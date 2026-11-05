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УГАТУ Уфимский ГАТУ Уфимский государственный авиационный технический университет

СОБЫТИЯ


05.11.2026 «МегаФон» в Башкортостане возглавил новый топ-менеджер 1
17.07.2025 Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке 1
19.03.2024 Шамиль Чекмарев назначен директором МТС в Сахалинской области 1
10.07.2023 Назначен новый директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в Югре 1
09.08.2022 ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре 1
24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России 2
08.12.2021 Илья Калагин -

Промышленность созрела для видеоаналитики

 2
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям 1
14.09.2020 ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge 1
17.08.2020 «Роснефть» проведет серию соревнований для талантливых программистов 2
10.01.2020 «Уфимское агрегатное производственное объединение» подключило станки к интернету вещей 1
27.09.2019 В Сколтехе представили лабораторию интегральной фотоники и новых материалов 2
07.02.2017 Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит» 1
29.06.2015 InfoWatch открыла направление образовательного партнерства с вузами России 1
23.06.2015 УГАТУ установил ЦПМ Xerox Versant 2100 Press 4
20.02.2014 Российский стартап iBuildApp удвоил выручку и планирует выйти в Латинскую Америку 1
04.02.2014 «Авиационное оборудование» готовит кадры для внедрения систем управления производством на предприятиях холдинга 2
16.12.2013 В УГАТУ открыт учебный класс на базе решений InfoWatch 2
28.10.2013 «Авиационное оборудование» и МФТИ подготовят кадры для модернизации российской промышленности 2
04.12.2012 Студенты СПбНИУ ИТМО стали чемпионами России по программированию 2012 г. 1
23.12.2011 Студенты УГАТУ будут изучать продукты «Кода Безопасности» 2
22.03.2011 В Уральском филиале «АйТи» новый руководитель 1
03.03.2011 Виктор Чараев назначен директором центрального представительства регионального отделения Huawei по России, Украине и Белоруссии 1
18.01.2011 Новый гендиректор «АйТи» будет назначен в феврале 2011 г. 2
12.01.2010 Запуски спутников съемки Земли: итоги 2009 года 1
17.09.2009 Старт космического метеоразведчика снова отложен 1
15.07.2009 IMT-2009: онтология красоты и красота онтологий 1
17.04.2009 «АйТи»: модель ресурсного центра за год доказала свою эффективность 2
17.04.2009 В 2009 году на орбите появится много новых спутников ДЗЗ 2
25.11.2008 У министра обороны новый зам по ИТ 1
07.07.2008 Игорь Акулинин назначен первым заместителем гендиректора «МегаФон-Москва» 1
02.07.2008 Девять суперкомпьютеров из России вошли в мировой топ-500 1
17.06.2008 «АйТи» открыла первый региональный ресурсный центр 1
16.06.2008 Александр Казуто: Российским создателям суперкомпьютеров стоит посмотреть по сторонам 1
20.05.2008 УГАТУ приобретет измерительно-вычислительный комплекс 2
29.04.2008 Huawei назначила директора представительства в Поволжье 1
01.04.2008 Суперкомпьютеры СНГ: мощность выросла в 3 раза 2
20.03.2008 Самый мощный суперкомпьютер Восточной Европы создан россиянами 1
25.01.2008 Мощнейший суперкомпьютер IBM будет считать нефть и мультики 3

Публикаций - 49, упоминаний - 70

УГАТУ и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 10
Т-Платформы - T-Platforms 412 5
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 5
IBM - International Business Machines Corp 9723 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 4
Huawei 4742 4
Intel Corporation 12902 4
Google LLC 12852 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Samsung Electronics 11188 2
Ростелеком 11099 2
МегаФон 11073 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16318 2
InfoWatch - Инфовотч 1208 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 1
Red Hat 1385 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Код Безопасности 827 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 359 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 1
Ниеншанц 124 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 39 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Болид НВП - Bolid 104 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 38 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9166 4
Роснефть НК - нефтяная компания 565 3
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 3
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Газпром нефть 752 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 140 1
Синара ГК - Sinara Group 125 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
PPF Group N.V. 17 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 43 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
Гидравлика УАП ФГУП 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1321 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3030 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5495 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 321 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5922 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3107 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17152 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1882 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 6
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30016 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13105 4
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2455 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 3
УГАТУ САТ 5 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 3
Intel Xeon E 197 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 138 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 65 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
WordPress Foundation - WordPress 260 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 245 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Космодром Байконур 1072 1
HPE ProLiant 410 1
Apache OpenOffice 494 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 711 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 694 1
Red Hat Linux 205 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
Intel Itanium 649 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 82 1
VK - Mail.ru Maps.me 55 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 1
C/C++ - Язык программирования 922 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 769 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 1
HPE Cray - HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot - SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа 174 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Яппаров Тагир 111 3
Кузюк Максим 10 2
Чараев Виктор 2 2
Хрипунов Владимир 1 1
Аронсон Михаил 34 1
Орловский Виктор 410 1
Опанасенко Всеволод 139 1
Сахненко Сергей 91 1
Калагин Илья 13 1
Макаров Валентин 255 1
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Белов Андрей 138 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16477 6
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11579 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7134 1
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MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 505 1
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РАН - Российская академия наук 2158 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 3
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 510 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 2
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 475 1
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 224 1
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 248 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 188 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 175 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 107 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 29 1
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САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 52 1
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БГУ - Белорусский государственный университет 39 1
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День молодёжи - 27 июня 1121 2
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 235 1
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