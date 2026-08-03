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Индексная книга (каталог) CNews*
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TÜV Rheinland Group

TÜV Rheinland Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.08.2026 В России стартовали продажи зубных щеток Trouver Fresh 20 с искусственным интеллектом 1
26.06.2026 В продажу поступил ультратонкий планшет Honor MagicPad 4 с OLED-экраном 12,3 дюйма и мощной батареей 1
11.06.2026 Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI 1
29.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Xiaomi 17T 1
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи 1
22.05.2026 Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры 1
12.05.2026 Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
08.05.2026 Oppo объявляет о старте предзаказа флагмана Find X9 Ultra в России 1
29.04.2026 Gigabyte представляет ультратонкий ноутбук Aero X16 с производительностью ИИ нового уровня 1
10.04.2026 «М.видео» начинает продажи Redmi A7 Pro 1
07.04.2026 Infinix представляет XPAD 30E: новый стандарт производительности и комфорта 1
18.03.2026 В России начались продажи серии смартфонов Pосо X8 Pro 1
11.03.2026 Серия realme 16 Pro дебютирует с 200 МП системой LumaColor Portrait Master в среднем ценовом сегменте 1
28.01.2026 Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
16.01.2026 Старт продаж Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G в России 2
25.11.2025 7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
25.09.2025 В «М.Видео» начались продажи Redmi 15 1
22.09.2025 Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM 1
18.09.2025 Старт продаж смартфона Poco C85 в России 1
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
15.08.2025 Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу 1
25.06.2025 Высокая мощность и гибкость: Roborock представляет серию ручных пылесосов H60 с изгибом до 90° и максимальной мощностью всасывания 210 аВт 1
16.06.2025 Roborock запускает серию H60 Hub — пылесосы с умной станцией автоочистки 1
06.05.2025 Компания Roborock анонсировала в России новинку 2025 года — Roborock F25 1
22.04.2025 В России представлен смартфон Redmi A5: мощная камера и улучшенная производительность в новом дизайне 1
22.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Redmi A5 1
17.04.2025 Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке» 1
14.04.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж 1
10.04.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Poco M7 Pro 5G 1
10.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Poco M7 Pro 1
28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
25.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Realme 14 Pro 1
25.03.2025 Серия Realme 14 Pro поступила в продажу в России 1
06.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи серии Xiaomi Pad 7 и носимых устройств Xiaomi 1
14.02.2025 билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 000 рублей 1
14.02.2025 «Билайн» объявляет о старте продаж Realme C75 с выгодой до 6000 рублей 1

Публикаций - 181, упоминаний - 183

TÜV Rheinland Group и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 47
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 41
Xiaomi - Сяоми 2231 23
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 19
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 16
TÜV 77 14
Google LLC 12688 12
Samsung Electronics 11064 12
МегаФон 10742 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 10
BBK OPPO Electronics 484 9
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 7
Transsion Holdings 69 7
Apple Inc 13154 7
Intel Corporation 12811 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Nvidia Corp 4002 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Ланит - diHouse - Дихаус 264 5
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 47 5
LG Electronics 3735 5
Sony 6739 5
Honor Device 9 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 4
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 3
BBK OnePlus 298 3
Exponent 5 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Qualcomm Technologies 1974 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
MediaTek - Ralink 595 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 3
Samsung - Harman - JBL 242 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
PUBG Corporation 55 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 3
UPS 216 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Связной ГК 1401 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Bayer AG - Байер 85 1
Этажи 0 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Максимус 28 1
Bulgari 5 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Grundfos - Грундфос 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Walt Disney Company 647 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 10 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 131
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 105
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 97
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 88
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 85
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 70
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 68
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 67
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 66
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 54
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 46
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 41
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 41
Наушники - Headphones 4478 39
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 39
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 38
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 36
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 35
Контрастность 3042 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 33
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 31
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 31
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 30
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 28
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
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Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 11
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
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Африка - Африканский регион 3641 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 65 2
Медуза - Meduza 48 2
GizmoChina 171 2
DxOMark - Издание 36 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
GSM Arena 78 1
Ars Technica 450 1
Huawei Central 19 1
Cinebench 29 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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