawei Browser - браузер 3 1
Honor - серия смартфонов 209 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5385 1
WhatsApp Messenger 1112 1
Google YouTube - Видеохостинг 2797 1
Apple iOS 7929 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7153 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 399 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 2
Франция - Французская Республика 7890 1
Испания - Королевство 3732 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 1
Европа 21884 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Америка Латинская 1834 1
Азия - Азиатский регион 5597 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1785 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Германия - Федеративная Республика 12764 1
Америка - Американский регион 2171 1
Италия - Итальянская Республика 4373 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5227 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6345 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4982 1
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2665 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 1
Латинский алфавит 191 1
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MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 231 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2791 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1087 1
Азартные игры - Лотерея 214 1
Видеокамера - Видеосъёмка 699 1
Зоология - наука о животных 2682 1
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