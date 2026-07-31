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Huawei

Huawei

Huawei представляет собой частную китайскую компанию, основанную в 1987 году в Шэньчжэне. Она функционирует как часть более крупной группы компаний, включающей дочерние предприятия и подразделения, такие как HiSilicon, специализирующаяся на разработке процессоров. Основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, смартфонов, планшетов, ноутбуков, носимых устройств и развитие технологий 5G. Компания разрабатывает и внедряет различные системы и продукты: смартфоны (включая складные модели), планшеты, ноутбуки, умные часы, наушники, сетевое оборудование, серверные решения и программное обеспечение.

В 2019 году Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, которая используется в различных устройствах компании. Технологический стек включает работу с искусственным интеллектом, разработку процессоров, создание телекоммуникационного оборудования и развитие облачных технологий.

В 2019 году на Huawei были наложены санкции со стороны США, что привело к ограничению использования Google Mobile Services в устройствах компании. Позже возникла ситуация с патентными спорами: в 2025 году выявлен случай, когда Huawei запатентовала технологию троичных вычислений после конференции в МГУ, где представители компании получили доступ к российским разработкам. Huawei активно работает над развитием технологий связи, включая тестирование EUV-литографов для производства чипов. Совместно с China Unicom компания достигла рекордной скорости интернета почти 10 Гбит/с. Также ведется работа над созданием автомобилей с интеграцией HarmonyOS и развитием систем автономного вождения.

Список компаний-конкурентов на рынке:

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 Сеть restore: объявила о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

В сети магазинов техники и электроники restore: стартовали продажи смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Приобрести и протестировать устройства уже можно в магазинах сети, представленных в формате мультибренда. Это 40+ магазинов, в горо
31.07.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s

МТС объявляет о старте продаж флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s с камерой с суперзумом и ИИ-функционалом. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max д
31.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s, которые отличаются выдающимися способоностями телемакросъемки, ярким дизайном и ИИ-возможностями. Также стартовали продажи наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S с обновлен
29.07.2026 МТС открыла для иркутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s

МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s. Также открыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон H
29.07.2026 МТС открыла для якутян предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura90s

МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s. Также открыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Смартфон H
28.07.2026 МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei Pura90s и о стартe продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s с камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также открыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Покупки уже можно оформить в интер
28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Экстерьер В HUAWEI Pura 90s Pro Max выигрышно сочетаются строгая геометрия и пластичные детали. Плоское ф
24.07.2026 МТС объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max

МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max. Устройство получило тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран PaperMatte и емкий аккумулятор. Приобрести новинку уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили

24.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max

«М.Видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

21.07.2026 Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

о, что со временем защитные свойства наушников и кейса ухудшаются и это тоже важно учитывать при эксплуатации.  Представлено два цветовых решения — «Глубокий синий» и «Космический серебристый».  Звук HUAWEI FreeClip 2 S оборудованы мощными 10,8 мм излучателями с двумя диафрагмами, обеспечивающими более глубокий бас и чистые средние, по сравнению с первым поколением. Мощность здесь — не пуст
17.07.2026 Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

тчик Холла Магнитометр Пульсометр Защита 2 атм, IP68, IP69 Камеры 5 Мп + 13 Мп Мобильное приложение HUAWEI FamCare Аккумулятор 850 мА·ч Геопозиционирование Wi-Fi , ГЛОНАСС, A-GPS, GPS, BeiDou,

16.07.2026 МТС объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max

МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max. Новинка сочетает тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран PaperMatte, длительное время автономной работы и инструменты для творчества. Приобрести устройство уже можно в и
16.07.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильное ультратонкое (4,7 мм) и ультралёгкое (499 г) устройство с 13,2‑дюймовым гибким экраном, качественными камерами, батареей 10 400 мА·ч и возможностями для проду
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Экстерьер  У HUAWEI MatePad Pro Max очень большая для этого класса устройств диагональ экрана. Стоит отмет
02.07.2026 Санкции совершенно по боку: Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому

Huawei врывается на рынок Южной Кореи с ИИ-ускорителями Компания Huawei планирует выход на рынок ИИ-ускорителей Южной Кореи. По сообщению ETNews, южнокорейско
01.07.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74

ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, большой и четкий экран диагональю 6,67 дюйма и камеру 50 МП с алгоритмами искусственного интеллекта. Куп
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Экстерьер  HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные размеры составляют 166,05 x 76,58 мм. Толщина корпуса — 8,32 мм, а в комплектном чехле, соответственно
10.06.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 15 Max

ПАО «МТС» объявляет о старте проадж смартфона Huawei nova 15 Max. Huawei nova 15 Max получил мощную батарею емкостью 8 500 мА*ч, экран на основе органических светодиодов (OLED) диагональю 6,84 дюйма и камеру 50 МП с сенсором с цвето
10.06.2026 Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Экстерьер HUAWEI nova 15 Max — крупный смартфон, вес составляет 232 г. Он ложится на всю площадь ладони, активно взаимодействовать с ним одной рукой вряд ли представляется возможным. Для действий все вре
04.06.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei nova 15 Max Смартфон оснащен батареей 8500 мАч. Смарт
04.06.2026 МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о стартe продаж умных часов Huawei Fit 5 Pro

МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max с мощной батареей и камерой 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB). Также открыт старт продаж умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro. Покупки уже можно оформить в и
29.05.2026 Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном

раммов против 233 граммов у iPhone 17 Pro Max. Напомним, Honor – это китайский производитель смартфонов и другой техники. До ноября 2020 г. компания была дочерним предприятием китайского техногиганта Huawei, но тот был вынужден продать ее под давлением американских властей. Honor / gizmochina Все доступные цвета смартфона Премьера Honor Win Turbo прошла в Китае, и пока этот смартфон продает
28.05.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа Huawei Watch Fit 5 Pro и начале продаж базовой модели Huawei Watch Fit 5

«М.видео» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch Fit 5. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Дизайн Huawei Watch Fit 5 доступны в пяти цвета
28.05.2026 МТС объявляет о старте предзаказа Huawei Watch FIT 5 Pro и начале продаж Huawei Watch FIT 5

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch FIT 5 Pro с функциями мониторинга физического состояния и активности. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch FIT 5. Оформить предзаказ или приобрести устройств
26.05.2026 МТС объявляет старт продаж планшета Huawei MatePad Mini

МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Mini, оснащенного 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte. Приобрести планшет уже можно в интерн
26.05.2026 «М.Видео» объявила о старте продаж планшета Huawei MatePad Mini

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь с ультратонким 5,1 мм и ультралегким 255 г корпусом, емкой батареей 6400 мА·ч и качественными камерами 50МП и 32 МП для работы и о
25.05.2026 Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

Цели по разработкам Huawei намерена к 2031 г. создать чипы размером 1,4 нанометра (нм) вопреки санкциям США, пише
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Дисплей TFT LCD (IPS), 11 дюймов, 1920 х 1200 пикс., 207 ppi, 16,7 млн цветов, 100% sRGB Процессор Huawei Kirin 710A 8 ядер, 4 х Cortex-A73, 2,0 ГГц + 4 х Cortex-A53, 1,7 ГГц Графика Mali G51

20.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

9,5 мм; 30,4 г Размер безеля экрана 1,8х1,8 мм Размер запястья 130–210 мм Внешний вид и эргономика HUAWEI WATCH FIT 5 Pro уже по традиции выполнены в прямоугольном, почти квадратном корпусе, и
19.05.2026 МТС открыла предзаказ на планшет Huawei MatePad Mini

МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini, оснащенный 8,8-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) Huawei FullView с антибликовым покрытием PaperMatte и ультратонким корпусом. Предзаказ уже

19.05.2026 «М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Mini

ПАО «М.видео» объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Mini — компактного устройства размером с ладонь сультратонким 5,1 мм и ультралегким 255 г корпусом, емкой батареей 6400 мА·ч и качественными камерами для работы и общения. Об это
15.05.2026 Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

под дождем или при сильном ветре с поднявшейся пылью, устройство точно переживет.  В комплекте идет защитный чехол из прочного пластика. Садится он очень плотно и надежно, прикрывает спинку и торцы.  HUAWEI Mate 80 Pro представлен в трех цветовых решениях — это черный, зеленый и  золотой. Дисплей Диагональ экрана HUAWEI Mate 80 Pro — 6,75 дюйма с разрешением 1280 х 2832. Установлена

08.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Технические характеристики Модель HUAWEI Watch GT 6 Pro Дисплей 1,32 дюйма, AMOLED, 466х466, сенсорный Операционная система Har
07.05.2026 Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни»

7 мая 2026 г. Huawei провела глобальный запуск продуктов в Бангкоке (Таиланд) под слоганом «Зажгите свою искру». На мероприятии были официально представлены планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон

07.05.2026 Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно

Почти как лист бумаги Китайская компания Huawei провела премьеру нового планшетного компьютера MatePad Pro Max с экраном на 13,2 дюйма
04.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026

«М.видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad SE 11″ — устройства c поддержкой LTE, приложением для творчества «Блокнот» и тонким корпусом. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Huawei MatePad SE 11″ оснащен
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Технические характеристики Модель HUAWEI MateBook GT 14 Экран Сенсорный OLED, 14,2 дюйма, 100% DCI-P3, 95% Adobe RGB и 100% sRG
24.04.2026 Пример подан. Популярный в России бренд смартфонов отказывается от выпуска 4G-мобильников

Уходит эпоха Китайская компания Huawei в обозримом будущем отказаться от выпуска смартфонов без поддержки сотовых сетей 5G, п
24.04.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15

«М.видео» открывает старт продаж на серию смартфонов Huawei nova 15. Устройства разработаны для любителей портретной съемки. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Толщина корпуса составляет у Huawei nova 15 Pro 6,9 мм, у Huawe
24.04.2026 МТС открыла продажи смартфонов серии Huawei nova 15

МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15. Линейка получила улучшенную камеру для портретной съемки с точной цветопередачей, функции на базе искусственного интеллекта и батарею с поддержкой быстрой зарядки. Об этом CNews

Публикаций - 4676, упоминаний - 7448

Huawei и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 1154
Apple Inc 13154 1061
Xiaomi - Сяоми 2231 699
Google LLC 12688 605
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 550
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 501
Microsoft Corporation 25775 397
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 394
ZTE Corporation 800 380
Intel Corporation 12811 368
Lenovo Group 2446 345
Cisco Systems 5372 324
МегаФон 10742 317
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 310
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 307
LG Electronics 3735 303
Ростелеком 10948 301
Qualcomm Technologies 1974 279
Dell EMC 5180 209
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 197
BBK OPPO Electronics 484 195
Yandex - Яндекс 9216 192
HP Inc. 5883 191
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 191
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 184
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 182
IBM - International Business Machines Corp 9699 179
Sony 6739 169
HTC Corporation 1512 166
Nvidia Corp 4002 157
AMD - Advanced Micro Devices 4641 153
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 150
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 147
Lenovo Motorola 3566 140
Oracle Corporation 7074 126
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 118
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 116
MediaTek - Ralink 595 109
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 106
Acer Group - Acer Inc 2776 105
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 289
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 159
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 70
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 64
РЖД - Российские железные дороги 2096 56
Связной ГК 1401 51
TÜV Rheinland Group 181 47
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 39
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 39
Альфа-Банк 1979 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 33
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 27
Евросеть 1421 26
Почта России ПАО 2370 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 25
SoftBank Group 284 25
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 22
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 20
Visa International 1993 19
Россети Ленэнерго 1699 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 18
Газпром ПАО 1493 17
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 17
Газпром нефть 725 16
Carl Zeiss AG 307 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
Геометрия НПО 165 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 239
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 170
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 164
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U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 20
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 18
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 260
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 59
Linux Foundation - Free Standards Group 206 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 22
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 21
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 12
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 8
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 8
OpenCAPI Consortium 13 8
Gen-Z Consortium 11 8
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 8
WiMAX Forum 69 8
Единая Россия - Политическая партия 321 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
Демократическая политическая партия США 122 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1956
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 975
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 860
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 845
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 830
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 800
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 719
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 684
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 674
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 620
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 595
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 584
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 572
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 567
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 555
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 539
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 527
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 524
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 493
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 473
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 470
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 459
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 457
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 400
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 396
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 388
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 372
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 368
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 368
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 357
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 353
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 347
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 346
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 345
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 335
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 334
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 330
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 312
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 308
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 296
Google Android 15243 848
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 480
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 386
Apple iOS 8583 336
Huawei Mate - серия смартфонов 453 328
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 290
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 237
Microsoft Windows 16882 235
Huawei AppGallery 353 218
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 216
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 193
Linux OS 11533 189
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 169
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 152
Samsung Galaxy 1035 149
Apple iPhone 6 4861 147
Apple iPad 4011 143
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 142
Honor - серия смартфонов 246 121
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 121
Honor SuperCharge 193 121
Huawei Watch - Умные часы 145 118
Intel x86 - архитектура процессора 2151 109
Google YouTube - Видеохостинг 3002 107
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 106
Huawei nova - Серия смартфона 115 104
Apple - App Store 3109 103
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 100
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 96
Huawei MatePad - серия планшетов 111 94
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 93
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 93
Samsung Galaxy Note 702 88
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 87
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 87
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 79
Apple iPhone 11 290 78
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 78
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 77
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 75
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 183
Путин Владимир 3454 82
Помозов Алексей 88 44
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 41
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 34
Сяо Хайцзюнь 31 30
Мишустин Михаил 787 27
Никифоров Николай 1138 24
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 23
Свириденко Андрей 99 23
Чайка Владимир 29 22
Wu Aiden - У Эйден 22 22
Yu Richard - Ю Ричард 22 22
Ping Guo - Пин Го 23 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 21
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 20
Лебедев Михаил 72 20
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 20
Biao Wan - Бяо Вань 20 20
Шадаев Максут 1210 19
Чернышенко Дмитрий 581 19
Медведев Дмитрий 1665 19
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 15
Толпыгин Никита 35 15
Рейман Леонид 1065 14
Носков Константин 241 14
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 14
Xu Eric - Эрик Сюй 14 14
Губанов Андрей 117 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 13
Шпак Василий 279 13
Кусков Денис 221 13
Hu Ken - Ху Кэнь 13 13
Исаев Кирилл 15 12
Гуцериев Михаил 114 12
Комков Михаил 14 12
Jun Lei - Цзунь Лей 46 12
Щеголев Игорь 699 11
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 11
Пярн Артур 13 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2745
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1881
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 605
Европа 24964 452
Южная Корея - Республика 7052 334
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 279
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 246
Япония 13807 217
Китай - Тайвань 4245 209
Германия - Федеративная Республика 13221 203
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 198
Азия - Азиатский регион 5920 179
Индия - Bharat 5869 162
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 144
Украина 7928 140
Финляндия - Финляндская Республика 3697 121
Швеция - Королевство 3782 116
Франция - Французская Республика 8177 111
Беларусь - Белоруссия 6289 106
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 96
Китай - Пекин - Beijing 1096 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 93
Россия - СФО - Новосибирск 4876 81
Казахстан - Республика 6048 78
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 74
Канада 5081 73
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 72
Испания - Королевство 3840 72
Евразия - Евразийский континент 643 72
Нидерланды 3746 71
Ближний Восток 3154 68
Италия - Итальянская Республика 4508 68
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 67
Испания - Каталония - Барселона 752 67
Африка - Африканский регион 3641 66
Китай - Шанхай 833 63
Земля - планета Солнечной системы 10865 60
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 59
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 14
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 12
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 11
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
Huawei Seeds for the Future 10 10
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 8
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
СГА - Современная гуманитарная академия 23 4
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 136
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 107
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 34
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 33
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 30
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 24
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 20
CeBIT 614 19
День молодёжи - 27 июня 1087 16
CNews AWARDS - награда 571 15
Honor Cup 16 15
Связь-Экспокомм 276 14
Международный женский день - 8 марта 418 12
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
CSTB Telecom & Media 83 8
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
Samsung Unpacked 41 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 5
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 5
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Huawei Network Conference (HNC) 4 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Huawei Digital Community Conference 3 3
День знаний - 1 сентября 42 3
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