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«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s, которые отличаются выдающимися способоностями телемакросъемки, ярким дизайном и ИИ-возможностями. Также стартовали продажи наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S с обновлен

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Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 Экстерьер В HUAWEI Pura 90s Pro Max выигрышно сочетаются строгая геометрия и пластичные детали. Плоское ф

МТС объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max. Устройство получило тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран PaperMatte и емкий аккумулятор. Приобрести новинку уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили

«М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max «М.Видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам о, что со временем защитные свойства наушников и кейса ухудшаются и это тоже важно учитывать при эксплуатации. Представлено два цветовых решения — «Глубокий синий» и «Космический серебристый». Звук HUAWEI FreeClip 2 S оборудованы мощными 10,8 мм излучателями с двумя диафрагмами, обеспечивающими более глубокий бас и чистые средние, по сравнению с первым поколением. Мощность здесь — не пуст

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье тчик Холла Магнитометр Пульсометр Защита 2 атм, IP68, IP69 Камеры 5 Мп + 13 Мп Мобильное приложение HUAWEI FamCare Аккумулятор 850 мА·ч Геопозиционирование Wi-Fi , ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, BeiDou,

МТС объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max. Новинка сочетает тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран PaperMatte, длительное время автономной работы и инструменты для творчества. Приобрести устройство уже можно в и

«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильное ультратонкое (4,7 мм) и ультралёгкое (499 г) устройство с 13,2‑дюймовым гибким экраном, качественными камерами, батареей 10 400 мА·ч и возможностями для проду

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный Экстерьер У HUAWEI MatePad Pro Max очень большая для этого класса устройств диагональ экрана. Стоит отмет

Санкции совершенно по боку: Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому Huawei врывается на рынок Южной Кореи с ИИ-ускорителями Компания Huawei планирует выход на рынок ИИ-ускорителей Южной Кореи. По сообщению ETNews, южнокорейско

МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74 ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, большой и четкий экран диагональю 6,67 дюйма и камеру 50 МП с алгоритмами искусственного интеллекта. Куп

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный Экстерьер HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные размеры составляют 166,05 x 76,58 мм. Толщина корпуса — 8,32 мм, а в комплектном чехле, соответственно

МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 15 Max ПАО «МТС» объявляет о старте проадж смартфона Huawei nova 15 Max. Huawei nova 15 Max получил мощную батарею емкостью 8 500 мА*ч, экран на основе органических светодиодов (OLED) диагональю 6,84 дюйма и камеру 50 МП с сенсором с цвето

Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки Экстерьер HUAWEI nova 15 Max — крупный смартфон, вес составляет 232 г. Он ложится на всю площадь ладони, активно взаимодействовать с ним одной рукой вряд ли представляется возможным. Для действий все вре

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei nova 15 Max Смартфон оснащен батареей 8500 мАч. Смарт

МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о стартe продаж умных часов Huawei Fit 5 Pro МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max с мощной батареей и камерой 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB). Также открыт старт продаж умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro. Покупки уже можно оформить в и

Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном раммов против 233 граммов у iPhone 17 Pro Max. Напомним, Honor – это китайский производитель смартфонов и другой техники. До ноября 2020 г. компания была дочерним предприятием китайского техногиганта Huawei, но тот был вынужден продать ее под давлением американских властей. Honor / gizmochina Все доступные цвета смартфона Премьера Honor Win Turbo прошла в Китае, и пока этот смартфон продает

«М.видео» объявляет о старте предзаказа Huawei Watch Fit 5 Pro и начале продаж базовой модели Huawei Watch Fit 5 «М.видео» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch Fit 5. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Дизайн Huawei Watch Fit 5 доступны в пяти цвета

МТС объявляет о старте предзаказа Huawei Watch FIT 5 Pro и начале продаж Huawei Watch FIT 5 ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro с функциями мониторинга физического состояния и активности. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch FIT 5. Оформить предзаказ или приобрести устройств

МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Mini, оснащенного 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte. Приобрести планшет уже можно в интерн

«М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь с ультратонким 5,1 мм и ультралегким 255 г корпусом, емкой батареей 6400 мА·ч и качественными камерами 50МП и 32 МП для работы и о

Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году Цели по разработкам Huawei намерена к 2031 г. создать чипы размером 1,4 нанометра (нм) вопреки санкциям США, пише

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи Дисплей TFT LCD (IPS), 11 дюймов, 1920 х 1200 пикс., 207 ppi, 16,7 млн цветов, 100% sRGB Процессор Huawei Kirin 710A 8 ядер, 4 х Cortex-A73, 2,0 ГГц + 4 х Cortex-A53, 1,7 ГГц Графика Mali G51

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта 9,5 мм; 30,4 г Размер безеля экрана 1,8х1,8 мм Размер запястья 130–210 мм Внешний вид и эргономика HUAWEI WATCH FIT 5 Pro уже по традиции выполнены в прямоугольном, почти квадратном корпусе, и

МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini, оснащенный 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte и ультратонким корпусом. Предзаказ уже

«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini ПАО «М.видео» объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь сультратонким 5,1 мм и ультралегким 255 г корпусом, емкой батареей 6400 мА·ч и качественными камерами для работы и общения. Об это

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году? под дождем или при сильном ветре с поднявшейся пылью, устройство точно переживет. В комплекте идет защитный чехол из прочного пластика. Садится он очень плотно и надежно, прикрывает спинку и торцы. HUAWEI Mate 80 Pro представлен в трех цветовых решениях — это черный, зеленый и золотой. Дисплей Диагональ экрана HUAWEI Mate 80 Pro — 6,75 дюйма с разрешением 1280 х 2832. Установлена

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ Технические характеристики Модель HUAWEI Watch GT 6 Pro Дисплей 1,32 дюйма, AMOLED, 466х466, сенсорный Операционная система Har

Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни» 7 мая 2026 г. Huawei провела глобальный запуск продуктов в Бангкоке (Таиланд) под слоганом «Зажгите свою искру». На мероприятии были официально представлены планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон

Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно Почти как лист бумаги Китайская компания Huawei провела премьеру нового планшетного компьютера MatePad Pro Max с экраном на 13,2 дюйма

«М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026 «М.видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad SE 11″ — устройства c поддержкой LTE, приложением для творчества «Блокнот» и тонким корпусом. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei MatePad SE 11″ оснащен

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем Технические характеристики Модель HUAWEI MateBook GT 14 Экран Сенсорный OLED, 14,2 дюйма, 100% DCI-P3, 95% Adobe RGB и 100% sRG

Пример подан. Популярный в России бренд смартфонов отказывается от выпуска 4G-мобильников Уходит эпоха Китайская компания Huawei в обозримом будущем отказаться от выпуска смартфонов без поддержки сотовых сетей 5G, п

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15 «М.видео» открывает старт продаж на серию смартфонов Huawei nova 15. Устройства разработаны для любителей портретной съемки. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Толщина корпуса составляет у Huawei nova 15 Pro 6,9 мм, у Huawe