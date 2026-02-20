Линейка ноутбуков Acer Nitro Lite 16 пополнилась новыми моделями овой более мощной конфигурацией и второй расцветкой. Теперь ноутбуки доступны в белом и чёрном корпусе. Старшая модель NL16-71G оснащена 16‑дюймовым дисплеем с частотой обновления 180 Гц, процессором Intel Core 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4050. Помимо этого, доступны и другие конфигурации с процессорами Intel Core 13 поколения и виде

Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra гровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске новой памяти DDR5 CUDIMM, включая игровую память XPG Lancer RGB DDR5 CUDIMM и память Adata DDR5 CUDIMM, поддерживающей новейший процессор Intel Core Ultra Desktop (Series 2). Об этом CNews сообщили представители Adata DDR5 CUDIMM имеет базовую тактовую частоту, начинающуюся с 6400 МТ/с, и оснащена ключевым компонентом CKD (Clock

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный Технические характеристики Модель Acer Aspire S27-1755 Процессор до Intel Core i7-1260P Видеокарта Intel Iris Xe Экран IPS, 27”, 2560 x 1440 пикс. Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3200 (до 32 Гбайт) Хранилище до 1 Тбайт Камера до 5 Мп Интерфейсы USB 3.2 Gen 2 T

Новейшие флагманские процессоры Intel Core аномально часто сбоят в составе серверов, хотя их даже не разгоняют Флагманские CPU Intel Core Процессоры Intel 13 и 14 поколений, построенные на основе архитектуры Raptor Lake, могут демонстрировать нестабильную работу не только в десктопных, но и серверных конфигурациях, пиш

Клиентские решения «Гравитон» теперь доступны на процессорах Intel Core 14 поколения Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» выполнил первые поставки компьютеров, оснащенных новым процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон». «Гравитон» предлагает ПК для корпоративного использования. До настоящего времени клиентские устройства «Гравитон» оснащ

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro орговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на ноутбуки Huawei MateBook X Pro с 6 июня 2024 г.. Модель оснащена корпусом весом 980 грамм, гибким OLED-экраном 14,2 дюйма и процессором Intel Core до Ultra 9. Модель представлена в классических цветовых решениях белом и черном, а также в новом для линейки светло-голубом оттенке. При предзаказе в «М.Видео-Эльдорадо» до 17 июня 2

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую , стильно и изящно. Производительная начинка позволит использовать лэптопы на протяжении долгого времени, причем не только для базовых офисных задач. Ведь внутри у всех устройств — топовые процессоры Intel Core i5 12-го и 13-го поколений. А для работы с задачами, задействующими максимум возможностей, ноутбуки можно перевести в специальный производительный режим: в нем частота процессора ув

«Ситилинк» привезет в Россию эксклюзивные игровые ПК Teclast «Ситилинк» сообщил о том, что 28 апреля стартуют продажи одиннадцати моделей в прозрачном корпусе с RGB-подсветкой, водяным охлаждением, процессорами Intel Core и видеокартами Nvidia GeForce RTX. Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров «Ситилинк» разработал совместно с OEM-производителем Teclast серию игровых ПК под названием Teclast

Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения ки и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и др. Ноутбук располагает улучшенным экраном Honor FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч. Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor FullView 16 дюймов обеспечивают увеличенную полезну

Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков Intel объявила о расширении линейки мобильных процессоров Intel Core 12 поколения 20 новыми моделями серий P и U. Разработанные для обеспечения высокой производительности и продуктивной работы новые мобильные процессоры станут основой следующего покол

Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные совместно с Intel, чтобы подчеркнуть все возможноти Windows 11. В число новинок входит первое в линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получи

Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X на базе процессоров Intel Core 10 поколения Компания Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процессорами Intel Core 10поколения. Благодаря легкому алюминиевому корпусу Honor MagicBook X 14 весит всего 1,38 кг при толщине 15,9 мм, а MagicBook X 15 — 1,56 кг при толщине 16,9 мм. Ноутбуки легко помещ

Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения Intel представила мобильные процессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core i9-119