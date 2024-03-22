В России начались продажи обновленных ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro

Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro модельного ряда 2024 г. поступили в продажу в России в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и др. Новинки наделены экранами Honor FullView 14 и 16 дюймов, процессорами Intel Core 13-го поколения, аккумуляторами 60 Втч и возможностью установки дополнительного SSD емкостью до 1 ТБ. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicBook X 14 Pro (2024) толщиной 16,5 мм и весом 1,4 кг имеет корпус из авиационного алюминиевого сплава с немарким покрытием. Благодаря тонким рамкам 4,5 мм экран Honor FullView 14 дюймов получил увеличенную полезную площадь 88%.

Honor MagicBook X 16 Pro (2024) толщиной 17,9 мм и весом 1,75 кг получил тонкие рамки экрана с диагональю 16 дюймов, которые обеспечивают увеличенную полезную площадь 89%, и яркость до 300 нит.

Фото: Honor Honor MagicBook X 14 Pro

Антибликовые IPS-экраны поддерживают разрешение 1920x1200 пикселей, цветовой охват 100% палитры sRGB и имеют заводскую калибровку. Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro видят на экране больше контента, чем при использовании ноутбуков с пропорциями 16:9.

Безопасность для зрения, а также комфорт использования в течение длительного времени обеспечивают аппаратные технологии подавления мерцания и снижения синего света с подтвержденной сертификатом TÜV Rheinland эффективностью, а также новая для ноутбуков Honor технология «Динамическая яркость», которая за счет микрорегулировок подсветки снижает напряжение глазных мышц при продолжительном использовании.

Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro построены на базе процессора Intel Core i5-13420H 13-го поколения, изготовленного по техпроцессу Intel 7. Четыре производительных ядра способны разгоняться до частоты 4,6 ГГц, еще четыре экономичных ядра обеспечивают длительное время работы без подзарядки при выполнении нетребовательных задач.

Пользователям доступен выбор мощности ноутбука сочетанием клавиш «Fn+P», когда происходит переключение между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами. В первом случае процессоры ноутбуков работают с TPD 35 Вт, а для самых ресурсоемких задач, «Производительный» режим обеспечивает TPD 40 или 45 Вт в зависимости от модели.

Фото: Honor Honor MagicBook X 16 Pro

Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro оснащены SSD-накопителями емкостью 512 ГБ. При необходимости получить больше места для хранения данных можно воспользоваться вторым слотом для самостоятельной установки дополнительного SSD до 1 ТБ. Батарея 60 Втч обеспечивает Honor MagicBook X 14 Pro до 12 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 11,5 часов для Honor MagicBook X 16 Pro. Поддерживается быстрая зарядка 65 Вт.

Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 поддерживают технологию Honor Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами Honor, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими. Покупателям также доступна утилита Honor Device Clone, которая позволяет переносить файлы и некоторые настройки со старых ноутбуков любых производителей.

Ноутбуки модельного ряда 2024 г. уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах. Стоимость Honor MagicBook X 14 Pro составляет 81990 руб. (8 + 512 ГБ) и 89990 руб. (16 + 512 ГБ). Honor MagicBook X 16 Pro можно приобрести за 84990 руб. (8 + 512 ГБ) и 92990 руб. (16 + 512 ГБ). В период с 22 марта по 22 апреля 2024 г. действует специальное предложение со скидкой 10 тыс. руб.