Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
УГАТУ Уфимский ГАТУ Уфимский государственный авиационный технический университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 70
УГАТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Яппаров Тагир 111 3
|Кузюк Максим 10 2
|Чараев Виктор 2 2
|Хрипунов Владимир 1 1
|Аронсон Михаил 34 1
|Орловский Виктор 410 1
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Калагин Илья 13 1
|Макаров Валентин 255 1
|Короткевич Геннадий 12 1
|Тамодин Николай 49 1
|Сердюков Анатолий 85 1
|Попов Денис 16 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Кулешов Александр 29 1
|Черкашин Александр 8 1
|Станкевич Андрей 17 1
|Зарубин Андрей 7 1
|Мирзаянов Михаил 4 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Зуев Евгений 4 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Белов Андрей 138 1
|Султанов Альберт 1 1
|Тимиров Марат 6 1
|Габитов Ильдар 1 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Романов Александр 16 1
|Демченко Ярослав 4 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Перагов Андрей 18 1
|Румянцев Андрей 14 1
|Ожаровский Александр 5 1
|Гаркуша Наталья 3 1
|Ковалев Андрей 45 1
|Романов Иван 4 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Воеводин Владимир 19 1
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2525 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.