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Huawei


20.10.2021 СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE 3
19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области 5
18.10.2021 Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery 1
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 2
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 2
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 4
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 3
29.09.2021 МТУСИ и Huawei запустили учебную программу по подготовке 5G-специалистов 5
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
17.09.2021 В AppGallery появилось приложение сервиса городской мобильности «Ситимобил» 3
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 2
16.09.2021 Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов 4
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 МТС и Huawei разогнали базовую станцию 5G до рекордных в России 5,6 Гбит/сек 3
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 1
08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V» 7
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров 2
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 3
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 4
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 2
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 20
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото 2
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
26.07.2021 Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет 7
23.07.2021 Huawei открыла в России ЦОД на ARM-технологии 8
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 5
16.07.2021 Xiaomi показала сумасшедший рост и выбила Apple со второго места в мире по продажам смартфонов 1
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 4
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 2

Публикаций - 2727, упоминаний - 10278

Huawei упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 619
Apple Inc - Эппл Рус 7685 452
Xiaomi 904 306
Google LLC 7135 305
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 249
Microsoft Corporation 11039 245
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 192
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 189
Lenovo Group 1636 144
Cisco Systems 2037 111
Intel Corporation 4158 110
OPPO Electronics 222 86
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 86
IBM 3530 83
Qualcomm Technologies 1001 80
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 79
Nokia Corporation 2424 73
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 59
Nvidia Corp 2012 51
ZTE Corporation 549 51
Yandex - Яндекс 4100 51
VK - Mail.ru Group 2482 48
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 48
LG Electronics 1838 46
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 44
Dell EMC 2393 44
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 43
SAP SE 3208 41
AMD - Advanced Micro Devices 1664 39
Broadcom Inc 197 38
Lenovo Motorola 999 37
VideoMost - ВидеоМост 191 37
Sony 2327 34
Vivo 125 34
MediaTek 315 32
Крок 1219 31
Realme 79 30
OnePlus - BBK Electronics 131 29
Ericsson 856 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 67
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 32
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
Связной ГК 877 23
Альфа-Банк 1123 12
TÜV Rheinland Group 63 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
X5 Group 599 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Boeing 98 8
re:Store 106 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
AliExpress 275 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
TripAdvisor 33 5
РСХБ - Россельхозбанк 183 5
AliExpress Tmall 52 5
UnionPay - Платёжная система 75 5
Евросеть 883 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Visa International 1345 5
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 5
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Uber 257 4
Утконос 99 4
Яндекс.Такси 271 4
Уралсиб Банк 389 4
Вотрон 16 4
Открытие ФК 538 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Uber Technologies 258 4
Газпром ПАО 519 4
SoftBank Group 101 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 70
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 44
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 20
Президент Российской Федерации 1439 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
Правительство РФ 2200 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 16
Президент США 105 16
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 15
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 14
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 10
Правительство Москвы 649 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Федеральное казначейство России 766 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
Пентагон - Министерство обороны США 277 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 4
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 25
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 16
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 13
Linux Foundation 157 13
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 6
Gen-Z Consortium 11 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 5
Руссофт - Russoft 250 4
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
FairSearch альянс 3 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 306
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 226
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 214
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 206
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 190
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 187
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 140
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 132
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 102
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 87
ARM64 - Архитектура процессора 1017 81
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 69
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 61
3G - Стандарт мобильной связи 3714 58
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 57
Smartphone - Смартфон 773 55
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 51
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 40
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 38
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 37
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 37
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 35
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 34
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 34
OpenStack 347 33
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 32
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 31
USB Type-C - USB-C 901 30
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 29
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 27
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 27
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 27
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 26
Google Android 10750 553
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 222
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 197
Apple iOS 5741 180
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 174
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 159
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 155
Huawei Mate - серия смартфонов 183 153
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 152
Microsoft Windows 10 6622 117
Google Play - Google Store - Android Market 2515 98
Samsung Galaxy Note 558 76
Nvidia GeForce GTX 2055 68
Linux OS 4249 68
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 62
Huawei P - Серия смартфонов 72 60
Apple iPhone 6 547 58
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 58
Microsoft Windows Phone OS 1472 58
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 57
Apple iPad 3263 56
Huawei AppGallery 95 54
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 49
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 46
Intel x86 - Архитектура процессора 991 45
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 42
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 41
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 38
Samsung Galaxy 345 38
Apple iPhone 11 152 36
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 35
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 34
Apple iPhone 8 157 34
Google Android 10 172 34
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 34
Google Nexus - Серия смартфонов 398 32
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 30
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 30
Apple iPad mini 375 30
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 30
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 102
Путин Владимир 1821 52
Wu Aiden - У Эйден 22 22
Чайка Владимир 27 18
Сяо Хайцзюнь 27 17
Лебедев Михаил 38 14
Носков Константин 201 14
Никифоров Николай 1126 13
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 12
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 11
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 11
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 10
Biao Wan - Бяо Вань 20 10
Гуцериев Михаил 107 9
Лацанич Василь 92 9
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 9
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 9
Chong Cao - Чун Цао 10 8
Ю Ричард - Yu Richard 19 8
Черепенников Антон 52 8
Крысина Ольга 109 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Ping Guo - Пин Го 19 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Сереченко Денис 13 7
Лю Юй 10 7
Акимов Максим 167 7
Бабинина Ольга 7 7
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Осеевский Михаил 221 6
Овчинников Сергей 24 6
Калугин Сергей 162 6
Шалагинов Алексей 13 6
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 6
Ran Tony - Ран Тони 13 6
Хала Илья 21 6
Иванов Олег 124 5
Люй Жуй 5 5
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 5 5
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1301
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 693
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 452
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 316
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 162
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 140
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 135
Германия - Федеративная Республика 3618 109
Европа 3736 108
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 103
Япония 2771 92
Индия - Республика 2165 86
Украина 3353 55
Беларусь - Белоруссия 2084 50
Франция - Французская Республика 2116 47
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 40
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 38
Россия - СФО - Новосибирск 1959 34
Казахстан - Республика 2622 32
Евразия 160 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 30
Россия - ПФО - Казань 1510 30
Южная Корея - Республика 1454 30
Восточная Европа 1674 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 26
Россия - ПФО - Самара 1287 23
Европа Западная 611 22
Италия - Итальянская Республика 1377 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 20
Азия - Азиатский регион 1512 19
Европа Северная - Скандинавия 274 19
Ближний Восток 1471 18
Испания - Королевство 1250 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 18
Африка 1486 18
Канада 1295 17
Иран - Исламская Республика Иран 374 16
Индонезия - Республика 384 16
Китай - Тайвань 589 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 55
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 35
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 32
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 17
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 5
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 5
Trade-in 54 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 5
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 3
Пиратство - Авторское право 205 3
Русский язык 976 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 3
ЕСН - Единый социальный налог 66 3
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
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АГУ - Адыгейский государственный университет 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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