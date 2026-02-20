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Intel Core Семейство процессоров

СОБЫТИЯ

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20.02.2026 Линейка ноутбуков Acer Nitro Lite 16 пополнилась новыми моделями

овой более мощной конфигурацией и второй расцветкой. Теперь ноутбуки доступны в белом и чёрном корпусе. Старшая модель NL16-71G оснащена 16‑дюймовым дисплеем с частотой обновления 180 Гц, процессором Intel Core 5 210H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4050. Помимо этого, доступны и другие конфигурации с процессорами Intel Core 13 поколения и виде
10.10.2024 Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra

гровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске новой памяти DDR5 CUDIMM, включая игровую память XPG Lancer RGB DDR5 CUDIMM и память Adata DDR5 CUDIMM, поддерживающей новейший процессор Intel Core Ultra Desktop (Series 2). Об этом CNews сообщили представители Adata DDR5 CUDIMM имеет базовую тактовую частоту, начинающуюся с 6400 МТ/с, и оснащена ключевым компонентом CKD (Clock

08.10.2024 Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Технические характеристики Модель Acer Aspire S27-1755 Процессор до Intel Core i7-1260P Видеокарта Intel Iris Xe Экран IPS, 27”, 2560 x 1440 пикс. Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3200 (до 32 Гбайт) Хранилище до 1 Тбайт Камера до 5 Мп Интерфейсы USB 3.2 Gen 2 T
12.07.2024 Новейшие флагманские процессоры Intel Core аномально часто сбоят в составе серверов, хотя их даже не разгоняют

Флагманские CPU Intel Core Процессоры Intel 13 и 14 поколений, построенные на основе архитектуры Raptor Lake, могут демонстрировать нестабильную работу не только в десктопных, но и серверных конфигурациях, пиш
21.06.2024 Клиентские решения «Гравитон» теперь доступны на процессорах Intel Core 14 поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» выполнил первые поставки компьютеров, оснащенных новым процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон». «Гравитон» предлагает ПК для корпоративного использования. До настоящего времени клиентские устройства «Гравитон» оснащ
06.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro

орговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на ноутбуки Huawei MateBook X Pro с 6 июня 2024 г.. Модель оснащена корпусом весом 980 грамм, гибким OLED-экраном 14,2 дюйма и процессором Intel Core до Ultra 9. Модель представлена в классических цветовых решениях белом и черном, а также в новом для линейки светло-голубом оттенке. При предзаказе в «М.Видео-Эльдорадо» до 17 июня 2
18.05.2024 Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

, стильно и изящно. Производительная начинка позволит использовать лэптопы на протяжении долгого времени, причем не только для базовых офисных задач. Ведь внутри у всех устройств — топовые процессоры Intel Core i5 12-го и 13-го поколений.  А для работы с задачами, задействующими максимум возможностей, ноутбуки можно перевести в специальный производительный режим: в нем частота процессора ув
27.04.2024 «Ситилинк» привезет в Россию эксклюзивные игровые ПК Teclast

«Ситилинк» сообщил о том, что 28 апреля стартуют продажи одиннадцати моделей в прозрачном корпусе с RGB-подсветкой, водяным охлаждением, процессорами Intel Core и видеокартами Nvidia GeForce RTX. Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров «Ситилинк» разработал совместно с OEM-производителем Teclast серию игровых ПК под названием Teclast
21.02.2024 Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения

ки и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон», «Ситилинк» и др. Ноутбук располагает улучшенным экраном Honor FullView 16 дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч. Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor FullView 16 дюймов обеспечивают увеличенную полезну
03.03.2023 Заместитель генерального директора «ФлексСофт» рассказал, как повысить производительность банковских core-систем
17.01.2023 EPAM потратил $58 млн на покупку немецкого ИТ-консультанта
29.12.2022 Банкротится один из крупнейших эмитентов биткоина. И не он один
08.11.2022 Один из крупнейших эмитентов Bitcoin на грани банкротства
07.07.2022 Intel поломала браузер Chrome и свалила вину на «древние» жесткие диски
24.02.2022 Intel представила производительные процессоры для тонких и легких ноутбуков

Intel объявила о расширении линейки мобильных процессоров Intel Core 12 поколения 20 новыми моделями серий P и U. Разработанные для обеспечения высокой производительности и продуктивной работы новые мобильные процессоры станут основой следующего покол
10.01.2022 Новинка Wisenet: линейка камер X-Core на базе ИИ с разрешением от 2 МП до 4K
15.12.2021 Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске
09.12.2021 Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов
29.11.2021 G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes
09.11.2021 IBS Advanced Outsourcing запустила сервис корпоративных non-core закупок для компании Atlas Copco
28.10.2021 G-Core Labs внедрил поддержку стриминга с задержками до 2 секунд
21.10.2021 G-Core Labs объявила о выходе на рынок Германии
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo

Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные совместно с Intel, чтобы подчеркнуть все возможноти Windows 11. В число новинок входит первое в линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получи
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе
30.08.2021 Lenovo представила новое модульное решение ThinkSmart Core на российском рынке
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке
01.06.2021 Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X на базе процессоров Intel Core 10 поколения

Компания Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процессорами Intel Core 10поколения. Благодаря легкому алюминиевому корпусу Honor MagicBook X 14 весит всего 1,38 кг при толщине 15,9 мм, а MagicBook X 15 — 1,56 кг при толщине 16,9 мм. Ноутбуки легко помещ
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме
24.05.2021 Новые процессоры Intel несовместимы со всеми существующими системами охлаждения и материнскими платами
12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения

Intel представила мобильные процессоры Intel Core серии H 11 поколения (с кодовым названием Tiger Lake-H), в том числе флагманский Intel Core i9-11980HK — лучший процессор Intel для игровых ноутбуков. Intel Core i9-119
12.05.2021 Компания «ФлексСофт»: Основной вызов для российских банков – необходимость замены устаревших, архаичных core-систем
12.05.2021 Lenovo представила ноутбуки Legion с новейшими процессорами Intel Core и новые мониторы

25g-30 с матрицей IPS и высокой частотой обновления 360 Гц, объединяющий в себе целый набор новых технологий. Ноутбуки Lenovo Legion оснащены новейшими высокопроизводительными мобильными процессорами Intel Core серии H 11-го поколения, благодаря чему подходят как для геймеров, так и для создателей контента. Слоты расширения этих ноутбуков поддерживают до 20 линий PCIe четвёртого поколения,

05.05.2021 В Сеть утекли первые подробности об очень ожидаемом процессоре Intel
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN

Публикаций - 1251, упоминаний - 1307

Intel Core и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 784
Nvidia Corp 4002 416
AMD - Advanced Micro Devices 4641 253
Lenovo Group 2446 208
Apple Inc 13154 200
Acer Group - Acer Inc 2776 197
HP Inc. 5883 184
Microsoft Corporation 25775 168
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 165
Dell EMC 5180 142
Samsung Electronics 11064 96
Sony 6739 80
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 72
VAIO 475 71
Dell Technologies - Dell Computer 2219 61
Toshiba Corporation 2980 59
AMD Graphics Product Group - ATI 973 57
Google LLC 12688 42
Fujitsu 2105 38
Huawei 4676 36
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 32
LG Electronics 3735 31
Bang&Olufsen - B&O 148 30
HP - Hewlett-Packard 3662 28
Qualcomm Technologies 1974 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Dell Alienware Corp 149 24
Adobe Systems 1597 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 20
Xiaomi - Сяоми 2231 20
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 17
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 13
Samsung - Harman - JBL 242 12
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Россети Ленэнерго 1699 12
Белый Ветер 365 11
TÜV Rheinland Group 181 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Резонанс НПП 407 4
Sony Style 30 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Visa International 1993 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Assist - Ассист 218 3
LEGO 260 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Volkswagen Audi Group 232 2
UMA - United Music Agency 40 2
Ferrari NV 159 2
PRB Logics Corporation 3 2
JIP - Japan Industrial Partners 14 2
Caseking 3 2
Barnes & Noble 171 2
Армада - РБК софт - PCHome 36 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1038
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 825
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 668
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 511
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 466
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 450
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 401
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 358
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 350
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 347
DDR - Double data rate 3083 342
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 335
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 312
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 302
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 286
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 281
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 276
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 257
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 250
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 240
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 236
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 227
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 212
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 197
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 195
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 190
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 189
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 172
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 170
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 160
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 159
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 154
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 153
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 149
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 143
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 139
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 139
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 131
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 128
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 126
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 478
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 410
Microsoft Windows 16882 259
Intel Core i - Cерия процессоров 534 230
Microsoft Windows 10 1938 191
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 185
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 153
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 152
Nvidia GeForce GTX 525 141
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 139
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 128
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 110
Apple MacBook Pro 559 99
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 96
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 92
Microsoft Windows 7 2007 90
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 86
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 86
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 85
Intel Turbo Boost Technology 216 84
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 80
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 80
Intel HD Graphics - графический процессор 233 79
Nvidia GeForce GT 337 77
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