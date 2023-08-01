В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro с процессором Intel Core 13 поколения

В магазины электроники и на маркетплейсы, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», «Мегафон», поступили ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook X 16 Pro, оснащенные производительными процессорами Intel Core 13 поколения.

Компактный и легкий Honor MagicBook 14 2023 в прочном корпусе из авиационного алюминия весит 1,52 кг при толщине 15,9 мм, поэтому его удобно брать с собой для удаленной работы.

Ноутбук оснащен LTPS-экраном Honor FullView с диагональю 14,2 дюйма и ультратонкими боковыми рамками 2,34 мм, что обеспечивает полезную площадь 91,5%. Соотношение сторон 3:2 позволяет видеть на экране больше контента без прокрутки, что обеспечивает продуктивную работу с меньшим количеством отвлекающих факторов.

Экран Honor MagicBook 14 2023 поддерживает разрешение 2520×1680 пикселей и цветовой охват 100% sRGB, адаптивную динамическую частоту обновления до 120 Гц и максимальную яркость до 460 нит. Это обеспечивает детализированное изображение с точной цветопередачей, плавные анимации и комфортную работу при любом окружающем освещении.

Мощный процессор Intel Core i5-13500H 13 поколения использует 4 производительных ядра с возможностью повышения тактовой частоты до 4,7 ГГц для ресурсоемкой работы и 8 энергоэффективных ядер для повседневных задач. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 ГБ, емкость накопителя для хранения пользовательских данных — 1 ТБ. В зависимости от задач пользователи могут переключаться между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами работы с TPD до 50 Вт.

Благодаря батарее 75 Вт⋅ч новый Honor MagicBook 14 2023 поддерживает до 18 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD от одного заряда. Технология OS Turbo 2.0 оптимизирует работу аппаратного и программного обеспечения, увеличивая время автономной работы без ущерба для производительности. В комплект поставки входит универсальный адаптер быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Honor MagicBook X 16 Pro 2023 — ноутбук в изящном и легком корпусе из высокопрочного алюминиевого сплава толщиной 17,9 мм и весом всего 1,75 кг. Новинка привлекает внимание удобным экраном 16:10, производительной конфигурацией, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и возможностью расширения памяти за счет установки второго SSD-накопителя.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым антибликовым IPS-экраном с тонкими боковыми рамками 4,5 мм, что обеспечивает полезную площадь до 89%. Разрешение 1920×1200 пикселей, широкий цветовой охват sRGB 100% и максимальная яркость 300 нит гарантируют качественное изображение для работы и развлечений.

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Процессор Intel Core i5-13500H 13 поколения, изготовленный по техпроцессу Intel 7, использует 4 высокопроизводительных ядра с частотой до 4,7 ГГц для выполнения ресурсоемких задач и 8 энергоэффективных ядер для повседневной работы. Ноутбук работает невероятно быстро даже с самыми требовательными задачами. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4 составляет 16 ГБ, для хранения данных предусмотрен скоростной SSD емкостью 512 ГБ и второй слот для самостоятельной установки накопителя объемом до 1 ТБ.

Для игр и ресурсоемких задач Honor MagicBook X 16 Pro 2023 предлагает переключение между «Сбалансированным» и «Производительный» режимом, который увеличивает TPD мощность процессора для максимальной эффективности. Мощная система охлаждения с большим вентилятором 100×91 мм и двойными медными трубками быстро и эффективно отводит тепло даже при продолжительной нагрузке.

Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч, обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD, а компактный универсальный адаптер мощностью 65 Вт позволяет быстро Honor MagicBook X 16 Pro 2023 в течение дня.

Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook X 16 Pro поддерживают технологию Honor Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами Honor, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими для еще более эффективной и продуктивной работы с устройствами экосистемы Honor.

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Покупателям ноутбуков Honor MagicBook модельного ряда 2023 года также доступна новая утилита Honor Device Clone, которая позволяет быстро и безопасно переносить файлы со старых ноутбуков любых производителей.

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook X 16 Pro поступили в продажу в магазины электроники и на маркетплейсы, в том числе «М.видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», «Ситилинк». В период с 1 августа по 4 сентября действует специальное предложение. Honor MagicBook X 16 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ можно приобрести за 89990 руб., затем розничная цена составит 99990 руб. Honor MagicBook 14 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ доступен по цене 109990 руб., а по окончании промо-периода — за 119990 руб.