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Мобильное приложение Petal Search теперь доступно в России

ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Приложение Petal Search стало доступно в официальном магазине приложений AppGallery всем владельцам устройств Huawei и Honor. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

Petal Search — это новое решение для пользователей Huawei и Honor для скачивания популярных приложений. Сервис, работающий на базе поисковой системы Petal, представляет собой агрегатор распространения приложений и поисковую систему, разработанную с использованием современных технологий.

Стартовая страница Petal Search представляет собой постоянно обновляющуюся ленту актуальных новостей с поисковой строкой, где можно найти любую интересующую информацию. Сервис имеет удобную навигацию, систему рекомендаций и подборки локальных приложений, а также глобальный поиск по регионам и языкам.

Petal Search предлагает расширенные возможности для поиска информации и приложений и гарантирует точные и релевантные результаты, персонализированные для конкретного пользователя. Созданное в сотрудничестве с мировыми и европейскими поисковыми системами, среди которых Qwant и Yandex, приложение Petal Search объединяет в себе лучшие технологии безопасности аппаратного уровня и защиту персональных данных, отвечающую высоким стандартам. Petal Search ищет приложения в различных источниках и всегда указывает происхождение оригинала. Сервис Huawei AppGallery полностью интегрирован в поиск, поэтому доступные в магазине приложения появляются вверху списка результатов.

Petal Search сканирует сеть Интернет с помощью разработанной Huawei технологии индексации и использует информацию от партнеров, что позволяет предоставлять пользователям самые актуальные и полные результаты поиска, включая приложения, новости, кинофильмы, музыкальные треки и другой контент.

Результаты поиска сортируются по релевантности, авторитетности источников, дате публикации и множеству других факторов, определяемых фирменным алгоритмом ранжирования. Как и в традиционных поисковых системах, данный алгоритм работает в полностью автоматическом режиме и не допускает манипулирования и ручной коррекции, что гарантирует высокое качество поисковой выдачи.

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