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Honor Device

Honor Device


07.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14 1
22.03.2024 В России начались продажи обновленных ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro 1
21.02.2024 Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения 1
01.08.2023 В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro с процессором Intel Core 13 поколения 1
06.06.2023 В России начались продажи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 — ноутбуков с Intel Core 12 поколения 1
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Honor Device и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 707 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 597 4
МегаФон 8890 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 3
Qualcomm Technologies 1826 1
Samsung Electronics 10274 1
Microsoft Corporation 24649 1
MediaTek - Ralink 528 1
Sony 6548 1
AMD - Advanced Micro Devices 4237 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 430 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
Intel Corporation 12207 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2364 4
TÜV Rheinland Group 138 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14415 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3218 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20836 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11167 4
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 491 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1010 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1044 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9303 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9629 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24210 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 457 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 355 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5791 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17101 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2579 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1791 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 650 1
Освещение - яркость источника света 679 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1100 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12569 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2487 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3111 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12205 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 1
Honor MagicBook - серия ноутбуков 68 5
Honor Share 10 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 4
Honor FullView Display 22 4
BBK vivo Halo Fullview 63 3
Intel Core - Семейство процессоров 1202 2
Microsoft Windows 11 547 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 466 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Honor - серия смартфонов 206 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 1
Microsoft Windows 15697 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 3
Земля - планета Солнечной системы 10387 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17078 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4965 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 3
Металлы - Медь - Copper 793 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Android Authority 47 1
Android Headline 8 1
Tech Advisor 2 1
Newsweek 38 1
Ubergizmo 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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