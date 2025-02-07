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Honor Share



07.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14 1
08.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшета Honor PAD X8A 1
08.10.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad X8a с экраном 11 дюймов и четырьмя динамиками 1
18.05.2024 Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую 1
22.03.2024 В России начались продажи обновленных ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro 1
21.02.2024 Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения 1
01.08.2023 В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro с процессором Intel Core 13 поколения 1
06.06.2023 В России начались продажи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 — ноутбуков с Intel Core 12 поколения 1
19.05.2023 В России начались продажи планшета Honor Pad X8 с экраном 10,1 дюйма, стереодинамиками и поддержкой LTE 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Honor Share и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 707 9
МегаФон 8890 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 597 4
Honor Device 6 4
Intel Corporation 12207 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2364 8
TÜV Rheinland Group 138 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20836 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12205 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3218 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14415 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9303 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9629 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1010 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24210 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25439 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1044 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11167 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13828 4
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 491 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4722 3
Наушники - Headphones 4019 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 782 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12557 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7312 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1912 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7606 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 355 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2579 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10149 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 457 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 78 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3111 1
Honor FullView Display 22 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 5
Honor MagicBook - серия ноутбуков 68 5
BBK vivo Halo Fullview 63 5
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 39 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 3
Intel Core - Семейство процессоров 1202 3
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 28 2
Microsoft Windows 15697 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 466 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 2
Huawei Magic UI 21 2
Google Android 14 75 2
Honor SuperCharge 120 1
Honor 9 - Серия смартфонов 43 1
Google Android 14030 1
Intel Core i - Cерия процессоров 515 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 1
Microsoft Windows 11 547 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4965 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5540 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Металлы - Медь - Copper 793 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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